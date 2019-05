Na radiu Slovenija so se soočili kandidati za evropske poslance iz neparlamentarnih strank. Foto: Radio Slovenija

Radijski novinarji so največ zavajajočih izjav zabeležili pri predstavnicah strank Domovinska liga in Gibanje Zedinjena Slovenija. Objavljamo jih zgolj nekaj, vse trditve pa se nanašajo na temo tujcev in migracij.

Madžarsko-ameriški milijarder in zagovornik liberalne demokracije v vzhodni Evropi George Soros je trn v peti madžarskemu premierju, pri nas pa novoustanovljeni stranki Domovinska liga. Lucija Ušaj Šikovec Sorosa povezuje z dvema evropskima poslancema iz Slovenije.

Lucija Ušaj Šikovec, Domovinska liga: Mi vidimo, da so tukaj poslanci, ki so dobesedno na plačilni listi gospoda Sorosa. Navedena je gospa Fajonova, naveden je gospod Vajgl.

Razlaga: Trditev je iz medijev Nova24TV in Demokracija. Poiskali smo odziv Tanje Fajon, ki pravi: "Gre za zelo nesramno laž, za zavajanje. Od gospoda Sorosa, ki ga ne poznam, nikoli nisem dobila niti evra…. Že konec 2017 pa je na mojo zahtevo in zahtevo gospoda Vajgla novinarsko častno razsodišče razsodilo, da so vse informacije, ki sta jih objavljala Nova24tv in Demokracija, nepreverjene in predstavljajo zavajanje. Morali bi narediti popravke, a to se ni zgodilo."

Tudi ilegalni prehodi meje veljajo za priljubljeno temo zavajajočih ali nepreverjenih trditev. Anica Bidar, Gibanje Zedinjena Slovenija, o številu ilegalnih prebežnikov pri nas:

Anica Bidar, Gibanje Zedinjena Slovenija: Vsak dan jih ujamejo od 100 do 140 na meji, ko gredo čez gozd.

Razlaga: Od začetka leta do 12. maja je slovensko mejo ilegalno prečkalo 3364 prebežnikov (tako minister Boštjan Poklukar pred dnevi v DZ), kar je v povprečju 25 na dan. Uradnih podatkov na dnevni bazi policija ne objavlja.

Anica Bidar, Gibanje Zedinjena Slovenija: Na Brežicah na 15 km meje varujeta en vojak in ena policistka.

Razlaga: Izjava je špekulativna. Policija in vojska iz operativnih razlogov nikdar ne razkrivata, koliko vojakov in policistov varuje zunanjo mejo.

Anica Bidar, Gibanje Zedinjena Slovenija: In zdaj je dal Šarec oziroma vlada je dala 15 dodatnih milijonov za te ograje.

Razlaga: Vlada je 15 milijonov namenila za varovanje schengenske meje, in sicer za plačilo delovne uspešnosti policistom in nekaterim na ministrstvu za notranje zadeve iz naslova povečanega obsega dela.

Tema soočenja je bilo tudi okolje oziroma okoljska politika.

Lucija Ušaj Šikovec, Domovinska liga: Mi smo postali v Evropi tretjerazredna država, kamor se umika umazana industrija, igramo funkcijo, ki so jo igrale manj razvite republiki v Jugoslaviji.

Razlaga: Zaprosili smo za podatke izpustov toplogrednih plinov (TGP) iz industrije. Ti so se od 1986 do 2017 zmanjšali za 57 odstotkov. Skrčil se je obseg t.i. "umazane industrije". Procesnih emisij je v tem času manj za 40 odstotkov. Na Arso pojasnjujejo razloge za padce TGP: "Procesne emisije izvirajo iz rabe surovin, ki jih porabimo za izdelavo nekaterih proizvodov (cement, apno, jeklo). Znižanje emisij v tem segmentu za 40 odstotkov je torej predvsem posledica opuščanja ali zmanjševanja proizvodnje v teh panogah«.

Tuja podjetja Lonstroff, Magna in Yaskawa ne sodijo v umazano industrijo, da bi se lahko primerjali z manj razvitimi državami v nekdanji Jugoslaviji.