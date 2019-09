Slovenija je v Stožicah izločila Bolgarijo in Rusijo, v polfinalu pa opravila še s Poljsko. V velikem finalu se je zataknilo, Slovenci so še odigrali odličen prvi niz, potem pa so jih Srbi zasenčili in zmagali s 3:1. Foto: EPA

Zadnje eksplozije navdušenja v slovenski odbojkarski pravljici vendarle ni bilo in Zdravljice po finalu evropskega prvenstva tudi ne. Srbija je bila boljša s 3:1. Če so slovenski navijači večinoma hitro pozabili poraz in so nadvse zadovoljni s srebrno medaljo, pa so odbojkarji v prvih odzivih (za Val 202) razmišljali nekoliko drugače.

Ni steklo, morda so šle misli v napačno smer

"Težko je sprejeti poraz. Vemo, da so navijači ponosni na nas, ampak - želeli smo si zlato medaljo in vsem, ki so prišli v Pariz, smo hoteli dati to darilo. Žal nismo izkoristili tistega, kar nam je bilo dano. Vedeli smo, da lahko premagamo kogar koli, a danes, ko je bilo to najbolj potrebno, nam ni steklo. Ne v drugem, ne v tretjem, ne v četrtem nizu. Težko je komentirati, zakaj tako. Morda je šla glava po prvem nizu nekam drugam. Ne vem, težko je zdaj tule gledati Srbe, ki se veselijo, saj smo želeli biti mi na njihovem mestu," je povedal Klemen Čebulj, ki je v finalu prispeval 15 točk.

Srbom se je sprostila roka

Organizator igre Dejan Vinčić je bil prav tako poklapan. "Tako smo si želeli zlate medalje. Po fenomenalnem začetku v prvem nizu tako v obrambi kot v bloku in napadu smo jim dovolili, da so se razigrali. Odlepili so se že na začetku drugega in tretjega niza. Nismo izkoristili svojih priložnosti, oni so se razigrali, roka se jim je sprostila, odlični so bili na servisu. Morda smo prehitro začeli razmišljati, da bo šlo brez težav do konca, Srbi pa niso popuščali, niso delali napak. Za natančne razloge, kaj je šlo narobe, bo treba pogledati posnetek, čeprav - ne vem, ali bom sploh še enkrat pogledal posnetek."

Tine Urnaut, kapetan Slovenije "Razočaranje je veliko, a ne glede na vse smo naredili zelo veliko za slovensko odbojko. Treba je pogledati s pozitivne strani, da smo veliko naredili za popularnost odbojke. Da nas je toliko ljudi prišlo gledat in podpirat v Pariz ... bili smo absolutno pozitivno presenečenj. Danes smo po prvem nizu morda ostali brez energije, potem pa je tisto v naši igri, ko moramo biti stalni v "side outu". To nam ni uspelo, odcepili so se za nekaj točk in potem so lažje igrali proti nam. To je bila največja razlika danes."

Srbija se je po izgubljenem uvodnem nizu razigrala in z izjemnima Aleksandrom Atanasijevićem in Urošem Kovačevićem (razglašen je bil za najboljšega igralca prvenstva) prišla do tretjega naslova evropskih prvakov. Foto: AP

Ni bilo vlečnega konja

Mitja Gasparini, ki je najverjetneje še zadnjič igral na evropskem prvenstvu, je priznal, da je bil tekmec boljši. "Vemo, da smo si želeli zlato in začeli smo tako, kot smo se zmenili, potem pa ni šlo več niti na servisu niti v napadu. Nismo ponovili igre iz Stožic. Srbi so bili boljši. Naš napad ni deloval, ni bilo razigranega igralca, ki bi nas povlekel. Na prejšnjih tekmah se je vedno kdo našel. Razlika je naraščala in težko je bilo priti nazaj kljub nekaj prebliski."

Epilog v ponedeljek na Kongresnem trgu

Drugi izgubljen finale v štirih letih (tudi na EP-ju 2015 je bila Slovenija srebrna; v finalu je Francija zmagala s 3:0) bo igrale še nekaj časa skelel, vseeno pa je neprecenljivo, kaj je reprezentanci uspelo v teh dveh tednih in pol. Gasparini: "Nekaj, o čemer smo sanjali. Naš cilj je bil le napolniti Stožice, a smo poskrbeli za evforijo. Navijanje je bilo noro, hvala vsem. Jutri se bomo skupaj veselili."

Na zabavi tudi kolesarji in kajakaši

Sprejem odbojkarjev bo v ponedeljek ob 17. uri v središču Ljubljane na Kongresnem trgu. Pridružila se bosta tudi junaka Vuelte Primož Roglič in Tadej Pogačar ter kajakaši na čelu s svetovnima prvakoma Evo Terčelj in Nejcem Žnidarčičem.

