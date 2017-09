Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Val 202 si je prislužil 1. mesto v katgoriji Mediji Foto: Val 202 Matej Praprotnik je postal Naj digitalec 2017 Foto: Val 202 Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Websi okronal Val 202 in Mateja Praprotnika

Nagrajena radijska inovativnost

16. september 2017 ob 09:09

Ljubljana - Val 202

Prenovljeni spletni strani Vala 202 je Websi podaril prvo mesto znotraj kategorije Mediji; Matej Praprotnik, pomočnik generalnega direktorja Radia Slovenija, pa je postal Naj digitalec 2017.

»Val202 zadnja leta orje ledino na spletu, saj dokazuje, da lahko radio preživi v digitalni dobi. Zvočne vsebine, raznolike po svoji usmeritvi, na vse možne načine ponujajo uporabnikom. Poslušanje je sedaj tudi na spletni stran v prvem planu. Bravo, ekipa!« je v utemeljitvi nagrade zapisala Maja Visinski Andrejc, vodja spletnih projektov in članica žirije Websi.

Atraktivnost, sodobnost, enostavnost, preglednost in oblikovna dovršenost, povezana s kvalitetno vsebino, so lastnosti, s katerimi je prenovljena spletna stran Vala 202 http://val202.rtvslo.si/ prepričala žirijo projekta Websi in v žep pospravila nagrado za prvo mesto v kategoriji Mediji.

V času, ko zvok počasi izgublja bitko z videom, so bili Valovci postavljeni pred velik izziv, kako poslušanje ponovno narediti sodobno. S prenovo spletne strani so na prvo mesto postavili izkušnjo poslušanja, s čimer se razlikujejo od ostalih novičarskih portalov. Dodatno vrednost strani pa dodajata znaka predvajaj in Moj radio, ki uporabniku omogoča lasten izbor oddaj za kasnejše poslušanje, s čimer se približujejo za zdaj še večini poslušalcev neodkritemu svetu podkastov.

Matej Praprotnik – Naj digitalec 2017

Glavni pobudnik nove spletne strani in spletni guru celotnega Radia Slovenija, Matej Praprotnik, je za izjemne dosežke na področju digitalne scene prejel nagrado Naj digitalec 2017.

Matej Praprotnik, ambasador, idejni pobudnik in podpornik digitalizacije na področju radia, s svojim delovanjem premika stare in preživete načine komuniciranja znotraj in zunaj RTV Slovenija. Z gorečnostjo nad novitetami spodbuja sodelavce in utrjuje njihovo znanje na digitalnih platformah.

Žirija je v laskavem opisu nagrade še zapisala: »Matej je postavil nove standarde pri uporabi digitalnih kanalov in orodij za slovenske medije. Razume svojo ciljno publiko in ji vsebine Vala 202 zna približati na vseh kanalih, kjer se nahaja, in v vseh formatih, ki so ji blizu. Občudovanja vredna je tako njegova inovativnost, motiviranost kot visok nivo kakovosti komunikacije medija, ki ga vseskozi vzdržuje in nadgrajuje. Njegovo navdušenje nad tehnologijami je zelo nalezljivo in hkrati oprijemljivo, kar se vidi tudi v realizaciji projektov – zato si ta naziv vsekakor zasluži.«

Valu 202 in Mateju Praprotniku za premikanje mej »sprejemljivega« na RTV Slovenija iskreno čestitamo.

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija