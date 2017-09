Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 5.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Vabljeni k spremljanju volilne kampanje na Televiziji in Radiu Slovenija ter na posebni podstrani MMC-ja. Foto: Jani Ugrin Za poseben spletni projekt Grem volit! so na MMC-ju izbrali devet državljanov, starih med 18 in 24 let, ki prihajajo z območja celotne Slovenije, in gredo letos prvič na volitve. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Spremljanje predsedniških volitev 2017 na RTV Slovenija

Soočenja, posebne oddaje in spletni projekt Grem volit!

27. september 2017 ob 13:39

Ljubljana - RTV SLO

Dogajanje, povezano z volitvami predsednika Republike Slovenije 2017, ki bodo v nedeljo, 22. oktobra, bomo spremljali tudi na Radioteleviziji Slovenija. Na televiziji pripravljajo dve soočenji kandidatov, posebno oddajo s predstavitvami kandidatov, in, med drugim, tudi podrobnejše analize izidov, ki jih bodo pospremili s strokovnimi komentarji v studiu. Tudi na radiu pripravljajo dve soočenji, serijo portretov kandidatov in posebno povolilno oddajo. Na MMC-ju, kjer so pripravili poseben spletni projekt Grem volit!, pa bodo imeli glavno besedo mladi.

Televizija Slovenija

Uvodno soočenje kandidatov za predsednika republike Slovenije na Televiziji Slovenija bo v četrtek, 5. oktobra, ob 20. uri na 1. programu Televizije Slovenija. Voditelja bosta Manica Janežič Ambrožič in Dejan Ladika. Posebna oddaja s predstavitvami kandidatov za predsednika bo sledila v ponedeljek, 9. oktobra, prav tako ob 20. uri na 1. programu. V oddaji bodo predstavili kandidate, s komentatorji v studiu pa analizirali razlike in podobnosti med njimi. S strokovnjakom bodo govorili o pristojnostih predsednika republike pri nas in jih primerjali s tujino. Voditelj bo Igor E. Bergant. Sklepno soočenje predsedniških kandidatov na Televiziji Slovenija pripravljajo v četrtek, 19. oktobra, ob 20. uri na 1. programu. Voditeljica bo Erika Žnidaršič.

Na volilno nedeljo, 22. oktobra, bodo ves dan spremljali potek volitev, zvečer pa poročali o volilnih izidih. Čas do zaprtja volišč bodo v posebni oddaji odštevali že pred Dnevnikom, v Dnevniku z voditeljico Manico Janežič Ambrožič in novinarji pa že objavili prve odzive. Po Dnevniku bo gostiteljica volilnega večera Lidija Hren. Vklapljali se bodo v volilne štabe zmagovalcev in poražencev, se s kandidati in drugimi zanimivimi osebnostmi pogovarjali v tiskovnem središču, v studiu pa podrobneje analizirali in komentirali izide. Izide predsedniških volitev bodo podrobneje analizirali v ponedeljek, 23. oktobra, ob 21. uri na1. programu. Kako razplet komentirajo vodje volilnih štabov in kaj napovedujejo? Volivci imajo vedno prav. Voditeljica bo Jasna Krljić Vreg. V kolikor bo za izvolitev predsednika potreben še drugi krog, načrtujejo še dve soočenji. Volilne oddaje na Televiziji Slovenija bodo lahko spremljali tudi gluhi in naglušni gledalci.

Radio Slovenija

Na Radiu Slovenija bodo v okviru predsedniških volitev pripravili dve soočenji; prvo soočenje, ki ga bosta vodila Nataša Mulec in Tomaž Celestina, bo v četrtek, 5. oktobra, v terminu Studia ob 17-ih na 1. programu Radia Slovenija. Drugo soočenje bo 19. oktobra, voditelja bosta Nika Benedik in Tomaž Celestina. Pri obeh soočenjih bodo k sodelovanju prek družbenih omrežij povabili tudi poslušalce, ki bodo kandidatom lahko zastavljali vprašanja. V okviru volilne kampanje bodo pripravili serijo 10-minutnih portretov kandidatov, ki jih bodo objavljali na 1. programu od 9. oktobra dalje. Dogajanje bodo spremljali tudi v dnevno informativnih oddajah. Po zaprtju volišč, v nedeljo, 22. oktobra, bodo na 1. programu pripravili še večerno volilno oddajo, v kateri bodo objavili analize volitev. V kolikor bo prišlo do drugega kroga volitev, načrtujejo še dve soočenji - na začetku in na koncu volilne kampanje.

MMC-jev spletni projekt Grem volit!

Na MMC RTV Slovenija pa so se tokratnih predsedniških volitev lotili nekoliko drugače. Glavno besedo v predsedniški kampanji so dali mladim. Za poseben spletni projekt Grem volit! so izbrali devet državljanov, starih med 18 in 24 let, ki prihajajo z območja celotne Slovenije, in gredo letos prvič na volitve.

V kratkih videih, ki bodo med kampanjo dostopni na MMC-jevih spletnih straneh, posebni podstrani in na MMC-jevih družbenih omrežjih (Facebook, Twitter, Youtube), mladi razmišljajo o vplivu politike na njihovo življenje, zakaj mladi ne hodijo na volitve, kdaj so za to zreli … Zadnja raziskava Valicona iz leta 2014 (Raziskava Politikon, Valicon, n=5.759) je namreč pokazala, da je bila na zadnjih državnozborskih volitvah udeležba med mladimi od 18 do 34 let v povprečju 41,4 odstotna, kar je za dobro petino manj od povprečja vseh volivcev in skoraj za polovico manj od starostne skupine od 60 do 74 let.

Mlade državljane bodo povabili tudi v studio TV Slovenija, kjer se bodo v živo srečali s predsedniškimi kandidati. Z vsakim izmed njih se bodo pogovarjali na svoj način in o temah, ki zanimajo mlade. V pogovorih bosta kot politična analitika s komentarji sodelovala tudi znana novinarja z Radia in Televizije Slovenija, Tanja Starič in Dejan Ladika. Pogovori bodo »v živo« predvajani na MMC-ju in MMC Facebooku 17. oktobra ob 20. uri. Prav tako bodo na spletu dostopni tudi posnetki pogovorov.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija