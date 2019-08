Foto: Televizija Slovenija/Anja Micevski

Vlado Kreslin je eden ključnih ustvarjalcev na slovenski glasbeni sceni zadnjih desetletij, človek, ki je z različnimi zasedbami prehodil zanimivo in zelo uspešno pot v slovenski rockovski glasbi, preden je našel navdih v izročilu prekmurske ljudske glasbe in je prekmurske napeve, prekmurski jezik in prekmursko melodiko udomačil znotraj in zunaj slovenskih meja.

"Ko si malo starejši, ugotoviš, da svet ni samo črno-bel in da v sebi nekaj nosimo. Začneš to odkrivati in ugotovil sem, da je to, kar igrajo prekmurski ljudski muzikanti, kako Janči igra, kako mu drhtijo roke, podobno tistim 'blues men', ki sedijo ob Misisipiju. Ugotovil sem, da so to v bistvu bratje."

V Sobonem Dnevnikovem izboru ga je gostila Ksenija Horvat.