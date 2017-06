Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Šef dirigent - En Shao. Foto: RTV SLO Daniel Raiskin. Foto: RTV SLO Stefan Milenković. Foto: RTV SLO Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Nova Kromatika - Abonma za vse okuse

Devet koncertov z raznoliko in kakovostno simfonično glasbo

15. junij 2017 ob 13:35

RTV SLO

Simfonični orkester RTV Slovenija bo jeseni vstopil v svojo 62. sezono. V sklopu abonmajskega cikla Kromatika se bo od septembra do junija zvrstilo devet koncertov z raznoliko in kakovostno simfonično glasbo, orkester pa bo skupaj z gosti zagotovo upravičil svoj sloves, ki sega daleč preko naših meja.

Tokratna Kromatika nosi podnaslov Abonma za vse okuse, kar samo poudarja odprtost in barvitost tako sporeda kot tudi nabora dirigentov in solistov. En Shao, Daniel Raiskin, Stefan Milenković, Bernarda in Marko Fink, Theresa Plut, Martin Sušnik – je le nekaj umetnikov, ki jih ni potrebno posebej predstavljati.

Poleg njih pa bodo koncertne večere bogatili še violinist Benjamin Schmid, odlična pianistka Yeol Eum Son in štirje izvrstni slovenski glasbeniki – harmonikar Klemen Leben, kitarist Mak Grgić, tolkalka Petra Vidmar in vsestranski Boštjan Gombač, ki bo zaigral na najstarejši instrument na svetu. Mlada slovenska skladateljica Petra Strahovnik pa se bo predstavila z novim delom.

Ob otvoritveni izvedbi veličastnega Mozartovega Rekviema, se bo orkestru in solistom v spomin na velika maestra Sama Hubada in Antona Nanuta, pridružil Oratorijski zbor Glasbene matice. V nadaljevanju sezone bodo zazveneli Rodrigov Aranjueški koncert, Violinska koncerta Beethovna in Glazunova, Peti simfoniji Beethovna in Sibeliusa, Mahlerjeva Prva, Haydnova Londonska in mnoge druge poslastice.

Vabljeni k vpisu, ki bo potekal od 19. do 23. junija v Informacijskem središču Cankarjevega doma ali po telefonu 01 24 17 300.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija