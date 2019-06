General Boroević, napovednik

Zgodbi edinega nenemškega feldmaršala 50-milijonske avstro-ogrske monarhije je sledil režiser in scenarist Valentin Pečenko, ki velik del svojega dela posveča prav stoletje oddaljenemu obdobju velike vojne.

Boroevićeva pot ni le zgodba o zmagoslavju, pogumu in uspehu posameznika, ampak tudi o propadu večne habsburške monarhije. Eden največjih vojskovodij prve svetovne vojne je pozabljen in v pomanjkanju umrl v 64. letu starosti v Celovcu, 23. maja 1920. Na Dunaju se je od njega poslovilo več tisoč ljudi, a pogreb je potekal brez državniških časti. Grob mu je iz izgnanstva plačal zadnji avstrijski cesar Karel.

Kot poveljnik soške armade je Boroević proti vsem pričakovanjem porazil Italijane, ki so bili tako v pehoti kot orožju v izraziti premoči. Ljubljanski župan Ivan Tavčar ga je zaradi zaslug pri obrambi soške fronte avgusta 1915 imenoval za častnega meščana Ljubljane, a so ga že junija 1919 na predlog mestnega personalno-pravnega sveta črtali s tega seznama. Leta 2009 pa je mestna občina Ljubljana generalu Boroeviću naziv častnega meščana vrnila.

K raznolikosti filma pripomorejo številni priznani domači in tuji zgodovinarji ter preučevalci zgodovine. O generalu Boroeviću spregovorijo v sedmih evropskih jezikih in z različnih vidikov presojajo vlogo in pomen branilca Karpatov in legendarnega poveljnika soške fronte. Na Primorskem in krajih ob reki Soči je spomin nanj še vedno zelo živ, kot tudi legende in ledinska imena po njem.

Marsikatero manj znano dejstvo o Boroeviću in prvi svetovni vojni bo širši slovenski javnosti v filmu predstavljeno prvič.

Dokumentarec si lahko ogledate nocoj ob 20.05 na 1. programu Televizije Slovenija.