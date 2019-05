Kandidati parlamentarnih strank so se na TV Slovenija še zadnjič soočili pred nedeljskimi volitvami. Foto: BoBo

Uvodne teme zadnjega soočenja kandidatov parlamentarnih in neparlamentarnih strank na TV Slovenija so bile avstrijska politična afera Ibiza, v katero se je zapletel zdaj že nekdanji podkancler iz vrst svobodnjakov Heinz-Christian Strache, korupcija pri porabi državnih in evropskih sredstev ter davčne oaze na področju Evropske unije.

Kandidati so si v na trenutke precej ostrem soočenju izmenjavali stališča, ki so večinoma potekala na ločnici levica-desnica. Pri konkretnih podatkih in navajanju konkretnih rešitev, ki bi jih zastopali v Evropskem parlamentu, če jim bodo volivci v nedeljo zaupali svoj glas, pa so bili bolj skromni.

Tanja Fajon (SD): Neresnica

Nosilka liste SD-ja Tanja Fajon je komentirala, kolikšno ceno zaradi davčnih utaj plačujejo tudi državljani Slovenije: "Zadnje študije so nam pokazale, dobili smo jih v odboru, da tudi povprečen državljan, državljanka v Sloveniji izgubi 2.000 evrov na leto na račun davčnih utaj."

Razlaga: Izjava ne drži. Študija, ki jo je januarja letos za poslansko skupino S&D v Evropskem parlamentu izdelalo britansko podjetje Tax Research LLP, kaže, da Slovenija letno izgubi 2,6 milijarde evrov zaradi davčne utaje. Na državljana Slovenije to znaša dobrih 1.200 evrov.

Angelika Mlinar (SAB): Delna resnica

Nosilka liste Stranke Alenke Bratušek Angelika Mlinar je pojasnila, kdo je zaslužen za visoke kazni zaradi neupravičenih davčnih ugodnosti nekaterim velikim mednarodnim družbam: "Apple je bil obsojen na pobudo liberalne komisarke Vestager in to je bil velik uspeh."

Razlaga: Izjava je delno resnična. Evropska komisija je leta 2016 ugotovila, da je Irska skupini Apple zagotovila do 13 milijard evrov neupravičenih davčnih ugodnosti ‒ kar po pravilih EU-ja ni zakonito ‒ in takrat je bila evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager. Vendar pa je Evropska komisija preiskave sprožila že junija leta 2014, ko je bil evropski komisar za konkurenco Joaquín Almunia.

Gregor Perič (SMC): Neresnica

Nosilec liste SMC-ja Gregor Perič je na temo migracij podrobneje pojasnjeval, zakaj je Avstrija uvedla nadzor na notranji meji EU-ja s Slovenijo: "Bom pojasnil na primeru Avstrije kot take. Torej, Avstrijci so neupravičeno postavili mejne kontrole, to je postavila Svobodnjaška stranka, ker je na ta način izvajala neko notranjepolitično dinamiko in upravičevala grozne težave, ki jih dejansko ni bilo."

Razlaga: Izjava ni resnična. Avstrija ima nadzor na svojih mejah s Slovenijo in Madžarsko neprekinjeno od 16. septembra leta 2015. Takrat je bil avstrijski kancler Werner Faymann iz socialdemokratske stranke. V koaliciji je bila še ljudska stranka, v njej pa ni bilo svobodnjakov.

Irena Joveva (LMŠ): Zavajanje

Nosilka liste LMŠ-ja je razložila, kako uspešna je pri spopadanju z ilegalnimi migracijami vlada Marjana Šarca: "Vlada Marjana Šarca je uspešna, to kažejo konec koncev tudi številke, bom rekla, teh ujetih ilegalnih migrantov. Ker sicer jih najbrž ne bi ujeli."

Romana Tomc (SDS+SLS): "Kakšni so pa tisti, ki niso ujeti?"

Irena Joveva (LMŠ): "Ja, statistike so take, kot so. Če je porast, so ujeti."

Romana Tomc (SDS+SLS): "Problem so tisti, ki niso ujeti."

Irena Joveva (LMŠ): "V Sloveniji ne ostanejo, zagotovo."

Razlaga: Izjava kandidatke LMŠ-ja je zavajanje. Za migrante, ki jih ne ujamejo, ne moremo preveriti, ali ostanejo v Sloveniji ali odidejo.

Romana Tomc (SDS+SLS): Delna resnica

Romana Tomc je opredelila odnos med predlogom zakona o demografskem skladu, ki ga je v DZ vložil SDS, ter zvezo društev upokojencev (ZDUS). "Samo to bi dodala, zakon o demografskem skladu je podprla tudi zveza društev upokojencev na čelu s predsednikom Sušnikom," je navedla Tomčeva.

Razlaga: Izjava je delno resnična. Predsednik ZDUS-a Janez Sušnik je v torek povedal, da je prav, da je SDS zakon vložil, a dodal, da je treba iz obeh zakonov, tako SDS-ovega, kot vladnega o demografskem skladu, vzeti najboljše in pripraviti tak zakon, ki bo, kot je dejal, "pil vodo."

Zadnjič so se soočili tudi kandidati neparlamentarnih strank. Foto: MMC RTV SLO

Andrej Šiško (Zsi): Zavajanje

V soočenju kandidatov neparlamentarnih strank je potekala tudi razprava o korupciji, kjer je Andrej Šiško iz Gibanja Zedinjena Slovenija navedel: "Koruptivno delujejo čisto vsi, ki prejemajo denar od Evropske unije in od nacionalnih vlad. To potem niso nobene nevladne organizacije, to so plačanci. Navadni plačanci, ki denar dobivajo od tistega, katerega morajo nadzirati. A vi resno verjamete, da bodo oni potem delali proti tem vladam, proti koruptivnim projektom? Ne bodo."

Voditeljica Mojca Širok: "Konkretno ime ene organizacije?"

Andrej Šiško: "Glejte, od teh raznoraznih Mirovnih inštitutov in tako naprej. To je vse isto. Vsi ti ljudje so financirani od Sorosa, od evropskega parlamenta in od slovenskega parlamenta in imajo milijone, milijone. Pa nobenega učinka."

Razlaga: Izjava je zavajajoča. Šiško skorumpiranost očita kar vsem in vsakomur v evropskih institucijah ali nevladnih organizacijah. Ker je izpostavil Mirovni inštitut ‒ uradni podatki kažejo, da se financira s pomočjo javnih razpisov in donacij, leta 2018 pa je imel 739.222 EUR prihodkov.