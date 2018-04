Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Fotografija, nastala med napadom na grad 6. 3. 1945 ... ključna fotografija, po kateri smo prišli do razkritih dejstev o jeklenih pticah nad Idrijo leta 1945. Foto: SOJ RTV SLO/Tinus Le Roux Peti napad zaveznikov na Idrijo, 25. 3. 1945 Foto: SOJ RTV SLO/Tinus Le Roux Osmi napad na Idrijo, 23. 4. 1945. Foto: SOJ RTV SLO/Tinus Le Roux Neeksplodirana raketa RP3, zagozdena v zvoniku cerkve sv. Barbare 20. marca 1945 Foto: SOJ RTV SLO/arhiv Mestnega muzeja Idrija Dodaj v

Jeklene ptice nad Idrijo

Dokumentarec o nepojasnjenih letalskih napadih na Idrijo leta 1945

18. april 2018 ob 08:13

Ljubljana - RTV SLO

V zadnjih mesecih 2. svetovne vojne je bilo na Idrijo izvršenih več letalskih napadov, porušen je bil dobršen del mesta, napadi pa so terjali tudi nekaj žrtev. Več deset let so ostali ti dogodki nepojasnjeni in zaviti v tančico skrivnosti: kdo natančno in čemu je napadal Idrijo?

Do razkritja je po čistem naključju prišlo šele leta 2012, ko je lastnik idrijskega Vojnega muzeja v roke dobil posebno dokumentarno fotografijo. Nerazumljive dogodke razkriva dokumentarni film Jeklene ptice nad Idrijo, ki ga bomo premierno predvajali v četrtek, 26. aprila, ob 21.05 na TV SLO 1. Scenarij je napisala Monika Rijavec, režija Dušan Moravec.

Spomladi leta 1945, na pragu konca druge svetovne vojne, so nad Idrijo večkrat poletela zavezniška letala in raketirala mesto. V osmih zračnih napadih je bilo ubitih več civilistov, v mestu in na rudniških objektih pa je bila povzročena velika škoda. Ob pomanjkanju resnih zgodovinskih študij so se do takrat med ljudmi širile le domneve in polresnice, ki so zgolj poglabljale nezaupanje do vseh, ki so bili v dejanja vpleteni.

Slavko Moravec, lastnik Vojnega muzeja Idrija, je pred šestimi leti v roke dobil fotografijo, na kateri je posneta akcija »napad na idrijski grad«. Ta fotografija je bila povod, da se je poglobil v preiskovanje in v kratkem času prišel do osupljivih rezultatov in jasnih zgodovinskih dejstev, ki so do takrat še nerazjasnjeno dogajanje v celotni razgrnila. Od Imperial War Museuma iz Londona je pridobil izvirne filmske posnetke napadov, ki so jih posnele kamere, pritrjene v kljunu letal, ter popolno vojaško dokumentacijo o načrtovanju in izvedbi raketnih napadov zavezniških letal, ki so dodobra uničili Idrijo in terjali tudi nekaj civilnih žrtev. Pridobljeni posnetki in dokumenti pričajo, da so bile v napade po Balkanu vključene zavezniške vojaške letalske sile: 16. in 19. eskadrilja SAAF – Južnoafriške letalske sile, ki so imele svoje baze v južni Italiji.

Idrijčani se napadov spominjajo; dokumentarec nam predstavi tudi njihove osebne zgodbe ter pripovedovanja strokovnjakov s področja letalstva, vojaške oborožitve in zgodovine, med njimi so že omenjeni Slavko Moravec, Edvard Brus, bivši vojaški padalec, Demetrij Kavčič in Tomaž Štravs, ki so Moravcu pomagali preiskovati področje, Tinus Le Roux, poznavalec zgodovine SAAF-a, ki je za dokumentarec intervjuval Briana Hickeya, edinega še živečega navigatorja, sodelujočega v napadih na Idrijo, Darko Viler, zgodovinar in kustos v Mestnem muzeju Idrija, in Damijan Guštin, direktor Inštituta za novejšo zgodovino. O posebnostih letenja je spregovoril Vojko Gantar, upokojeni podpolkovnik vojnega letalstva, o njihovi oborožitvi pa Bojan Kopač iz Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi.

»Ugotovila sem, da sem odprla Pandorino skrinjico, saj so se že med snemanjem začela odpirati različna vprašanja, pojavljala so se nova odkritja, oglašalo se je vedno več ljudi, ki so se še česa spomnili, pojavljala so se nova imena. Ugotovila sem, da je to praktično zgodba brez konca. SAAF je takrat vršil napade po vsem Balkanu, nihče pa nikoli ni prav vedel, čemu. Zdaj, po objavi, da je Televizija Slovenija posnela dokumentarni film, so se sprožila nadaljnja poizvedovanja. Tudi ljudje iz Hrvaške so v stiku z mano, želijo, da se tudi tam raziščejo stvari, prikažejo določene zgodbe, tudi bolj tragične, želijo si ogledati film, deliti spoznanja, dokumente ...« tematiko dokumentarnega filma in njegov nastanek pospremi scenaristka Monika Rijavec.

Film ima tudi posebno glasbeno podlago; napisal jo je Iztok Turk, direktor fotografije pa je bil Jure Nemec, ZFS.

Viri fotografij: Tinus Le Roux, Mestni muzej Idrija in arhiv RTV Slovenija

Fotografije v polni resoluciji so na voljo tukaj.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija