Filmi, ki jih najbolj nestrpno pričakujemo v letu 2018

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 7 glasov Ocenite to novico! Režiser Bryan Singer je bil zaradi nezanesljivosti odpuščen le dva tedna pred koncem snemanja Bohemian Rhapsody, biografskega muzikala o življenju in krieri karizmatičnega frontmana Queenov, Freddieja Mercuryja. Usoda filma, v katerem pevca igra Rami Malek, je za hip visela v zraku, a nato je bilo potrjeno, da film decembra le prihaja na naša velika platna. Foto: IMDb Črni panter, ki ga je režiral Ryan Coogler (Creed), v kinematografe prihaja februarja. V naslovni vlogi je impozanten Chadwick Boseman (mimogrede, z Marvelom je podpisal pogodbo za pet filmov), pa tudi preostala igralska zasedba je natrpana z zvezdniškimi imeni: med drugim nastopijo Lupita Nyong’o, Michael B. Jordan, Martin Freeman, Angela Bassett in Forest Whitaker. Foto: Marvel Režiser filmov Dvanajst opic, Strah in groza v Las Vegasu in Imaginarij doktorja Parnassusa je že leta 2000 za projekt The Man Who Killed Don Quixote, v katerem naj bi takrat (med drugim) nastopali francoska pevka Vanessa Paradis in Almodovarjeva muza Rosie de Palma, nabral 32 milijonov dolarjev. Toda ko se je snemanje na odročnem koncu Madrida dejansko začelo, se je izkazalo, da območje ves čas preletavajo vojaška letala. Nato je poplava odnesla večino rekvizitov in kulis, za piko na i pa je Gilliamov takratni Don Kihot, 70-letni Francoz Jean Rochefort, ki se je samo za ta film eno leto učil angleščino, dobil dvojno kilo, zaradi česar se ni smel vzpenjati na konja. Zavarovalnica je zato projekt prekinila; ostal je le dokumentarec o nesrečnem snemanju, "o filmu, ki se ni hotel posneti", Lost in La Mancha (2002). Foto: IMDb V filmu Isle of Dogs (slov. Otoček psov), ki je nastal pod okriljem Fox Searchlighta, je dogajanje postavljeno v prihodnost na Japonskem, kjer se 12-letnik med iskanjem svojega psa spoprijatelji s krdelom psov, katerega člani so zatočišče našli na smetišču in ga ščitijo pred avtoritetami. Foto: IMDb Scenarist "Solovega filma" bo Lawrence Kasdan, ki se je podpisal tako pod kultni Imperij vrača udarec (1980) kot tudi pod prvi del nove trilogije, Sila se prebuja. Film v kinematografe prihaja kot drugi spin-off projekt v franšizi. Lani smo namreč že dobili fantastični Rogue One, ki je merilo za "zgodbo iz sveta Vojne zvezd" postavil visoko. Foto: IMDb Adaptacija fantazijskega romana Nagib v času: ambiciozen podvig za studio Disney, ki pa ga močna ustvarjalna ekipa morda lahko uspešno spelje. Foto: IMDb V letu 2018 bo dežurni zlobec Josh Brolin. osrednji antagonist bo v drugem delu Deadpoola ter v novih Maščevalcih. Foto: IMDb Dodaj v

Filmi, ki jih najbolj nestrpno pričakujemo v letu 2018

od blockbusterjev do novih projektov velikih režiserjev

31. december 2017 ob 18:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

V trenutku, ko obrnemo list na koledarju, nas začnejo bolj od pregledov minulega leta zanimati dobrote, ki si jih lahko na velikih platnih obetamo v naslednjem krogu okrog Sonca. Kaj nam pripravlja Hollywood in kaj evropski mojstri? Terry Gilliam bo po skoraj 30 letih dočakal svojega Don Kihota, Damien Chazelle se odpravlja v vesolje, za odmerek duhovite vulgarnosti pa bo poskrbel Deadpool.

V naslednjih dveh mesecih nas seveda čaka še "obračun" z letino 2017 v obliki filmskih nagrad; vrhunec sezone nagrad bo 4. marca, ko bo na vrsti podelitev oskarjev. Filmofili pa medtem že preusmerjajo pozornost k ogromni količini potencialno zanimivih filmov, ki prihajajo v naslednjih 12 mesecih. Hollywood nas seveda ne bo prikrajšal za redni odmerek superjunakov, da pa leto ne bo preveč stripovsko obarvano, se vračajo tudi nekateri najbolj ugledni avtorji, denimo Steven Spielberg, Wes Anderson, Steve McQueen, Barry Jenkins in Ava DuVernay. Pozabiti ne smemo niti na Martina Scorseseja, ki bo v gangsterski epopeji The Irishman na kupu zbral veterane žanra: Roberta De Nira, Ala Pacina, Joeja Pescija in Harveya Keitela. Smo na pragu antologijskega filmskega leta? Morda pa res.

The Man Who Killed Don Quixote, r. Terry Gilliam

Terry Gilliam se s filmom o zablodelem vitezu iz Manče ukvarja že neverjetnih 17 let (28 let pa mineva, odkar je sploh prišel na idejo za projekt). V končni različici zgodbe o preprostem kmetu, ki mu um omračijo zgodbe o viteških junaštvih, igra Britanec Jonathan Pryce. V igralski zasedbi sta tudi Adam Driver in ukrajinsko-francoska lepotica Olga Kurylenko. Tako bomo naslednje leto naposled videli rezultate "kalvarije", ki se je začela leta 2000, takrat še z Jeanom Rochefortom v glavni vlogi; zavarovalnica je takrat projekt prekinila, ker je poplava odnesla večino rekviziro+tov in kulis, protagonist pa se zaradi poškodbe ni več smel vzpenjati na konja. "Posneti mojo različico Don Kihota je postala zdravstvena nuja," se je še lani v intervjuju za El pais zaklinjal Gilliam. "To je možganski tumor, ki se ga moram znebiti."

First Man, r. Damien Chazelle

Po blamaži na podelitvi oskarjev, za katero seveda ni bil sam kriv, je Damien Chazelle sklenil zapustiti ta svet - s svojim naslednjim celovečercem, biografskim portretom Neila Armstronga, se namreč podaja v vesolje. "Majhen korak za človeka, a ogromen skok za človeštvo" bo v skafandru naredil Ryan Gosling, ki nas je očaral že v Chazellovi Deželi La La. V stranskih vlogah se bohotijo nič manj zanimiva imena: Corey Stoll kot Buzz Aldrin, Claire Foy in Kyle Chandler.

Black Klansman, r. Spike Lee

po izletu v svet Netflixa bo Black Klansman prvi celovečerec po Chi-Raqu iz leta 2015. Gre za priredbo istoimenske detektivke (in resnične zgodbe!) o agentu, ki se mora infiltrirati v svojo lokalno enoto Ku Klux Klana. Ker gre za film Spika Leeja, si lahko predstavljamo, da se ne bo izogibal vzporednicam z aktualno ameriško družbo in gibanjem Black Lives Matter. Igrajo: Adam Driver, Topher Grace, v glavni vlogi pa se bo predstavil sin Denzela Washingtona, John.

Isle of Dogs, r. Wes Anderson, premiera: marec 2018

Roko na srce, za nami je precej mlačno leto, kar se tiče visokoproračunskih animiranih filmov s podpisi velikih studiev. Leto 2018 je v tem trenutku videti malce bolj obetavno: Pixar prinaša nadaljevanje Neverjetnih, veselimo pa se tudi britanske stop-motion animacije Early Man. Najbolj odbit v tem šopku pa bo verjetno Wes Anderson, ki se prvič po Čudovitem lisjaku vrača v svet stop-motion filma. Govoreči psi, izgnani na samoten japonski otok nekje v distopični prihodnosti? in ti psi so Bill Murray, Edward Norton, Tilda Swinton, Frances McDormand in Jeff Goldblum? Težko je krotiti radovednost v zvezi s celovečercem, ki bo odprl ugledni Berlinale.

