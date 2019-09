Rusi, branilci naslova evropskih prvakov in zmagovalci zadnjih dveh sezon Lige narodov, so s 3:0 premagali Slovenijo. V razprodanih Stožicah jih ni bilo malo, ki so menili, da so Rusi prvi kandidati za nov naslov prvaka, zato bo želja slovenskih odbojkarjev, da osvojijo medaljo, res izjemno težko uresničljiva, saj bi Slovenci ob morebitni uvrstitvi v četrtfinale spet naleteli na Rusijo. Še prej morajo v soboto v osmini finala (ob 20.30) pasti Bolgari. Foto: BoBo/Žiga Živulović jr.

12 tisoč navijačev je pripravilo nepozabno vzdušje, najprej ob petju himne v a capella različici, nato z glasnim navijanjem tudi v trenutkih, ko so Rusi naredili razliko. Res nepozaben športni praznik! Foto: MMC RTV SLO

Rusi so v zadnjem krogu predtekmovanja potrdili vlogo favorita in odigrali svojo najboljšo tekmo na letošnjem evropskem prvenstvu. Slovenci niti za hip niso mogli resno računati, da bi lahko presenetili velesilo. Vse tri nize je Rusija dobila na 21. Vseeno je bila to drugačna Slovenija kot dan prej ob porazu s Severno Makedonijo. Rekordno število gledalcev v Sloveniji na odbojkarski tekmi je znalo ceniti nepopustljivost in borbenost. "Ne popušat," je pisalo na enem od transparentov in Slovenija res ni popuščala, tudi ob zaostanku s sedmimi točkami v drugem nizu (10:17) je naredila vse, da bi obrnila potek dogajanja. Toda ruski stroj je mlel na polnih obratih in še četrtič je Rusija na EP-jih Slovenijo ugnala brez izgubljenega niza.

Tri zmage in dva poraza za drugo mesto Slovenije

Številni navijači so se pred tekmo oblekli v slovenske drese, ki so jih pred dvorano prodajali za 25 evrov. Foto: MMC RTV SLO

Oklestiti črne minute, pa bo šlo

"Fenomenalno vzdušje, zahvalil bi se rad vsakemu navijaču posebej. Niti za trenutek niso popustili," je povedal podajalec Dejan Vinčić. Pri drugem stavku bi imel lahko v mislih tudi ruske odbojkarje. "Niso imeli slabih pet minut. Težko jih je bilo loviti. Na trenutke smo igrali zelo dobro, a smo bili neučakani. Preveč stvari smo želeli reševati na silo. Proti Rusiji moraš igrati pametno, ne na silo. Podarijo ti največ dve ali tri točke na niz. Ves čas moraš biti skoncentriran, po drugi strani pa tvegati, da se ti kaj vrne. In potem recimo tvegaš na servisu, kar pomeni tudi večja možnost za napake. Težko je, ni pa nemogoče. Zmanjšati moramo črne minute, pa bo v redu."

Urnaut: Rusi zadeli vse črte, vse mogoče

Telesno sijajno pripravljeni Rusi so pripravili pravo učno uro in pol vrhunske odbojke. Izjemen sprejemalec, levičar Viktor Poletajev s 360 cm dosega v napadu, je blestel s 13 točkami, toliko jih je dosegel tudi Dmitrij Volkov,. V bloku je Slovence strašil 218 cm visoki Dmitrij Muserskij (11 točk). Kapetan Tine Urnaut je izpostavil izjemen ruski servis: "Naredili so 11 asov. Vsak niz tri ali štiri. To je težko nadoknaditi, tudi če ti dobro serviraš. Pa naš servis ni bil slab, a vendar ni bil na nivoju ruskega. Rusi pritiskali, zadeli vse črte, vse mogoče. Nam je nekaj zmanjkalo. A zdaj se prvenstvo šele zares začne!"

Slovenska želja je bila v Stožicah velika, ruski blok še višji ... Rusija je takole izkoristila prvo zaključno žogo za zmago s 3:0. #EuroVolleyM pic.twitter.com/DwZoJD5OoP — Tomaž Okorn (@Tomaz_Okorn) 18. september 2019

Bolečine izginejo ob pogledu na polne Stožice

Slovenci so po torkovem šokantnem porazu že na uvodu delovali drugače in izžarevali samozavest. Mitja Gasparini: "Morda je bilo tudi malo jeze. Želeli smo se dokazati tej krasni publiki. Borili smo se, pokazali veliko srce in se znali vrniti v igro kljub visokemu zaostanku. Škoda, da so Rusi prehitro pobegnili, takšne ekipe je potem težko ujeti. Njihovo glavno orožje, servis, je odlično deloval. Tudi mi smo kar dobro servirali, čeprav je bilo več napak. Dva dneva počitka bosta prav prišla, da saniramo mini poškodbe, čeprav vam lahko zatrdim, da nihče ne čuti nobene bolečine, ko doživi to izjemno vzdušje v dvorani."



Mitja Gasparini: "Nihče ne čuti nobene bolečine, ko doživi to izjemno vzdušje v dvorani." Foto: MMC RTV SLO

Težko je izgubiti pred takšno publiko

Tudi ob porazu s 3:0 lahko ekipa gradi temelje za nove zmage. Gregor Ropret: "Težko nam je bilo v napadu, je bilo pa v igri veliko pozitivnega. Pokazali mo veliko borbe, veliko želje. Igrali smo odlično obambo in sem prepričan, da če se spet srečamo z Rusi, bomo v napadu našli kakšno rešitev več in bomo bolj konkurenčni. Ogromna hvala navijačev. V takšnem ambientu da vsak od sebe svoj maksimum, čeprav imamo tudi nekaj težav s poškodbami." Jan Kozamernik je priznal, da ga je poraz z Makedonci zelo bolel, tokrat pa si nima kaj očitati. "Veliko pozitivnega je bilo, vseeno pa je težko sprejeti takšen poraz pred polno dvorano. Zdaj se začne zares in pokazal se bo naš značaj."