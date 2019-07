Razstava poleg bojev na soški fronti predstavlja tudi njihove posledice, s katerimi so se spopadali ranjenci in zdravstveno osebje v zaledju fronte. Foto: Pokrajinski muzej Koper

Šele v bolnišnici se pokaže, kaj je vojna. Erich Maria Remarque

Posebnost razstave Leto po veliki svetovni moriji je, da bodo na ogled originalni predmeti, ki jih uspešno zbira in hrani soavtor razstave, Srečko Rože iz Vojaškega muzeja Tabor Lokev, so zapisali v Pokrajinskem muzeju Koper.

Fronta, ki je vzela več tisoč Slovencev

Po odprtju soške fronte leta 1915 so se na območju takratnih Kranjske in Istre vzpostavila številna zavetišča in bolnišnice za oskrbo ranjencev. Soška fronta je zahtevala življenja več tisoč Slovencev, 1,5 milijona vojakov na obeh straneh je bilo v soški fronti ubitih, ranjenih ali zajetih.

Soška fronta je bila del italijanske fronte. Foto: Fundacija Poti miru

Vojna, ki je vzela skoraj 10 milijonov vojakov

Prva svetovna vojna je trajala od 28. julija leta 1914 do 11. novembra leta 1918. Nasproti centralnim silam (Avstro-Ogrska, Nemčija, Otomansko cesarstvo in Bolgarija) so bile sile antante: Francija, Rusija, Srbija in Velika Britanija, leta 1915 se jim je pridružila Italija, leta 1917 pa še ZDA. Bilanca vojne je bila najbolj tragična za vojake, saj jih je umrlo skoraj 10 milijonov, 20 milijonov pa je bilo ranjenih.

Razstava Leto po veliki svetovni moriji bov Muzejski galeriji koprskega pokrajinskega muzeja na ogled do 7. septembra.