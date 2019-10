Po diplomi iz dramaturgije, kamor ga je vodila močna želja po pisanju, se je odločil za magistrski študij filmske produkcije in ga leta 2017 tudi končal. Kmalu zatem si je poiskal zaposlitev pri oglaševalski agenciji Pristop, kjer je odgovoren za kreativne oglaševalske koncepte in besedila za različne blagovne znamke. S kolegico Evo Tomazin, s katero sta se podpisala pod zabavno serijo za mlade LP, Lena, sta ustanovila tudi zavod za produkcijo, sam pa ima še popoldanski s. p.

Ponudba obštudijskih dejavnosti na fakulteti je zadostna, a časa vedno zmanjkuje, pravi Žan Žveplan. Na AGRFT-ju namreč ni tako kot na drugih fakultetah, "kjer se moraš dneve in dneve učiti, ampak ko delaš te svoje projekte, so stvari vseobsežne, tako da včasih ne najdeš časa za neke obštudijske dejavnosti." Foto: MMC RTV SLO

Na vprašanje, ali se je študijski program dovolj povezoval s prakso, odgovarja, da je praktično delo skorajda sinonim za AGRFT – ustvarjajo vse od gledaliških predstav, besedil, filmov, do televizijskih oddaj tako na fakulteti kot v profesionalnih produkcijah. Zatrjuje, da je prav zaradi tega ta študij tudi izpolnil njegova pričakovanja: "Najboljša stvar na AGRFT-ju je to, da res lahko delaš, da ti dajo priložnost in če te zanima, imaš veliko stvari za početi."

Kaj pa bi spremenil v študijskem programu? "Zdi se mi, da bi lahko še več povezovali različne smeri. Da bi jaz kot scenarist napisal scenarij in bi ga potem režiser režiral in tako naprej. Včasih se ne povezuje, kot bi si želeli, to je ena od stvari, na kateri bi lahko še delali."

Če hočeš delati, se delo najde. Žan Žveplan na vprašanje, kako težavno je bilo iskanje zaposlitve.

Hkrati je prepričan, da bi lahko na AGRFT-ju imeli tudi predavanja o pisanju oglasov, glede na to, da marsikateremu s te fakultete reže kruh prav oglaševanje: "To je neka stvar, ki bi jo lahko še izboljšali na AGRFT-ju, da bi lahko imeli bolj pokrit tudi komercialni del avdiovizualnega sveta." Zato tudi meni, da ga je študij za produkcijski del njegovega poklica pripravil zelo dobro, saj so imeli veliko prakse, za oglaševalski del poklica, ki ga opravlja, pa ne dovolj.

Iskanje službe po končanem študiju mu ni delalo težav, saj se "delo, če hočeš delati, najde."

Priznava pa, da problem umetniškega dela v Sloveniji obstaja. Status samostojnega kulturnika ni najboljše urejen: "Smo majhna država, ni nešteto gledališč, ni nešteto projektov, nimamo tako razvitega komercialnega dela, kar pomeni, da si odvisen od razpisov. Kot mlademu ustvarjalcu se je težko prijavljati na razpise, ker je veliko odvisno od tega, koliko izkušenj imaš, koliko si že naredil, kakšne reference imaš, ki jih pa seveda kot mlad človek ne moreš imeti toliko kot drugi, ki se tudi prijavljajo." Fakulteta pomaga pri iskanju zaposlitve tako, da študente spozna s potencialnimi delodajalci. "Zelo pomembno je, da sploh veš, na koga se lahko obrneš, ko iščeš službo."

Žan Žveplan zato svetuje svežim diplomantom, naj pošiljajo prošnje za delo, tudi če ni razpisov. "Za mojo službo, recimo, ni bilo nobenega razpisa. Jaz sem pač pisal “ej, živjo, to sem jaz, to je moj CV, se lahko kaj zmenimo?" Ta koncept – iščem delo prek razpisa, je zastarel."

In kaj svetuje brucem? "Da morajo zelo resno jemati ta študij in hkrati ne tako zelo resno. Ko prideš v prvi letnik, si misliš, »hudo! Prišel sem na AGRFT« in potem se spustiš v ta balonček, si ves čas obkrožen s temi ljudmi in mogoče nimaš vedno neke perspektive zunanjega sveta. Včasih se moraš prav spomniti, da je še kaj izven tega mehurčka in da je ves svet, ki te čaka, ko boš končal."