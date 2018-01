Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Bernarda in Jože vam bosta ponovno krajšala nedeljske popoldneve - od 28. januarja vsako nedeljo ob 17.20 na TV SLO 1. Foto: Žiga Culiberg V Vikend paketu se bodo v letu, ko Radio Slovenija praznuje 90 let, Televizija Slovenija pa 60 let, spomnili na razvedrilne oddaje, ki so se za vedno zapisale v zgodovino televizije. Foto: Žiga Culiberg Gostitelji petkovih Slovenski pozdravov ostajajo Darja Gajšek, Blaž Švab in Urška Vučak Markež. Z vami bodo od 16. februarja dalje. Žiga Culiberg Po uspešni prvi sezoni rubrike Družina poje, v kateri je slavila družina Pušaver, ustvarjalci oddaje tudi za novo sezono pripravljajo novo tekmovanje. Foto: Žiga Culiberg Si želite z vašo družino nastopiti v drugi sezoni rubrike Družina poje? Prijavite se na slovenskipozdrav@rtvslo.si ali 01 475 3338. Na TV SLO 1 se v petkove večere vrača oddaja o turizmu, Na lepše. Na fotografiji je urednica oddaje, Marjana Grčman. Foto: Simon Avsec V novi sezoni oddaje Na lepše bo med drugim poudarek na kulturnem turizmu, izpostavili bodo povezanost športa s promocijo turizma, posvetili pa se bodo tudi kongresnim dogodkom. Foto: arhiv oddaje Na lepše Dodaj v

Razvedrilni vikendi vstopajo v novo sezono

26. januar 2018 ob 15:04

Ljubljana - RTV SLO

Na male ekrane se z novimi sezonami vračajo razvedrilne oddaje Vikend paket, Slovenski pozdrav in Na lepše, ki bodo poskrbele za zabavne in sproščene konce tedna.

VIKEND PAKET



Nova sezona z Bernardo in Jožetom, odslej s čisto novimi skritimi kamerami Francija Keka

V Vikend paketu stalnica ostajajo zgovorni in zabavni komentatorji, ki bodo analizirali dogodke in teme preteklega tedna, postavljeni pa bodo tudi pred nove izzive in preizkušnje. K sproščenemu vzdušju bodo svojo energijo prispevali tudi zanimivi in vedno aktualni gosti. V letošnjem letu RTV Slovenija obeležuje pomembno obletnico - 90 let radia in 60 let televizije in ob tej priložnosti se bomo spomnili razvedrilnih oddaj, ki so se za vedno zapisale v zgodovino televizije. Po petnajstih letih se na ekrane naše televizije vrača legendarna skrita kamera s Francijem Kekom, nove epizode bodo torej vsak teden v oddaji Vikend paket. Ob koncu oddaje bodo komentatorji postavljeni pred prav poseben, vedno zabaven izziv, in tisti, ki se bo bolje odrezal, bo svojemu gledalcu priboril lepo nagrado.

Vikend paket bo z novimi, premiernimi oddajami ponovno z vami v nedeljo, 28. januarja, ob 17.20 na TV SLO 1.

SLOVENSKI POZDRAV



Blaž, Darja in Urška bodo z udarno rubriko Družina poje spet prevzeli petkov večerni termin

Oddaja Slovenski pozdrav se s prvo letošnjo oddajo na spored vrača 16. februarja. Na sporedu bo v tradicionalno narodno-zabavnem terminu – ob petkih ob 20. uri na TV SLO 1. Gostitelja ostajata priljubljena voditelja Darja Gajšek in Blaž Švab, družbo jima bo tudi v novi sezoni delala energična in dinamična Urška Vučak Markež, ki bo še naprej delila uporabne nasvete, v oddajo bo pa vnesla tudi veliko humorja in nepredvidljivosti.

V vsako oddajo bo tudi v novi sezoni povabljen osrednji gost – glasbenik, vodja ansambla, besedilopisec, aranžer, markantna osebnost, ki je pomembno krojila narodno-zabavno glasbeno področje.

Po uspešnem prvem tekmovanju Družina poje, v kateri se predstavljajo in pomerijo simpatične slovenske družine, ki obožujejo družinsko petje, se rubrika z novim tekmovanjem nadaljuje tudi v novem letu. Sestavi bodo zelo različni, pomembno je, da so pevci v sorodu in če je le mogoče iz več generacij (oče, mama, hčerka, sin, sestrične, dedki, babice, bratje in sestre ...). Pomembni sta volja in korajža pri nastopanju, saj bodo skupine v živo spremljali Poskočni muzikanti, ki ostajajo hišni band, prepevali pa bodo znane skladbe iz zakladnice domače glasbe.

Ustvarjalci oddaje še vedno vabijo k sodelovanju nove družine, ki bi želele nastopiti v drugi sezoni rubrike Družina poje. Več o tem smo zapisali tukaj.

Prijave za sodelovanje v rubriki Družina poje Vaš posnetek (dovolj je, da ga posnamete s telefonom ali tablico), fotografijo (na kateri ste vsi, ki pojete v vaši družini) in vašo kontaktno telefonsko številko pošljite na slovenskipozdrav@rtvslo.si. Za dodatne informacije pa lahko pokličete na telefonsko številko 01 475 33 38, vsak delavnik med 10. in 14. uro.

NA LEPŠE



V novi sezoni bo poudarek na kulturnem turizmu in poklicnih priložnostih, ki jih ponuja cvetoči turizem

Ustvarjalci oddaje Na lepše bodo v novi sezoni sledili Strategiji trajnostne rasti slovenskega turizma. Več poudarka bo na ponudbi kulturnega turizma, ki bo v prihodnjih dveh letih nosilna tematika promocije našega turizma, za povrh pa je letos tudi Cankarjevo leto. Ja, Ivan postaja tudi turistični delavec. Govorili bodo o problematiki kadrov v turizmu, o razvitosti čebelarskega turizma, o novih turističnih makroregijah in o kulinariki, ki je vse pogosteje glavni razlog, da tujci obiščejo Slovenijo. V letošnji sezoni bo tudi več poudarka na podjetniških projektih, ki podpirajo uresničevanje ustvarjalnih, inventivnih in inovativnih idej s področja turizma. Bolj bodo izpostavljali povezanost športa s promocijo turizma - primer Ironmana, ena največjih vzdržljivostnih prireditev, ki se bo septembra odvijala na Obali. Posvetili pa se bodo tudi kongresnim dogodkom, ki v Slovenijo pripeljejo vodilne organizatorje potovanj – npr. svetovni kongres golf turizma, ki bo v začetku oktobra v Ljubljani. Prva oddaja nove sezone bo na sporedu v petek, 9. februarja, ob 21.30 na TV SLO 1.

Avtorji fotografij: Žiga Culiberg, Simon Avsec in arhiv oddaje Na lepše

Služba za komuniciranje RTV Slovenija