SP v rokometu na RTV Slovenija

Slovenci se bodo na prvenstvu najprej pomerili z reprezentanco Angole, in sicer v četrtek, 12. 1. 2017.

4. januar 2017 ob 12:31

RTV SLO

Med 11. in 29. januarjem 2017 bo v Franciji potekalo petindvajseto svetovno prvenstvo v rokometu, ki ga bodo gledalci, poslušalci in uporabniki spletne strani lahko spremljali na programih RTV Slovenija.

Slovenski rokometaši bodo igrali v skupini B v Metzu, njihovi nasprotniki pa bodo Angola, Islandija, Makedonija, Tunizija in Španija. Prvo tekmo bodo odigrali v četrtek, 12. januarja 2017, proti Angoli. Iz vsake izmed štirih skupin se bodo v drugi del tekmovanja uvrstile po tri najboljše reprezentance, ki bodo s sabo odnesle tudi točke iz prvega dela.

Športni program Televizije Slovenija bo s svetovnega prvenstva v Franciji prenašal vse tekme slovenske reprezentance, pa tudi nekaj najbolj zanimivih tekem drugih nastopajočih, polfinala in finale. Tekme slovenske ekipe bo na prizorišču spremljal Ivo Milovanović skupaj s strokovnim sodelavcem Romanom Pungartnikom, nekaj preostalih tekem pa bo iz ljubljanskega studia komentiral Gregor Peternel. V Franciji bo tudi snemalna ekipa z novinarjem Tomažem Kovšco. Ob slovenskih tekmah pripravljamo tudi studijski del, ki ga bo vodila Bojana Knez. Gostje bodo rokometni strokovnjaki.

Val 202 bo imel oglašanja z vseh tekem slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu in tudi s tekem ob zaključku prvenstva. Iz ljubljanskega studia bo nastope izbrane vrste spremljal Marko Pangerc. Na prizorišču pa bo novinar Uroš Volk, ki bo skrbel za pogovore in analize ter pripravljal prispevke za športne in informativne oddaje. Ob živih oglašanjih bo največ rokometnega pridiha v uveljavljeni oddaji Naval na šport, vsak dan ob 9.15 in 17.45 na Valu 202.

Svetovno rokometno prvenstvo bomo podrobno spremljali tudi na spletni strani Multimedijskega centra RTV Slovenija, v okviru katerega smo pripravili posebni podportal, ki ga najdete na naslovu www.rtvslo.si/sp2017. Na njem boste lahko prebrali prav vse zanimive informacije, ki vas bodo popeljale skozi prvenstvo. Za popestritev pripravljamo številne intervjuje, zgodbe in statistične zanimivosti. Prek MMC-ja si boste lahko ogledali v živo tudi vse tekme, ki jih bo prenašala TV Slovenija.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija