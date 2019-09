Do konca Dirke po Španiji je še pet etap, načeloma pa bi lahko le še na dveh Primož Roglič izgubil vodstvo. V skupnem seštevku ima Roglič pred Valverdejem 2:48 prednosti, Pogačar na tretjem mestu 3:42. Foto: EPA

Danes je na Dirki po Španiji prost dan. Sreda in petek prinašata ravninski etapi, četrtek pa bo spet gorski s štirimi vzponi prve kategorije, vendar brez cilja na klancu. Veliki finale pred parado šampionov v nedeljo bo v soboto s šestimi kategoriziranimi vzponi.

"Četrtkova etapa je težka, poznam to gorovje nad Madridom. Klanci niso tako zelo strmi, prav tako ne gre za visoko nadmorsko višinjo, vseeno pa je to težka etapa. Po dnevu odmora se sicer lahko stvari postavijo drugače, saj ne veš, kako bodo odreagirale noge. Konkurenti za končno zmago bi morali napasti v nedeljo in ponedeljek, pa niso. Primož je, skratka, na najboljši poti do končne zmage," je povedal Hvastija, nekdanji odlični kolesar.

V zadnjem tednu vedno več "mrtvakov"

Roglič je bil včeraj v cilju videti zelo utrujen. Pa ne samo on. "Veliko utrujenih kolesarjev sem videl na vrhu. Valverde, še bolj Quintana ... Včasih smo takšnim rekli mrtvaki. Razumljivo, smo v zadnjem tednu in v cilju tako napornih etap se vidi globoka utrujenost. Primož dirka v superlativih, tudi ekipa je odpeljala taktično modro. Prednost rdeče majice je takšna, da lahko dopuščajo močne bege."

Je Roglič v boljši formi kot na Dirki po Italiji? "Dvomim, takrat je prišel naravnost fenomenalno pripravljen, vendar je bil že prvi dan na sporedu gorski kronometer, ko je moral zmagati. Da tudi na koncu ni zmagal, sta bila kriva padec in bolezen. Si je pa lahko na Vuelti zaradi razporeditve etap privoščil taktično dirkanje."

Še nekaj se je pokazalo na letošnji Vuelti: da je Roglič še kako suveren tudi v vožnji v izjemno strm klanec, kar je dokazal na petkovi etapi na Los Mochucos. "Italijanski strokovnjaki so na Giru pametovali, da je dirko izgubil na Mortirolu, pa da ni kolesar za izjemno strme klance in za tretji teden velikih dirk. To sploh ni res, težava je bila v tem, da je bil bolan, poškodovan in brez ekipe."

Tadej Pogačar je prvič na tritedenski dirki, pričakovali bi kakšen trenutek slabosti, vendar preseneča iz dneva v dan in se bori za 2. mesto.

Pogačar svež kot roža

Kaj reči o 20-letnem Tadeju Pogačarju, ki je na svojem prvem Grand Touru na osupljivem tretjem mestu v skupnem seštevku. "To je nadrealizem, nekaj, kar je skregano z vsem, kar vemo o kolesarstvu. Kot v risanki. Včeraj je na vrh prišel povsem "na izi". Videti je bil najmanj utrujen. Drugi so bili kot okostnjaki, z udrtimi ličnicami, Tadej pa kot roža. Podira vse mite, že dve etapi je dobil, v zadnjem tednu, ko bi morali takšni novinci pokazati nekaj slabosti, pa kolesari, kot da se je dirka začela včeraj. Napadal bo drugo mesto, kamor pravzaprav tudi sodi, saj je uvodni dan na moštvenem kronometru njegova ekipa izgubila največ."