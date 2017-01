Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Tudi letošnji, 22. festival, se bo odvil aprila v Podčetrku. Nagrado za najboljšo skladbo festivala v celoti po mnenju strokovne žirije je prejela pesem V srcu si ansambla Sekstakord. Foto: Žiga Culiberg Nagrado za najboljšo polko festivala je prejela skladba Pazi se na morju v izvedbi ansambla Veseli Dolenjci. Foto: Žiga Culiberg Nagrado za najboljši valček je prejela viža Če lahko bi me slišala v izvedbi ansambla Naveza. Foto: Žiga Culiberg Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Objavljen javni razpis za festival Slovenska polka in valček 2017

Tudi letošnji, 22. festival, se bo odvil aprila v Podčetrku

6. januar 2017 ob 17:04

Razvedrilni program Televizije Slovenija je na spletni strani RTV Slovenija in na teletekstu na 276 objavil javni razpis za sodelovanje na 22. festivalu Slovenska polka in valček.

Prijave prek spletnega obrazca so mogoče do vključno 19. februarja 2017 do polnoči.

Na javni razpis, ki se izvaja z namenom spodbujanja nastajanja novih slovenskih narodno-zabavnih skladb, se lahko prijavijo vsi avtorji (glasbe, besedila in/ali priredbe) in izvajalci, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Upoštevane bodo vse popolne prijave z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo naložene prek spletnega obrazca do vključno 19. februarja 2017 do polnoči.

Celotna razpisna dokumentacija je dostopna med razpisi:

- BESEDILO RAZPISA,

- PRAVILA in

- PRIJAVNI OBRAZEC.

Na letošnjem, že 22. festivalu, ki se bo odvil aprila v Podčetrtku, bodo podeljene tri nagrade – nagrada za najboljšo skladbo festivala v celoti po mnenju strokovne žirije, nagrada za najboljšo polko po mnenju občinstva in nagrada za najboljši valček po mnenju občinstva.

Festival bomo v neposrednem prenosu predvajali v programih RTV Slovenija.

21. festival Slovenska polka in valček 2016

Nagrado za najboljšo polko festivala je prejela skladba Pazi se na morju v izvedbi ansambla Veseli Dolenjci. Nagrado za najboljši valček je prejela viža Če lahko bi me slišala v izvedbi ansambla Naveza. Nagrado za najboljšo skladbo festivala v celoti po mnenju strokovne žirije, ki so jo sestavljali Smiljan Greif, Irena Vrčkovnik, Slavko Avsenik, ml., Lado Šurla in Janez Dolinar, pa je prejela pesem V srcu si ansambla Sekstakord.

