Rudy Gobert je bil neustavljiv. Kraljeval je v raketi in povzročal Američanom največ težav Foto: Reuters

Zdaj jih čaka boj za peto mesto. Začeli ga bodo proti Srbiji v četrtek ob 13.00. Številni so pričakovali ti dve izbrani vrsti v nedeljskem finalu v Pekingu.

"Mislim, da ni spoštljivo, da zdaj omenjamo vse zvezdnike, ki niso bili na tem prvenstvu. To tudi ni spoštljivo do Francozov, ki so zasluženo zmagali. Sploh ni pomembno, kdo je igral v naši ekipi," je na novinarski konferenci po porazu s Francozi z 79:89 dejal priznani strateg Gregg Popovich, ki ni iskal izgovorov.

"Francozi imajo najboljšo ekipo do zdaj. Tako dobri še niso bili na obeh straneh parketa. V obrambi so odlični, vse se jim je poklopilo. Res so odigrali vrhunsko tekmo. Ponosen sem na svoje varovance, ki so žrtvovali prosto poletje, oddelali priprave in se borili. Pomembni so samo igralci, ki so bili na tem prvenstvu, o drugih sploh ne govorim," je dodal Popovich.

70-letnik že od leta 1996 sedi na klopi San Antonia. Vsako leto se je prebil v končnico, ima pa tudi pet šampionskih prstanov (1999, 2003, 2005, 2007 in 2014). Zbral je kar 1.413 zmag, kar je največ v zgodovini Lige NBA.

Gregg Popovich tudi po grenkem porazu ni iskal izgovorov. Foto: Reuters

Zadnji poraz na SP-jih proti Grčiji pred 12 leti

Američani so nanizali 24 zaporednih zmag na SP-jih. Zadnji so jih leta 2006 v polfinalu ugnali Grki s 101:95. Brez polfinala na SP-jih so Američani ostali še na SP-ju 2002, ko so pred svojimi navijači v četrtfinalu klonili pred Zvezno republiko Jugoslavijo z 78:81, brez medalje pa so bili še leta 1978 na Filipinih in leta 1970, ko je v Ljubljani prav tako kot na Filipinih slavila Jugoslavija.

Gobert: O tej zmagi bomo govorili do konca naših življenj

Rudy Gobert je bil najzaslužnejši za zmago Francije z 21 točkami, 16 skoki in tremi blokadami.

"Prišli smo po zlato medaljo. Zavedali smo se, da ne bo lahko. Po predtekmovanju so nas številni že odpisali iz boja za medalje, zdaj pa smo v polfinalu. Ta zmaga ne pomeni prav ničesar, če ne bomo odnesli zlate medalje," je odločno napovedal 27-letni center Utaha, ki je bil v zadnjih dveh sezonah Lige NBA izbran za najboljšega obrambnega igralca.

"Vse od otroštva sem sanjal, da bomo enkrat premagali ZDA. O tej zmagi bomo govorili do konca svojih življenj," je še dodal Gobert.

Collet pustil neizbrisen pečat na evropskem prvenstvu v Sloveniji

"Zelo sem srečen, saj smo premagali kakovostno ekipo ZDA, čeprav mislijo drugače. Odločilo je, da njihova ekipa ni veliko časa skupaj in nimajo izkušenj, kar se je poznalo v končnici. Moji izbranci so igrali disciplinirano in se držali našega načrta. Ni šlo vseh 40 minut, a z večino tekme sem seveda zadovoljen," je bil zadovoljen trener Vincent Collet, ki je že od leta 2009 na klopi Francije. Pred šestimi leti je v Stožicah osvojil tudi naslov evropskega prvaka, ko je bil MVP Tony Parker. Collet že miri evforijo, saj se zaveda, da ima Argentina zelo izkušeno ekipo. Težko je tudi dvakrat zapored igrati na tako visoki ravni.

Vincent Collet že deset let uspešno vodi Francoze. Na evropskem prvenstvu leta 2013 mu je po uvodnem porazu proti Nemcem v Tivoliju uspelo prebuditi vse nosilce igre, ki so nato blesteli. V četrtfinalu so v Stožicah premagali Slovenijo, v napetem polfinalu Španijo, v finalu pa še Litvo. Foto: Reuters

Mitchell brez točke v zadnji četrtini

Najboljši strelec tekme je bil Donovan Mitchell z 29 točkami, a vse je dosegel v prvih treh četrtinah. V končnici so Američani v šestih zaporednih napadih ostali brez koša.

"Sploh ni pomembno, da sem najboljši strelec tekme. Naredili smo nekaj velikih napak, tudi lahkih polaganj nismo zaključili. Zdaj res ni dober občutek. Vem, kako se počutijo moji soigralci. 12 košarkarjev je dalo maksimum za ZDA. Zavedam se, da naši navijači v domovini ne mislijo tako. Ne smemo se obremenjevati s tem," je pojasnil 23-letni Mitchell, ki je že po dveh sezonah v Ligi NBA postal eden izmed nosilcev igre Utaha.

Walker: Zdaj bodo vsi govorili o veliki senzaciji

"Zavedam se, da bodo zdaj vsi govorili o veliki senzaciji, ker smo v zadnjem desetletju nizali same zmage. Francozi so igrali odlično, zadeli so ključne mete. Zaslužili so si to veliko zmago," je poudaril Kemba Walker, ki je prispeval 10 točk. Frank Ntilikina ga je popolnoma zasenčil. Organizator igre se ni izkazal v New Yorku, Knicksi so ga skušali že večkrat vključiti v menjavo igralcev.

Francozi, ki imajo na svetovnih prvenstvih le eno odličje, leta 2014 v Španiji so bili tretji, se bodo v polfinalu pomerili z Argentino. Tekma bo v petek ob 14.00 v Pekingu.