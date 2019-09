203 cm visoke Jan Kozamernik je že nekaj časa standarni član slovenske izbrane vrste. Krasi ga izjemna energija, odličen servis in učinkovit blok. Foto: EPA

Vse je nared za odbojkarski praznik, kot ga Slovenija še ni doživela. V Stožicah bomo lahko od jutri spremljali boje predtekmovanja v "slovenski" skupini in nato še po eno tekmo osmine finala, četrtfinala in polfinala. Ob slovenskih navijačih bodo glasni tudi Finci (v Ljubljano naj bi jih prišlo okrog 2000) in Makedonci, saj reprezentanca prvič igra na evropskem prvenstvu. Želje varovancev selektorja Alberta Giulianija segajo visoko, ne omenjajo "le" medalje, ampak naslov prvaka. Tudi Jan Kozamernik, 23-letni član italijanske ekipe Power Volley Milano, je v intervjuju za MMC poudaril, da mora biti cilj zlata medalja.

Napetost narašča, v četrtek se začne zares. Lahko mirno spite?

Spanje mi ne dela težav, se pa poskušam pred začetkom čim bolje spočiti in tudi odmisliti vso evforijo.

Kako potekajo zadnje priprave, kje je poudarek na treningih?

Treningi so krajši, zjutraj tudi manj intenzivni. Pred začetkom moramo spočiti tudi glavo. Uigravamo zadnje kombinacije, servis, sprejem. Pomembno bo, da bomo konstantni in ne bomo delali preveč napak.

Spomin na evropsko prvenstvo 2015, na katerem se je Slovenija ustavila šele v finalu proti Franciji. Foto: EPA

To ste poudarjali že po zadnjih dveh pripravljalnih tekmah s Srbijo. Da je sicer nekaj odličnih trenutkov, a vseeno preveč padcev v igri. Da torej manjka konstantnost. Lahko je reči, a težje narediti ...

Vse je v glavi. V odločilnih trenutkih je težko, ampak - moramo biti močni in skoncentrirani pri vsaki žogi.

V četrtek vas najprej čaka Belorusija. Se vam zdi zelo primeren tekmec za uvod?

Mislim, da je vseeno, s kom igramo za začetek. Pomembno je, da bomo zbrani. Belorusi niso ravno lahka ekipa, že na turnirju FIVB Challenger Cup (6. julija letos je bilo v Stožicah 3:1 za Slovenijo; op. a.) smo videli, da znajo igrati. V Stožicah bodo še dodatno okrepljeni.

V soboto sledi Finska, leta 2007 četrta na EP-ju in leta 2014 deveta na SP-ju. Prvi resen preizkus, kajne?

Res je, čeprav smo jih v svetovni ligi premagali brez težav. Vsi tekmeci bodo zahtevni, nobena zmaga ne bo samoumevna, nam bodo pa v veliko pomoč domači gledalci.

Uživate ob igranju pred polnimi tribunami?

Seveda, to je vedno najlepše in samo dodaten motiv. Zelo se veselim turnirja, lepo bi bilo, če bi bile Stožice na vseh tekmah polne, je pa res, da moramo tudi sami narediti nekaj za to in pokazati dobro igro.

Se še dobro spomnite odbojkarske evforije, ko je Slovenija pred štirimi leti osvojila srebrno medaljo na evropskem prvenstvu, vi pa ste bili pri 19 letih že del te uspešne zgodbe?

Zelo mlad sem bil, ostali pa so sami lepi spomini. Toda začetek je bil takrat trnjev, ni šlo vse po načrtih. Dobro vemo, koliko je bilo treba narediti za uspeh. To evropsko prvenstvo je zgodba zase. Igramo doma, imeli smo odlične razmere za trening, zdaj moramo le še stopnjevati formo in iti do konca.

Kdo je prvi favorit prvenstva?

Definitivno mi (smeh). Naslova prvaka še nimamo. Če ne bi šli na evropsko prvenstvo s takšno miselnostjo, bi bil to neumen pristop. Treba je ciljati visoko.

