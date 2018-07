Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Novinarka, scenaristka. urednica in televizijska voditeljica Miša Molk tudi poleti ustvarja nove in zanimive zgodbe. Foto: SOJ RTV SLO/Žiga Culiberg Ciril Horjak alias dr. Horowitz je mojster podob, slik, stripov, karikatur. Foto: SOJ RTV SLO/Sergej Semibratov Zlatko Zahović vedno dobro premisli, komu bo zaupal in sedel z njim za skorajda enourni intervju. Foto: SOJ RTV SLO/Žiga Culiberg Miša Molk je spoštljiva izpraševalka, ki gostu zre naravnost v oči. Foto: SOJ RTV SLO/Sergej Semibratov Dodaj v

K Miši Molk v goste prihajata Ciril Horjak in Zlatko Zahović

Nove zgodbe Z Mišo … zadnjo julijsko in prvo nedeljo v avgustu

27. julij 2018 ob 10:09

Ljubljana - MMC RTV SLO

Novinarka, scenaristka, urednica in karizmatična televizijska voditeljica Miša Molk tudi v poletnih mesecih ustvarja nove zgodbe znanih in zanimivih gostov. V prijetni atmosferi Studia 2 Televizije Slovenija bo svoj žareč pogled in prodorna vprašanja tokrat usmerila v Cirila Horjaka in Zlatka Zahovića.

Z Mišo … 29. julija ob 20.50 na TV SLO 1: Ciril Horjak

Je mojster podob, slik, stripov, karikatur. Unikum v slovenskem prostoru. Ciril Horjak, ki sam sebi pravi dr. Horowitz, veliko pove tudi brez besed. »Njegov kritičen in duhovit pogled na tiste, ki se trudijo z besedami, kako, da nam bodo olajšali iskanje sreče, me vedno navduši. Ko se njegova roka dotakne ideje, ali obratno, ko njegova misel steče skozi tuš, pero ali čopiče, je svet že precej drugačen«, o njem navdušeno pripoveduje gostiteljica. Njegove stripe so objavili srbski Striper, francoski Le Martien, portugalski Quadrado in nemški Shtumm. Originalne stripovske table z njegovimi stripi s Stripburgerjevo razstavo so obkrožile Evropo. Za satirične ilustracije našega življenja je med številnimi nagradami prejel tudi nagrado Društva novinarjev Slovenije. Dela z ranljivimi skupinami in jih spodbuja pri razvijanju ustvarjalnosti in razumevanju okolja.

Zlatko Zahović bo Mišin gost 5. avgusta ob 20.50 na TV SLO 1

Najti sogovornike za oddajo ni lahek izziv, prepričati jih v sodelovanje pa pogosto tudi ni enostavno. Še posebej, če je gost Zlatko Zahović, ki vedno dobro premisli, komu bo zaupal in sedel z njim za skorajda enourni pogovor … A spoštljivi izpraševalki, ki gostu zre naravnost v oči, je to seveda uspelo. Zlatko Zahović je nadvse uspešen in priljubljen. Ampak te slave ni ravno lahko nositi, ker se med uspehe včasih vrine tudi poraz. In takrat vsi planejo; ker mora biti vse najboljše – zdaj, takoj, vedno. Nenasitni smo. In kdo ne pozna bolje te evforije množic kot Zlatko Zahović, najboljši strelec slovenske nogometne reprezentance in izjemno uspešen športni direktor NK Maribor.

Nedeljsko srečanje Z Mišo … gledalcem tudi poleti ponuja nove zgodbe (ne)znanih adutov in presežkov naše družbe – ustvarjalcev, mislecev, garačev, talentov … Vabljeni v družbo Miše Molk in njenih gostov ob nedeljah zvečer na 1. programu Televizije Slovenija.

Fotografije v polni resoluciji lahko najdete tukaj.

Služba za komuniciranje RTV Slovenija