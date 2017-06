Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Kristijan Koren, kot kaže, ne bo še osmo leto zapored dirkal na Touru, ampak gre na enotedensko Dirko po Avstriji. Foto: MMC RTV SLO/T. O. Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Od Slovencev za Tour potrjena le Roglič in Bole

Kristijan Koren gre najverjetneje na Dirko po Avstriji

20. junij 2017 ob 15:17

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na (še nepopolnem) seznamu kolesarjev, ki bodo nastopili na letošnji Dirki po Franciji, sta za zdaj od Slovencev le Primož Roglič in Grega Bole.

Roglič, ki bo prvič dirkal na Touru, bo v ekipi Team LottoNl-Jumbo verjetno adut za posamezne etape (blesti predvsem na kronometru), ne pa za skupno razvrstitev. Bole bo v ekipi Bahrain Meride pomagal Sonnyju Colbrelliju, ki je pred dnevi dirkal po slovenskih cestah.

Vse kaže, da Kristijan Koren na dirki vseh dirk ne bo nastopil, kar nam je potrdil pred dnevi: "Že po Giru sem rekel, da si ne želim na Tour. Vozil bom verjetno na Dirki po Avstriji, ekipa pa se bo o tem dokončno odločila teden pred štartom Dirke po Franciji."

Spomnimo, da se je Cannondale lani v zadnjem trenutku odločil, da gre Koren (že sedmič zapored) na Tour de France, tako da še ni povsem izključeno, da ne bo tudi letos tako.

Seznam nastopajočih je še nepopoln, ekipe pred dokončno odločitvijo čakajo še na razplet državnih prvenstev. Ekipa Sky je za zdaj določila štiri kolesarje, ki bodo pomagali Chrisu Froomu do nove zmage, to so Sergio Henao, Luke Rowe, Ian Stannard in Geraint Thomas.

V ekipi BMC Racing Team bo kapetan Richie Porte, pomočniki pa bodo Damiano Caruso, Nicolas Roche, Greg Van Avermaet in Stefan Küng.

104. Dirka po Franciji, ki jo boste lahko spremljali na TV SLO 2, se bo začela 1. julija s 14-kilometrskim kronometrom v Düsseldorfu.