Zmenjeno. S kom boste igrali v finalu?

Verjetno s Francijo ali Poljsko, kajti Ruse bomo izločili že v četrtfinalu.

V tem primeru boste torej osvojili prvo ali drugo mesto v skupni, kar je pomembno, saj se je treba v osmini finala izogniti Italiji in Franciji, ki bosta najbrž na vrhu skupine A, s katero se križa skupina C.

Že v predtekmovanju želimo osvojiti prvo mesto, pričakujem pa, da bo o tem odločal prav zadnji krog in dvoboj z Rusijo. Zavedamo se sicer, kako močni so branilci naslova, toda znamo igrati proti takšnim reprezentancam. Samo da ne bomo delali neumnosti!

Tudi vi ste vajeni odbojke na najvišji ravni, saj zadnji dve leti igrate v Italiji. Kakšne izkušnje ste dobili v Serie A?

Veliko sem napredoval, predvsem v napadu, je bilo pa treba garati na treningih. Užitek je igrati na tem nivoju, tudi osebnostno sem dozorel.

Zadnjo sezono ste bili med najučinkovitejšimi blokerji Serie A!

To je vedno lepo videti, to so sadovi trdega dela - veliko časa sem posvečal tudi telesni pripravi.

Servis ste prav tako še izboljšali. Vaš float-servis je nekaj posebnega!

Zelo je oster, čeprav morda ni tako hiter kot skok-servis. Ker je oster, žoga pleše levo desno in na sprejemu ga je težko ukrotiti.

V čem je skrivnost?

Najpomembnejši je stik z žogo, ki mora biti kratek in močan. Meni gre to že zelo dobro od rok. To imaš ali nimaš, na srečo jaz to imam. Naučil sem se ga takoj na začetku kariere, učila sta me trenerja Andrej Jerič in Andrej Turk, ko sem igral še v Črnučah, saj je to osnovni servis. S časom seveda napreduješ in z leti je moj servis postajal vedno boljši.

Kar nekaj soigralcev iz ekipe Power Volley Milano bo igralo na letošnjem evropskem prvenstvu. Se med seboj kaj pogovarjate o tem?

Šest igralcev nas bo iz Milana. Vsi se veselijo prvenstva. Ker se potem takoj začne klubska sezona, bi vsak rad za popotnico prinesel reprezentančni uspeh.

Slovenija bo prvo tekmo EP-ja 2019 odigrala v četrtek ob 20.30, tekmec bo Belorusija. V predtekmovanju jo čakajo še Finska (14. september), Turčija (15. september), Seevrna Makedonija (17. september) in Rusija (18. september). Foto: EPA

V sezoni 2017/18, ko ste bili še pri Modeni, ste bili večinoma rezervist. Je bilo to težko sprejeti?

Na začetku je bilo kar težko. K sreči sem se na to preizkušnja dobro odzval, poskušal sem čim bolje izkoriščati svoje priložnosti na parketu, sčasoma pa sem dobival vedno večjo minutažo.

Ste reprezentantje spremljali žensko evropsko prvenstvo?

Smo, predvsem tekme Slovenk.

Se lahko kaj naučite ob spremljanju ženske odbojke? Kako bi jo primerjali z moško?

Značilne so daljše akcije, zelo potrpežljive morajo biti v napadu. Je pa to drugačna odbojka, fizično šibkejša.

Vaša izvoljenka Urška, nekoč tudi sama odbojkarica, bo, predvidevam, na vseh tekmah na tribunah Stožic?

Seveda, računam nanjo (smeh).

Vas med sezono pogosto obišče v Milanu?

Kadar ji čas ob študiju psihologije dopušča. Pogosto si tudi jaz na prost dan po tekmi pridem v Slovenijo.

Glasbena promotorka evropskega prvenstva je Nina Pušlar. Ste šli v petek na njen koncert v Križanke?

Takrat smo imeli resda prost dan, ampak nisem utegnil. Vem pa, da je šel Tine (Urnaut) s prijatelji. Smo pa skupaj posneli promocijski video in se podružili. Lepo je bilo.