Widows, r. Steve McQueen

Na Steva McQueena smo po uspehu zgodovinske drame 12 let suženj (2013) že malce pozabili, saj o njem ni bilo ne duha ne sluha (razen tega, da je režiral videospot All Day/I Feel Like That za Kanyeja Westa). Na prvi tir se v letu 2018 vrača z Vdovami (Widows), priredbo televizijske serije o štirih ženskah, ki sklenejo dokončati rop, ki so ga načrtovali njihovi (zdaj že pokojni) možje. V igralski zasedbi med drugim: Viola Davis, Colin Farrell, Daniel Kaluuya, Carrie Coon in Liam Neeson. In ko smo ravno že pri tej temi: veselimo se tudi filma Ocean's 8, nadaljevanja trilogije Ocean's Eleven, v katerem bo vajeti ambicioznega ropa prevzel elitni vod tatic.

Roma, r. Alfonso Cuarón

V svojem prvem celovečercu po Gravitaciji (od katere so minila že štiri leta!) bo mehiški mojster Alfonso Cuarón prepletel več niti zgodbe o družini, ki v začetku sedemdesetih živi v Mexico Cityju. Cuarón v svoji domovini ni snemal že vse od filma ceste jaz pa tebi mamo (2001), in izkušnja je bila menda naporna (snemalno ekipo so med drugim napadli in oropali).

Kaj pa blockbusterji?

Vsaj za hip se je treba ustaviti tudi na megalomanski strani filmskega spektra. Po osemnajstih letih grajenja kompleksnega filmskega sveta bodo pri Marvelu končno tvegali svoj veliki met: novi del Maščevalcev, Neskončna vojna, bo natrpan z vsemi superjunaki iz kanona, ki se bodo morali spopasti v vijoličnim vesoljskim despotom, Thanosom (Josh Brolin). A v resnici nas bolj kot ta orjaški spektakel zanima "prvi afriški superjunak" in Marvelov izlet v zaenkrat še neznano kraljestvo Wakanda, domovino karizmatičnega bojevnika in kralja T'Challe; Black Panther v istoimenskem filmu bo Chadwick Boseman.

Za tiste, ki brce in eksplozije radi pospremijo s kako nekorektno šalo, se vrača tudi najvulgarnejši med superjunaki, Deadpool. Zanimivost: tudi tukaj bo osrednjega antagonista igral Josh Brolin.

Namig v času (A Wrinkle in Time), r. Ava DuVernay, prihaja 9. marca

Ava DuVernay je ekranizirala znanstveno-fantastično literarno uspešnico o mladi izobčenki (Strom Reid), ki se poda na epsko misijo, na kateri bo postala junakinja. Igralska zasedba je natrpana z zvezdnicami, med katerimi so Reese Witherspoon, Oprah Winfrey in Mindy Kaling. Disney, družinski film in znanstveno-fantastična pustolovščina? Pri spodletelem spektaklu Tomorrowland se te tri komponente niso sestavile v omembe vredno celoto, a upajmo, da bo tokrat drugače.

Solo: A Star Wars Story, r. ron Howard, premiera: maj 2018

Ker bo studio Disney očitno do konca časov postregel z eno Vojno zvezd na leto, tudi 2018 ne bo izjema: v kinematografe prihaja naslednja "obzgodba", samostojni film o mladih letih Hana Sola, ki nosi nevznemirljivi uradni naslov Solo: A Star Wars Story. V resnici nad blockbusterjem visi eden od največjih vprašajev prihajajočega leta. Studio je sredi dela odpustil režiserja Phila Lorda in Christopherja Millerja ter ju nadomestil s tradicionalnejšim, predvidljivejšim Ronom Howardom. Širijo se celo govorice, da novi Han - Alden Ehrenreich - ni dovolj kompetenten igralec ter da je bilo potrebnih ogromno popravkov. Pomislek, da svet morda noče gledati Hana Sola, ki ni Harrison Ford, je prav tako na mestu. Toda ali lahko tako velika mašinerija, kot je franšiza Vojna zvezd, res sproducira popolno finančno polomijo?

A. J.