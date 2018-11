Liffe: prenos MMC-jevega pogovora z režiserjem Olmom Omerzujem

Ob 18.15 na RTV 4D in na MMC-jevi strani na Facebooku

17. november 2018 ob 12:14

Ljubljana - MMC RTV SLO

Letošnji Ljubljanski mednarodni filmski festival bo drevi sklenil film Zimske muhe, še pred tem pa se bo MMC-jeva novinarka in filmska kritičarka Ana Jurc pogovarjala z njegovim režiserjem Olmom Omerzujem. Pogovor si boste lahko pogledali v živo na RTV 4D in na MMC-jevi strani na Facebooku.

Slovenski režiser Olmo Omerzu (1984), ki živi in ustvarja v Pragi, ima posebno mesto na tem festivalu, saj so leta 2015 Liffovi filmski kritiki in novinarji nagradili njegov drugi celovečerec Družinski film.

Po ledenih prostranstvih

V Omerzujevem zadnjem filmu Zimske muhe (v izvirniku Všechno bude) spremljamo navihanega, samozavestnega Maro in malce čudaškega Heduša, ki se odpravita dogodivščinam naproti v ledena prostranstva. Zgodba – preden se konča na policijski postaji – pripoveduje o izmuzljivih vezeh fantovskega prijateljstva in neukrotljivi želji po doživetjih.

Gre za zgodbo, ki prikazuje proces spreminjanja naivnih sanj in iskanje nove perspektive realnosti. "Ključ do razumevanja filma je ozadje likov; dogodki pred dogajanjem na zaslonu. Potem se lahko sprašujemo, kaj se jima zgodi po odjavni špici. Zima je del tega. Ko zunaj zmrzuje, je avtomobil simbol toplega prostora, ki ga otroci nimajo doma," je o svoji stvaritvi povedal režiser.

Nagrajen že na treh festivalih

Omerzu je za film Zimske muhe na 53. filmskem festivalu v Karlovih Varih prejel nagrado za režijo, lovoriko pa je takrat označil za "lepo popotnico, ki bo pospremila film v kinematografe". Poleg nagrade za režijo je dobil tudi posebno omembo ekumenske žirije. Film je nastal v češko-slovensko-poljsko-slovaški koprodukciji. "Ker je to nagrada za režijo, je to zame velika potrditev, da film funkcionira oziroma da sta v film vložena delo in trud zdaj na neki način povrnjena," je dejal Omerzu.

Celovečerec je od začetka septembra že v redni distribuciji na Češkem, dobil je tudi že veliko povabil na festivale. Z Zimskimi muhami pa bo Češka letos skušala pridobiti tudi nominacijo za tujejezičnega oskarja. Na letošnjem Festivalu slovenskega filma v Portorožu je prejel nagrado za najboljšo manjšinsko koprodukcijo, na festivalu srednje in vzhodne Evrope v Luksemburgu pa je v preteklem mesecu prejel še posebno nagrado žirije. Na Liffu je film na ogled v kategoriji Predpremiere.

Sicer pa Omerzu pripravlja že dva nova projekta, in sicer kratek film, ki ga bodo začeli snemati januarja, s Petrom Pycho, ki je napisal tudi scenarij za Zimske muhe, pa končujeta celovečerni scenarij.

P. G.