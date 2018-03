Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Krava Mrvica se je neko noč odpravila dogodivščinam naproti in dokazala, da starost ni žalost, ampak priložnost za novo pot, novo ustvarjalno moč. Foto: SOJ RTV SLO/Peter Škerl Avtorica slikanice in radijske priredbe Ida Mlakar Črnič in režiserka radijske igre Ana Krauthaker. Foto: Aleš Ogrin Silva Čušin in Matej Puc na snemanju radijske igre O kravi, ki je lajala v luno. Foto: Aleš Ogrin Tako so se snemali zvočni efekti za radijsko igro. Foto: SOJ RTV SLO/Radio Slovenija Dodaj v

O kravi, ki je lajala v luno

Premiera radijske igre za otroke

20. marec 2018 ob 15:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

Spomladi 2016 je slikanica Ide Mlakar Črnič – še istega leta je prejela nagrado Kristine Brenkove – z zgodbo in zvočnimi izzivi navdušila ekipo v uredništvu igranega programa Radia Slovenije in nastala je radijska igra, namenjena vsem generacijam.

Osrednja junakinja zgodbe je ostarela krava Mrvica, ki naenkrat ni več tako »koristna« kot nekoč, raje poseda s svojim pasjim prijateljem Viktorjem in tuli v luno. Na kmetiji njeno vedenje povzroči vznemirjenje in kritike, hkrati pa tudi sama čuti, da si mora najti nov življenjski izziv, zato se s kolesom odpravi na pot. S svojimi dogodivščinami, pogumom in vztrajnostjo dokaže, da je starost s svojo modrostjo lahko bogata, iskriva, družabna in ustvarjalna.

Zabavna in topla zgodba, ki subtilno razpira vprašanja o starosti, in humorne ilustracije Petra Škerla so bile navdih za igrivo zvočno podobo. Le-to je ustvarila številna ekipa: vlogo krave Mrvice je odigrala Silva Čušin, vlogo njenega sopotnika, ostarelega konja, ki pleše step, pa Janez Škof. V radijski igri nastopajo še Matej Puc, Branko Jordan, Uroš Smolej, Nina Valič, Tjaša Železnik, Matija Rozman, Nejc Cijan Garlatti in Rok Kravanja, posneli pa so jo režiserka Ana Krauthaker, tonski mojster Matjaž Miklič in asistent Nejc Zupančič. Glasbeno jo je oblikovala Darja Hlavka Godina. Avtorica Ida Mlakar Črnič je priredbo izpopolnila še s songi, ki jih je uglasbil Boštjan Gombač. Step, ki ga v radijski igri ne boste videli, vsekakor pa slišali, je v radijskem studiu zaplesal Mitja Popovski.

Radijsko igro lahko slišite v nedeljo, 25. marca, ob 8.05 na 1. programu Radia Slovenije, po premieri pa tudi na RTV 4D. V tem času nas lahko spremljate tudi na naši Facebook strani, kjer boste podrobneje izvedeli, kakšno je bilo ustvarjalno popotovanje krave Mrvice, konja Van de Hija in vse ekipe.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija