Evan Fournier in Nicolas Batum proslavljata veliko zmago nad Američani. Fournier je bil z 22 točkami prvi strelec Francije. Foto: Reuters

ZDA so naskakovale tretji zaporedni naslov svetovnih prvakov. Sloviti Gregg Popovich je na Kitajsko pripeljal močno oslabljeno zasedbo, saj so sodelovanje odpovedali številni zvezdniki. Velike ameriške slabosti je razkrila že Turčija, ki je zapravila izjemno priložnost za skalp branilcev naslova, ki so vendarle brez prask prišli v četrtfinale, kjer pa so bili galski petelini previsoka ovira. Američani so prvič po letu 2006 izgubili tekmo svetovnega prvenstva. Tedaj so na Japonskem osvojili bronasto medaljo, potem ko so jih v polfinalu ugnali Grki. Štiri leta prej so v četrtfinalu klonili pred Jugoslavijo.

Rudy Gobert je blestel z 21 točkami in 16 skoki. Foto: Reuters

Francija je ob polčasu vodila za šest točk, na začetku drugega dela pa je razlika znašala deset, toda Američanom je hitro uspelo izničiti zaostanek in pred zadnjo četrtino so celo povedli. Najvišja prednost ZDA je bila sedem točk, ki so si jo olimpijski prvaki priigrali dobrih sedem minut pred koncem tekme. Sledil je silovito francoski odgovor. Z delnim izidom 9:2 so izenačili na 76, za kar je trojko zadel Frank Ntilikina.

Serijo so varovanci Vincenta Colleta nadaljevali in 3:23 pred iztekom rednega dela je Evan Fournier s polaganjem povedel, dobro minuto pozneje pa je Ntilikina zadel za 82:76. Ob začetku zadnje minute je izvrstni Rudy Gobert blokiral soigralca pri Utahu Donovana Mitchella v prodoru, na drugi strani pa je Nando De Colo znova povišal na +6. ZDA so sicer imele priložnost, da se popolnoma približajo, toda Kembi Walkerju se je na črti prostih metov zatresla roka, napad zatem pa je zapravil še Jaylen Brown. De Colo je s prostih metov potrdil veliko zmago.

Gobert je blestel z 21 točkami, ob tem pa je najboljši obrambni košarkar Lige NBA ujel še 16 odbitih žog. Fournier je dosegel še točko več, 18 jih je pristavil De Colo, 11 pa Ntilikina, ki je

zadeval v pravem trenutku. Pri ZDA je z 29 točkami izstopal Mitchell.

Četrtfinale:

ZDA - FRANCIJA (Dongvan)

79:89 (18:18, 21:27, 27:18, 13:26)

Mitchell 29, Smart 11, Walker 10; Fournier 22, Gobert 21 in 16 skokov, De Colo 18, Ntilikina 11.

Ob 15.00:

AVSTRALIJA - ČEŠKA (Šanghaj)

Odigrano v sredo:

ARGENTINA - Srbija (Dongvan)

97:87 (25:23, 29:26, 14:18, 29:20)

Scola 20, Campazzo 18, 12 podaj, Garino 15; Bogdanović 21, Bjelica 18, Jokić 16.

ŠPANIJA - Poljska (Šanghaj)

90:78 (22:18, 24:23, 21:17, 23:20)

Rubio 19, Geuer 18, Fernandez 16; Slaughter 19, Waczynski 15.

Polfinale, petek (Peking):

ARGENTINA - FRANCIJA

ŠPANIJA - AVSTRALIJA/ČEŠKA