Prihaja nova zabavna oddaja Kdo bi vedel

Oddaja, v kateri v napeti studijski igri denar služijo gledalci. A samo v primeru, če sedijo na zmagovalni strani studia.

9. januar 2017 ob 12:19

MMC RTV SLO

Kaj počno vidre med spanjem? Kako najhitreje olupite česen? To sta le dve nenavadni vprašanji, ki jih bomo zastavljali v novi zabavni oddaji Kdo bi vedel.

Vsak sobotni večer obljubljamo dobro uro originalne zabave, v kateri boste izvedeli zanimive podrobnosti iz življenja, na katere niste nikoli pomislili. Zabavne študije, nenavadni dogodki, nasveti, poskusi.

Edinstven in enostaven kviz bo ponudil mešanico komedije, znanja, napetega kviza in zabave. V vsaki oddaji se dva kapetana borita za zmago, vsakemu pride na pomoč po ena znana osebnost iz sveta zabave, športa ali medijev in v napeti igri se začne iskanje odgovorov na 12 vprašanj. Ključ do zmage ni samo znanje, pomembno je ugibanje, sklepanje, duhovitost. Ne šteje zgolj cilj, pomembna je pot do njega.

Vsak par ima na voljo šest vprašanj in vsak pravilni odgovor je vreden nekaj denarja. Z zadnjim vprašanjem lahko ekipi svoj znesek podvojita, lahko pa tudi vse izgubita. Sistem igre je zasnovan tako, da zmagovalec ni znan do zadnje sekunde.

Zmagovalna ekipa na koncu oddaje razdeli pridobljeni denar med svoje občinstvo, česar v nobeni oddaji pri nas še nismo videli.

Oddaja je bila v lanskem letu razglašena za najboljši studijski 'gameshow' in ni dvoma, da ne bi navdušila tudi Slovencev.

