Primož Roglič bo v Španiji petič nastopil na grand touru in prvič na Vuelti. Dvakrat je kolesaril na Giru in dvakrat na Touru. Na dirki po Italiji je letos osvojil 3. mesto, lani je bil na francoski pentlji četrti. Foto: EPA

Želim zmagati in storil bom vse za to. Uvrstitev na stopničke je lep dosežek, a to mi je že uspelo na letošnjem Giru. Za zmago bom storil vse. Primož Roglič

Izpustil je letošnjo Dirko po Franciji in se pripravil na zadnji grand tour sezone, Dirko po Španiji, ki je na sporedu med 24. avgustom in 15. septembrom. Roglič bo kapetan svojega moštva Team Jumbo Visma, ki ne skriva želje po končni zmagi. To bi bila njegova prva zmaga na grand touru in zgodovinski dosežek slovenskega kolesarstva. Lani je Dirko po Franciji sklenil na 4. mestu, letos se je na Dirki po Italiji povzpel na najnižjo stopničko, rožnata majica se mu je izmuznila šele v zadnjem tednu dirke, ko mu jo je slekel in do Verone obdržal Ekvadorec Richard Carapaz.

Dirka po Španiji slovi po večjem številu gorskih etap, kronometrov je malo. Letos pravzaprav zgolj en - 10. etapa od Jurancona do Pauja v Franciji. Glede na to, da je Roglič specialist za kronometre - letos je dobil dva na Giru - utegne biti 10. etapa ena najpomembnejših v boju za končno zmago. Foto: EPA

V soboto vsi začnejo iz ničle

Dva dneva pred začetkom Vuelte je na novinarski konferenci jasno in glasno poudaril: "Želim zmagati in storil bom vse za to. Uvrstitev na stopničke je lep dosežek, a to mi je že uspelo na letošnjem Giru. Za zmago bom storil vse." Giro mu je vzel veliko moči, od slovenskega državnega prvenstva se ni udeležil nobene kolesarske preizkušnje, na špansko dirko se je dobro pripravil in, kot pravi sam, se trenutno počuti odlično. "V soboto vsi začnemo iz ničle, vsak dan bo predstavljal nove izzive. Prvič bom nastopil na Vuelti, toda imamo močno ekipo, dirke se že zelo veselim," je dodal 29-letnik.

Kronometer v Pauju utegne biti odločilen

Roglič je odkrito priznal, da za tritedenski francoski pekel ni bil optimalno pripravljen, zato ga je tudi izpustil. "Lažje je spremljati moštvene kolege na dirki in videti, kako so uspešni, kot pa, da bi sam tam kolesaril in trpel iz dneva v dan," je pojasnil Kisovčan, za številne kolesarske poznavalce eden izmed glavnih favoritov za končno zmago na Vuelti. Tam bo nastopil tudi Steven Kruijswijk, za katerim so uspešni nastopi na Touru, kjer je osvojil končno tretje mesto. "Poskušali bomo čim dlje ostati pri vrhu skupnega seštevka in nato videli, kako se bo vse skupaj razpletlo. Vedno poskušamo narediti tisto, kar je v najboljšem interesu našega moštva, zato moramo storiti vse za zmago na tej dirki," je povedal Roglič, ki posebeno pomembnost namenja kronometru v Pauju, čeprav priznava, da si profilov etap ni ogledal. "Ko si v dobri formi, ni pomembno, kje kolesariš. Videli bomo, kako bo šlo," je sklenil.