Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Milko Lazar. Foto: Tone Stojko Igor Matković. Foto: RTV SLO Dodaj v

Milko Lazar in Igor Matković z Big Bandom V Kinu Šiška

sreda, 25. 10. 2017, ob 20. uri v Kinu Šiška

18. oktober 2017 ob 15:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Big Band RTV Slovenija bo v sredo, 25. 10. 2017, ob 20. uri nastopil v Kinu Šiška skupaj s skladateljem, pianistom in dirigentom Milkom Lazarjem ter trobentačem in skladateljem Igorjem Matkovićem. Slednja bosta na koncertu predstavila najnovejše avtorske kompozicije, napisane posebej za to priložnost. Glavni solist bo Igor Matković, jazzovski orkester pa bo vodil Milko Lazar.

Glasbenika sta prvič sodelovala pri Matkovićevem projektu State of KU leta 2016. Kot dolgoletna zvočna raziskovalca na najrazličnejših glasbenih področjih, od sodobne komponirane glasbe do ambientalnih elektronskih eksperimentov, sta ugotovila, da bi lahko skupno raziskovanje predstavila v kontekstu večjega orkestra.

Na koncertu v Kinu Šiška bosta predstavila sveže videnje prepleta komponirane in svobodno improvizirane glasbe v sodelovanju z Big Bandom RTV Slovenija s solisti ter gostoma – bobnarjem in violončelistom Kristijanom Kranjčanom in kitaristom Janijem Modrom.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija