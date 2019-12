Uroš Zorman je vodil uvodni trening priprav. Foto: www.alesfevzer.com

Po dogovoru z vodstvom reprezentance so zaradi klubskih in osebnih obveznosti manjkali Urban Lesjak, Urh Kastelic, Simon Razgor, Miha Zarabec, Dean Bombač in Nejc Cehte. Ti se bodo ekipi priključili prihodnji teden. Odsoten je bil tudi novi selektor Vranješ, ki ga v četrtek čaka še tekma švedskega prvenstva. Se bo pa Vranješ izbrani vrsti pridružil že v petek, ko bo tudi prvič v živo stopil pred novinarje.

Začetek priprav na Euro je potekal v Celju pod vodstvom Zormana, takoj po koncu uvodnega treninga pa se je reprezentanca že preselila v svojo standardno bazo v Zreče, kjer bo trenirala vse do potovanja na Švedsko 8. januarja. "S selektorjem Vranješem sva pripravila načrt priprav, ki jih bomo skušali izpeljati čim bolj optimalno. Verjamem, da pri tem težav ne bo. Vsaka sprememba prinese nekaj dobrega. Iz pogovorov s selektorjem sem lahko razbral, da je poln optimizma. Verjamem, da so to občutili tudi fantje ter da nas čaka pozitivna zgodba," je prepričan Zorman.

Slovenija bo evropsko prvenstvo začela 10. januarja. Foto: www.alesfevzer.com

"Komaj smo čakali, da začnemo znova trenirati. Časa ni veliko, a s trdim delom lahko dosežemo želeno. Treninge bo potrebno kar najbolje izkoristiti. Pomembno bo, da smo vsi v reprezentanci od prvega dne osredotočeni na evropsko prvenstvo, ki bo izredno pomembno tudi zaradi kvalifikacij za olimpijado," je povedal Vid Kavtičnik.

Uvodna tekma prvenstva, ki ga bodo gostile Avstrija, Norveška in Švedska, izbrance Ljubomira Vranješa čaka 10. januarja, pred tem pa bodo slovenski rokometaši odigrali tudi še dve pripravljalni tekmi. Prihodnji konec bodo najprej v petek igrali v Slovenj Gradcu proti Severni Makedoniji in dan pozneje v Trbovljah proti Črni gori.

Slovence uvodni obračun EP-ja v skupini F v Göteborgu čaka v petek, 10. januarja, ko se bodo v dvorani Scandinavium pomerili s Poljaki. V nedeljo in torek potem sledita še obračuna z gostitelji Švedi in Švicarji. V drugi del tekmovanja, ki bo potekal v dobrih 250 kilometrov oddaljenem mestu Malmö, bosta napredovali najboljši reprezentanci skupine.

SKUPINA F, Göteborg

Petek, 10. januarja, ob 18.15:

SLOVENIJA - POLJSKA (TV SLO 2/MMC)

Ob 20.30:

ŠVEDSKA - ŠVICA

Nedelja, 12. januarja, ob 16.00:

ŠVICA - POLJSKA

Ob 18.15:

ŠVEDSKA - SLOVENIJA (TV SLO)

Torek, 14. januarja, ob 18.15:

ŠVICA - SLOVENIJA (TV SLO 2/MMC)

Ob 20.30:

POLJSKA - ŠVEDSKA