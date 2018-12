O Susanne Bier se (neuradno) govori tudi kot o prvi ženski, ki ima veliko možnosti, da dobi priložnost za režijo bondiade. Foto: Reuters Zgodba se vrti okrog skrivnostnega virusa, ki ljudi peha v samomor. Da bi se obvarovali pred nevidnim zlom, si morajo ljudje prevezovati oči. Foto: IMDb Susanne Bier spada v peščico žensk, ki so v svoji karieri dobile oskarja, zlati globus in emmyja. Foto: Reuters Bird Box lahko na Netflixu ujamete od 21. decembra naprej. Foto: Reuters Sorodne novice Nočni receptor: Bond, a z realističnim pogledom na vohunstvo

Najtrdovratnejši predsodek v Hollywoodu ostaja imperativ lepote

Režiserka Susanne Bier o "poslednjem tabuju" v industriji

10. december 2018 ob 11:47

Ljubljana - MMC RTV SLO

Hollywood v zadnjih letih morda vestneje ustvarja tehtnejše vloge za ženske pripadnike manjšin - še vedno pa se trdovratno oklepa "poslednjega tabuja", opozarja režiserka Susanne Bier.

"Videz je večji tabu kot spol ali rasa," je prepričana Susanne Bier, ki je lani navdušila z vohunsko dramo Nočni receptor (The Night Manager), sicer pa spada v peščico žensk, ki so v svoji karieri dobile oskarja, zlati globus in emmyja. V imenu Danske je osvojila tujejezičnega oskarja s filmom Boljši svet, dramo o zdravniku, ki se spopada z grozotami begunskega taborišča (in lastnim razpadajočim zakonom). V njeni drami Things We Lost in the Fire je nastopila Halle Berry.

V nedavnem intervjuju za britanski Observer razkriva, kako težko je filmske studie prepričati, naj najamejo igralce, ki odstopajo od idealiziranih hollywoodskih standardov lepote. "Če predlagam igralke ali igralce nenavadnega videza, dobim privoljenje veliko težje kot za kogar koli drugega."

"O tem je težko govoriti, ker nikoli ne dobiš neposrednega odgovora. Predsednik studia nikoli ne bo rekel: 'Mislimo, da ta in ta oseba ni dovolj lepa.' Cel kup čudaških odgovorov dobiš. Ampak vemo, kaj je razlg. Brez dvoma gre za tabu, ki ga je zelo težko preseči."

Ne zatiska si oči pred tem, da občinstva na platnu preprosto raje gledajo lepe ljudi. "Ne borim se proti temu. Mislim pa, da je na svetu ogromno dejavnikov - in lepota preprosto ni edina zanimiva stvar."

Novi projekt Susanne Bier je znanstvenofantastična distopija Bird Box, ki jo bodo naročniki Netflixa lahko videli od 21. decembra naprej;. V glavni vlogi nastopi Sandra Bullock, film pa menda prinaša "nekonvencionalno upodobitev materinstva". Zgodba je zasidrana okrog skrivnostnega virusa, ki ljudi peha v samomor. Da bi se obvarovali pred nevidnim zlom, si morajo ljudje prevezovati oči.

Režiserka napoveduje, da bomo v "postweinsteinovskem času", ko filmska industrija dejavno odstopa prostor avtoricam, začeli dobivati drugačne upodobitve ženskih likov. "Začeli bomo dobivati bolj kompleksne upodobitve človeštva in več režiserk. Ženski liki so bili predolgo samo tarča ljubezenskega zanimanja, odvisni člen moškega protagonista, pa naj bo to lik mame, hčerke ali žene. Nobenega dvoma ni o tem, da so moški liki zgodovinsko bolj niansirani in kompleksni od ženskih."

"Dovolj je bilo dolgočasnih upodobitev materinstva"

Lik Sandre Bullock, ki sicer zagotovo ne spada v predal "nekonvencionalne lepote", pa je po svoji vsebini diametralno nasprotje vsake hollywoodske fantazije o stereotipni ženski, napoveduje Danka. Malorie je namreč neentuziastična mama, ki se ni potrudila niti toliko, da bi svoje otroke poimenovala. Čustvena navezanost bi namreč zmanjšala verjetnost njenega lastnega preživetja, je prepričana.

"Materinstvo moški že stoletja opisujejo kot nekaj toplega, naravnega, češ da je preživetje skrb in mehkoba. Pa ni. Kdor je mama, čuti v sebi neko živalsko silo. Jaz jo čutim do svojih otrok. Če jih bo kdo ogrožal, ga bom ubila. Ta občutek srborite zaščitniškosti ni prijeten in ni mil. Poskušam se znebiti nerealističnega poveličevanja in za moj okus dolgočasnega upodabljanja materinstva, ki prevladuje v zahodnjaški kulturi." Ker Bird Box upodablja svet, prežet s strahom in nezaupanjem, je tudi metafora za "naš distopični čas," je pojasnila režiserka.

O Susanne Bier se (neuradno) govori tudi kot o prvi ženski, ki ima veliko možnosti, da dobi priložnost za režijo bondijade. Potrjeno pa je že, da bo naslednje leto režirala šestdelno srhljivko z Nicole Kidman in Hughom Grantom v glavnih vlogah.

A. J.