Svetovni prvenstvi v hokeju na ledu na kanalih RTV Slovenija

Slovenska reprezentanca bo nastopila na petih tekmah

19. april 2018 ob 14:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

RTV Slovenija bo aprila in maja na svojih kanalih prenašala dve svetovni prvenstvi v hokeju, in sicer svetovno prvenstvo divizije 1A in svetovno prvenstvo elitne skupine. Na prvem bo igrala tudi reprezentanca Slovenije.

Svetovno prvenstvo divizije 1A bo med 22. in 28. aprilom 2018 potekalo na Madžarskem. Za preboj v elitno skupino, kamor se bosta uvrstili le dve najboljši reprezentanci, se bo potegovalo šest reprezentanc, in sicer Velika Britanija, Madžarska, Italija, Kazahstan, Poljska in Slovenija.

Športni program Televizije Slovenija bo s svetovnega prvenstva na Madžarskem prenašal vse tekme slovenske reprezentance. Tekme slovenske ekipe bo na prizorišču spremljal komentator Andrej Stare. Na Madžarskem bo tudi naša snemalna ekipa z novinarjem Gregorjem Peternelom. Slovenija bo prvo tekmo odigrala že v nedeljo, 22. aprila 2018, pomerila se bo z reprezentanco Velike Britanije. Tekma bo na sporedu ob 12.30 na TV SLO 2. Vse tekme si bodo gledalci lahko v živo ogledali tudi na spletnem portalu www.rtvslo.si.

Val 202 bo intenzivno v živo spremljal vse tekme slovenske reprezentance na svetovnem prvenstvu in dogajanje, povezano s slovensko reprezentanco. S prizorišča bosta poročala reporterja Boštjan Janežič in Marko Pangerc. Ob živih oglašanjih s tekem bo največ hokejskega pridiha v uveljavljeni oddaji Naval na šport, vsak dan ob 9.15 in 17.45 na Valu 202, pogostokrat tudi v jutranjih športnih zgodbah in seveda v Športnih sobotah in nedeljskih športnih popoldnevih.

Svetovno prvenstvo elitne skupine bo med 4. in 20. majem 2018 potekalo na Danskem. Televizija Slovenija bo prenašala 19 tekem.

