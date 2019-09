Tadej Pogačar je prvo leto med profesionalci, a pri njem kot da ni bilo obdobja zorenja in učenja. Že letos dirka v slogu izkušenih mojstrov. V nedeljo je na Vuelti dobil etapo s ciljnim vzponom na Cortals d'Encamp in je v skupnem seštevku na petem mestu. Foto: MMC RTV SLO

S športnim direktorjem Pogačarjeve ekipe UAE Emirates in slovenskim selektorjem smo se pogovarjali o nepozabni nedeljski etapni zmagi 20-letnega Tadeja Pogačarja in o pričakovanjih pred nadaljevanjem Dirke po Španiji.

Kako ste doživeli Pogačarjevo etapno zmago? Ste mu ob čestitkah namenili kakšne izbrane besede?

Bil sem v drugem moštvenem avtomobilu, za skupino šprinterjev, tako da sem razplet spremljal iz avtomobila. Res neverjetno! Videla sva se šele 40 minut po koncu, ko je prišel do moštvenega avtobusa. Ko sem mu čestital, mu nisem rekel nič takšnega, saj že sam ve, da je nekaj posebnega.

Da je izjemen talent, smo vedeli, da bo že na letošnji Vuelti takole "stresel" elito na izjemno zahtevni etapi v Andori, pa vendarle ne ...

Tudi mene to preseneča. Podobno kot Primož Roglič dela velike korake naprej. A kdor je iz pravega testa, hitro pokaže svojo vrednost. Če si dobro pripravljen in se počutiš dobro, je vse še lažje. Res je tudi, da mu je bila ta etapa ves čas všeč in jo je težko čakal.

Sijajni Pogačar se je razveselil dežja in makadama

Pomemben dejavnik za uspeh je bilo slabo vreme. Nekateri v dežju otrpnejo, Tadeju pa takšne razmere ustrezajo ...

Prav nič ga ne moti, če dežuje, medtem ko vročino prenaša težje kot drugi konkurenti.

Kaj vse ste naredili v pripravi na to etapo, ki je imela tudi makadamski odsek? Kako ste se etape lotili taktično?

Zjutraj smo ta makadamski odsek posneli, tako da je Tadej vedel, kaj ga čaka. Makadama je bilo za 3,7 kilometra, sicer bolj ravninskih, vendar z nemogočimi ovinki, na koncu pa je bil še zavit predor. Ob hudem nalivu je bilo vse še bolj zahtevno. V glavi je imel načrt, da pride na ta del trase čim bolj spredaj in potem napade na vso moč. To se je izkazalo za odlično taktično potezo. Vse je izpeljal sijajno. Bil je popolnoma osredotočen.

Da bi to storil nekdo pri 30 letih, bi razumeli, toda Tadej Pogačar ima le 20 let.

To ga krasi vso kariero. Že v mladinskih kategorijah je bil vedno pravi čas na pravem mestu. Kdor ga pozna, ve, da ko začuti priložnost, jo bo težko izpustil iz rok.

V drugi polovici Dirke po Španiji bo Pogačar na neznanem terenu, saj ne pozna občutkov s tritedenskih dirk. Toda svoje je že dosegel in lahko dirka popolnoma sproščeno. Foto: EPA

Dirka po Španiji še niti na polovici ni. Kako naprej, kakšni so cilji?

Precej klancev je še. Trasa letošnje Vuelta je naporna. Prvi teden, ko so na tritedenskih dirkah praviloma bolj šprinterske etape, so se že naredile velike razlike. Kdor ni bil pripravljen, je že zaostal. Preprosto moraš biti vse tri tedne še kako pripravljen in zbran. S to zmago je Tadej presegel vsa letošnja pričakovanja, samo sproščeno mora nadaljevati.

In vsaj deseterica bo na koncu njegova?

Gremo dan za dnem, to je njegova prva tritedenska dirka in ne smemo izvajati nobenega pritiska. Mlad je, vse je samo ena velika pozitivna izkušnja.

Se bojite, da bi imel kakšno večjo krizo? Zadnji teden tritedenskega maratona je pogosto kritičen ...

To je res in ne moremo vedeti, kako se bo obnašal, je pa v preteklosti večkrat dokazal, da se odlično regenerira in da je konstanten.

Po dnevu premora v torek sledi kronometer. Favorit je Primož Roglič, ampak tudi Tadej Pogačar je letos v tej prvini napredoval, kajne?

Vsekakor je naredil korak naprej, bil je tudi državni prvak. Pričakujem zmago Primoža Rogliča, ki bo tako oblekel rdečo majico. Če bo imel dober dan, bo naredil veliko razliko. No, tudi za Tadeja velja, da bi lahko bil ob dobrem dnevu visoko.

Roglič je v odličnem položaju, verjetno se strinjate, da je prvi favorit za končno zmago?

Seveda, Primož je praktično na vsaki dirki prvi favorit. Zdi se mi odlično pripravljen in sproščen, ekipo ima zelo močno. Je pa v kolesarstvu tako, da ti lahko trenutek nepozornosti sesuje vse načrte.

Ali bo Jumbo Visma, če Roglič po kronometru res obleče rdečo majico, lahko nadzirala dirko do konca?

Verjamem, da bodo poskušali pripeljati majico vse do cilja v Madridu.

"I like to ride on climbs"... @TamauPogi showed that on Stage 9 of #LaVuelta19 yesterday!

If you want to know a bit more about @TeamUAEAbuDhabi's talented Slovenian after his first Grand Tour stage win, watch on below pic.twitter.com/bAbARVVxu4 — Velon CC (@VelonCC) 02. september 2019

Čeprav majico bo težko braniti vsak dan ...

Vuelta je res borbena, napadalna dirka. Težko je braniti rdečo majico. Trasa je takšna, da so klanci že na začetku in kmalu po štartu gre v beg 25 kolesarjev. Težko je to nadzirati. Izkazalo se je, da so vsak dan kakšne menjave v najboljši deseterici. Ekipa, ki ima rdečo majico, težko nadzoruje potek.

Je pa to zagotovilo za izjemno razburljivo dirko!

Res je, sploh za slovenske navijače je napeto. Imamo dva med najboljšimi petimi v skupnem seštevku. Zelo lepo dirko spremljamo, veseli me, ker je vsak dan na gorskih etapah ogromno Slovencev. Poleg Kolumbijcev so Slovenci najglasnejši. Tudi v nedeljo so bile številne zastave ob cesti, v cilju smo se skupaj veselili. Zanimivo je, da ko smo šli posnet tisti makadamski odsek, je bila tam rampa, ki je prepovedovala vstop za avtomobile. Ko smo se dogovarjali s policijo, da jo dvignejo, se je pripeljal mimo kolesar in rekel: "O, poglej ga, gospoda iz Slovenije!" Posodil mi je kolo, da sem lahko posnel odsek s kamero.