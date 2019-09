Bravo, srebrni odbojkarji, navdušili ste vso Slovenijo, izjemno odigrali evropsko prvenstvo, žal pa nekoliko slabše finale, v katerem je bila Srbija enostavno premočna. Foto: AP

Dogajanje iz minute v minuto Na MMC-ju smo podrobno spremljali dogajanje v Parizu pred tekmo in po njej v aplikaciji MMC živo.

Slovenska reprezentanca je s srebrno medaljo ponovila, ne pa tudi presegla uspeh z EP-ja 2015. Takrat je bila premočna Francija, tokrat Srbija, ki je tretjič evropski prvak. Kako lepo je kazalo po prvem nizu, ki so ga Slovenci na krilih več kot 3.000 navijačev v dvorani Bercy dobili na 19! Nato pa - kot bi nekdo ugasnil slovensko luč in kot bi nekdo pri Srbiji pritisnil osvežilno tipko F5. Zastrašujoča vrnitev je bila to, Srbija se je z izjemnima Aleksandrem Atanasijeviću in Urošem Kovačevićem razigrala, Slovenci pa nikakor niso našli rešitve v napadu, tudi kapetan Tine Urnaut ni mogel pomagati. V tretjem nizu je bila napadalna učinkovitost komaj 19-odstotna. Slovenska želja je bila res ogromna, srce je hotelo, a telo ni dalo. Enostavno ni bilo dovolj kakovosti, morda je zmanjkala ravno čarobnost Stožic, v katerih so v izločilnih bojih na nepozaben način padli Bolgari, Rusi in v polfinalu Poljaki.



V prvem nizu je Srbom uspel le en uspešen blok, nato pa so bili v tej prvini izjemni, odlično so tudi sprejemali. Ni kaj, zasluženo so prvaki, na vsem EP-ju niso doživeli enega poraza. Foto: EPA

Sijajen prvi niz, Srbi prišli le do 19 točk

Vso nedeljo je bilo v Parizu videti in slišati slovenske navijače, ki jih je uvodni niz v dvorani Bercy še bolj razvnel. Slovenci so z izjemno igro v bloku silovito krenili v tekmo (2:0, 5:3), nato malenkost popustili (5:7), toda s pametno igro v napadu in še naprej močnim blokom hitro spet prevzeli nadzor. Povedli so s 15:12, s trojnim blokom 17:13, prednost je dosegla celo pet točk (20:15). Po asu Atanasijevića so se Srbi malce približali (20:17), v finišu pa so Slovenci ohranili mirno kri in si po lepi potezi Čebulja priigral šest zaključnih žog (24:18). Izkoristili so drugo, zaključil je Gasparini. Srbija je v uvodnem nizu le enkrat uspela blokirati slovenski napad.

V drugem nizu (16:25) zastrašujoča srbska igra

Srbija je v drugem nizu močno izboljšala igro v bloku in serijsko ustavljala slovenske napadalce, na servisu je blestel Uroš Kovačević. Pri zaostanku 6:12 je Gasparinija zamenjal Tonček Štern. Srbija je povedla s 7:14, varanje Tončka Šterna je Slovence malce približalo (15:10), a je Šternu Uroš Kovačević hitro vrnil v bloku (10:17). Ni in ni steklo Slovencem, medtem ko so Srbi z odličnim servisom še naprej pritiskali na slovenske sprejemalce in pri njihovi 20. točki (12:20) je bilo jasno, da bodo zanesljivo osvojili niz. Zaključil je Atanasijević. Slovenski napad je imel v drugem nizu le 30-odstotno učinkovitost.

Slovenski navijači so bili tudi v Parizu sijajni, bilo jih je več kot 3.000. A vendarle - ni bilo isto kot v Stožicah. Foto: MMC RTV SLO

Slovenci nemočni ob srbskem šovu

Tretji niz so bolje odprli srbski igralci (0:2), a je Slovenija vrnila s tremi zaporednimi točkami, po uspešni akciji Gasparinija je bilo 3:2. Žal to ni bila napoved slovenskega juriša, Srbi so nadaljevali predstavo iz drugega niza, Srečko Lisinac je grozil na servisu in pogled na semafor spet ni bil prijeten (6:10). Vmes je namesto Gasparinija vskočil Alen Šket. Slovenci so se približali na 8:11 in 10:13, toda ni bilo tiste energije, ki jih je krasila v Stožicah. Urnaut, Čebul in Vinčić niso bili pravi, nobena Giulianijeva ideja ni prinesla zasuka. Na krilih Kovačevića je Srbija ušla na 11:17, povedla celo za devet točk in gladko dobila tretji niz (18:25). Napadalna učinkovitost Slovenije je bila v tem delu igre komaj 19-odstotna.

Ni se ponovil scenarij evropskega prvenstva v košarki 2017, tokrat je Srbija v finalu ustavila Slovenijo in tretjič postala evropski prvak. Foto: AP

Vendarle napet konec

Bo Slovenija le našla pravo formulo in ustavila srbski nalet, so se spraševali navijači, tudi tisoči, ki so tekmo spremljali v središču Ljubljane in v drugih mestnih središčih (Kamnik, Nova Gorica ...). Odgovor je bil žal negativen. Po videoanalizi, ki je pokazala, da je Gasparini prestopil, so varovanci Slobodana Kovača povedli s 7:10. Slovenci so se dvakrat približali na točko zaostanka, pri izidu 11:14 pa je Alberto Giuliani poskušal umiriti strasti z minuto odmora. Ni pomagalo, ko je Pajenk servis poslal v mrežo (12:17), rešitve ni bilo več. Slovenija je sicer grizla do konca in zagrozila s petimi točkami zapored (20:23), toda preobrata le ni bilo.



Sprejem za slovenske šampione! Slovenska reprezentanca se bo predvidoma ob enih zjutraj vrnila v domovino, v ponedeljek ob 17. uri pa jo v središču Ljubljane na Kongresnem trgu čaka velik sprejem. Na njem se bosta pridružila tudi kolesarska šampiona Primož Roglič in Tadej Pogačar ter kajakaši na čelu s svetovnima prvakoma Evo Terčelj in Nejcem Žnidarčičem.

FINALE, Pariz:

SLOVENIJA - SRBIJA

1:3 (19, -16, -18, -20)

12.650 gledalcev

Slovenija: T. Štern, Pajenk, Kozamernik, Šket, Gasparini, Vinčić, Štalekar, Ž. Štern, Klobučar, Kovačič, Videčnik, Ropret, Urnaut, Cebulj.



Srbija: Okolić, Kovačević, Petrić, Krsmanović, Ivović, Jovović, Atanasijević, Luburić, Majstorović, Podraščanin, Lisinac, Ćirović, Peković, Todorović.



Tekma za 3. mesto:

POLJSKA - Francija

3:0 (24, 22, 21)

Polfinale:

SLOVENIJA - Poljska 3:1

SRBIJA - Francija 3:2