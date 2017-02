Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! V drugi sezoni mladinske glasbeno - dokumentarne oddaje V svojem ritmu so zmagali indie rockerji MRFY s predelavo skladbe Zrejlo je žito. Foto: Borut Gale Jumpexx je tekmoval v elektroniki. Foto: Borut Gale Narodno-zabavno skladbo so odigrale Me tri do polnoči. Foto: Borut Gale Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Najbolj prepričljivi indie rockerji

Zmagovalci druge sezone V svojem ritmu so MRFY

14. februar 2017 ob 15:28

Ljubljana - RTV SLO

Mladinska oddaja Televizije Slovenija V svojem ritmu, ki mladim glasbenim talentom v izziv daje priredbe ljudskih ali opernih napevov v njim lastnem žanru, je v včerajšnji finalni oddaji druge sezone dobila zmagovalca. Najboljšo priredbo so odigrali dolenjski indie rockerji MRFY.

V drugi sezoni oddaje so se mladi glasbeniki pomerili v sedmih glasbenih žanrih: v kantavtorstvu, indie rocku, elektronski glasbi, narodno-zabavni glasbi, funku, pop rocku in reggaeju. The Indicals, MRFY, Infuzijo, Aljaža Hrastarja, ansambel Me tri do polnoči, Jumpexx inThe Takeover je na finalni prireditvi ocenjevala izkušena glasbena žirija v zasedbi Tomi Meglič, Nataša Nahtigal in Žiga Rezar. Po temeljitem razmisleku jih je torej najbolj prepričala indie rockerska skupina MRFY.

Zmagovalci MRFY so zasedba štirih prijateljev, prihajajo iz Novega mesta in so rockerji po duši, imidžu in prepričanju. Pevec Grega živi za glasbo in v ustvarjalnem zanosu na 'placu' za vaje večkrat tudi prespi, kitarist in multiinstrumentalist Tomaž pa gre še dlje – v očetovi delavnici si kitaro po svojem okusu in načrtu izdela kar sam! Ustvarjalno se gibljejo znotraj okvirjev spevnega indie rocka. Člani benda so Gregor Strasbergar (vokal, kitara), Tomaž Zupančič (kitara), Lenart Merlin (bas) in Rok Klobučar (bobni).

Najboljši bend letošnje sezone so v Otroškem in mladinskem programu TV Slovenija nagradili s snemanjem videospota, ki si ga ljubitelji njihove glasbe že lahko ogledajo na Facebook strani oddaje. Vas zanima, kako zveni ljudska Zrejlo je žito v ritmih indie rocka? Videospot, ki ga je režiral Aleš Žemlja, si lahko ogledate pod besedilom. Prihodnji teden pa bo že na voljo čisto svež CD s skladbami letošnjih zmagovalcev posameznih dvobojev; izšel bo pri ZKP RTV Slovenija.

Ustvarjalcidokumentarno-glasbene serije oddaj V svojem ritmu pa v teh dneh že začenjajo odkrivanje novih mladih glasbenikov in različnih glasbenih zvrsti ter prva snemanja. Nova, tretja sezona oddaj V svojem ritmu bomo na TV Slovenija predvajali konec leta 2017.



Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija

Fotografije: Borut Gale, RTV Slovenija