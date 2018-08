Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Oddaja Lahko noč, otroci! je zaščitni znak Prvega in letos praznuje že 53. rojstni dan. Na sporedu je vsak dan ob 19.45. Foto: SOJ RTV SLO Boštjan Gorenc - Pižama je v ta namen napisal novo pravljico z naslovom V tujem gozdu. Foto: SOJ RTV SLO/Marko Prijatelj Že lansko leto je z Lahkonočnico naše najmlajše v svet sanj pospremil legendarni slovenski igralec Jurij Souček. Foto: SOJ RTV SLO Boris Cavazza bo 6. septembra v živo interpretiral pravljico Sebastijana Preglja z naslovom Pisana ptičica. Foto: SOJ RTV SLO/Stane Sršen Lahkonočnicam so otroci do danes prisluhnili že več kot 280.000-krat. Foto: SOJ RTV SLO Dodaj v

Lahko noč, nestrpnost!

Pet četrtkov – pet novih pravljic v živo.

21. avgust 2018 ob 11:37

Ljubljana - MMC RTV SLO

Legendarna radijska oddaja Lahko noč, otroci! in projekt Lahkonočnice bosta ponovno združila moči.

»Ko bi vsaj znal govoriti po naše,« je zagodrnjala, »da bi se z njim lahko pogovarjala.« »Z njim bi se lahko pogovarjala tudi, če bi ti znala njegov jezik,« je pripomnil kralj in vstal od mize. Tako se v pravljici Se bosta že sporazumela Cvetke Sokolov princeska Katarina uči strpnosti. Pravljica bo skupaj s štirimi drugimi novimi pravljicami slovenskih avtorjev v jesenskem bloku pravljic Lahko noč, otroci! v sodelovanju z Lahkonočnicami otroke učila strpnosti.

Prvi program Radia Slovenija in A1 Slovenija sta ponovno združila najlepše sodobne pravljice in radijsko oddajo za otroke z več kot 50-letno tradicijo. V oddaji Lahko noč, otroci! boste lahko pet četrtkov od 30. avgusta dalje v neposrednem radijskem in video prenosu prisluhnili novim Lahkonočnicam, ki bodo skušale pregnati predsodke o drugačni rasi, jeziku, nacionalnem poreklu, spolu in revščini.

V ta namen so sodobne slovenske pravljice prispevali priznani slovenski avtorji Boštjan Gorenc – Pižama, Cvetka Sokolov, Sebastijan Pregelj, Damjana Kenda Hussu in Tomo Kočar. V živo iz studia 13 Radia Slovenija bodo otroke v svet sanj pospremili legendarni slovenski igralci Jožica Avbelj, Boris Cavazza, Jurij Souček in Milena Zupančič. Urednica oddaje Alja Verbole in režiserka Špela Kravogel obljubljata, da bodo lahko mladi in malo manj mladi v živo spremljali priznane slovenske gledališke obraze, glasbenike in radijske ustvarjalce, in videli, kako otrokom pričarajo pravljični večer.

Novim Lahkonočnicam lahko v oddaji Lahko noč, otroci! v živo prisluhnete na Prvem programu Radia Slovenija ali na prenosu v živo na RTV 4D in Facebook straneh A1, 1. programa Radia Slovenija in RTV Slovenija.

30. 8. 2018, Cvetka Sokolov: Se bosta že sporazumela

6. 9. 2018, Sebastijan Pregelj: Pisana ptičica

13. 9. 2018, Tomo Kočar: Darilo za rojstni dan

20. 9. 2018, Damjana Kenda Hussu: Drugačna princeska

27. 9. 2018, Boštjan Gorenc – Pižama: V tujem gozdu

O oddaji Lahko noč, otroci!

Oddaja Lahko noč, otroci! je zaščitni znak Prvega in ena najstarejših radijskih oddaj, ob kateri so zrasle številne generacije. Radijska pravljica za lahko noč, ki otroke v odlični interpretaciji slovenskih gledaliških igralcev in igralk vsak večer pospremi v svet sanj, letos praznuje že 53. rojstni dan. Pravljice in zgodbe, izbrano opremljene z glasbo in zvočnimi efekti, so namenjene najmlajšim, oddaja pa ima tudi med starejšimi veliko zvestih poslušalcev. Starši in stari starši ob poslušanju dobijo navdih za svoje lastne pripovedi. Na 1. programu Radia Slovenija pravljico predvajajo vsak večer ob 19.45, kadarkoli pa jo lahko poslušate tudi na Otroškem portalu RTV Slovenija (www.otroski.si), spletnih straneh Prvega programa Radia Slovenija (www.radioprvi.si) in na multimedijskem portalu RTV Slovenija 4D (www.rtvslo.si).

O projektu Lahkonočnice

Lahkonočnice so zakladnica zvočnih pravljic sodobnih slovenskih pravljičarjev. Projekt, ki skozi pravljice povezuje vse generacije, ustvarjajo v podjetju A1 skupaj z Domovi starejših občanov Fužine, Tezno in Trebnje ter Domom upokojencev Postojna, sodobnimi slovenskimi pravljičarji in ilustratorji. Ker nič ne zaziba v spanec bolj kot pomirjujoč glas dedkov in babic, pravljice prebirajo stanovalci doma starejših občanov. Lahkonočnice starostnikom olajšujejo ponoven stik z zunanjim svetom ter skozi branje in spoznavanje novih tehnologij krepijo njihove kognitivne sposobnosti. Staršem predstavljajo vir idej, kaj malčkom predvajati pred spanjem, najmlajšim pa kakovostne sodobne slovenske pravljice, ki jih vsak večer pospremijo v svet sanj. Do sedaj so jim prisluhnili že več kot 280.000-krat. Več o projektu si lahko preberete na spletni strani: https://lahkonocnice.si/.

