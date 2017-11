3. november 2017 ob 07:13 MMC RTV SLO Novice Grem volit!: Šarec in Pahor sta povedala ...

MMC-jev projekt Grem volit! gre v drugi krog

Kdo bo predsednik republike? Marjan Šarec ali Borut Pahor? Foto: BoBo

Tekma za predsednika republike se nadaljuje z drugim krogom predsedniških volitev. Pahor ali Šarec - bodo odločali volivci. Oba kandidata jih skušata s pojavljanjem v javnosti, na soočenjih in predvsem "na terenu" pritegniti čim več.

Oba sta se v okviru projekta Grem volit! "soočila" tudi z najmlajšimi volivci, ki so v prvem krogu prvič oddali glasovalni listič. Nekaj odgovorov na njihova vprašanja si preberite v infografikah (klik za povečavo), celoten klepet pa si oglejte v videih.

Oba kandidata sta se z mladimi soočila tudi v nadaljevanju kampanje za predsednika republike. Ali sta svoj nastop in odnos do aktualnih tem, ki zanimajo mlade, v drugem krogu spremenila, zaostrila ali dodelala, pa si oglejte v reportažah, ki ju bomo objavili v ponedeljek in torek.

Projekt Grem volit! bo z mladimi spremljal tudi končno odločitev volivcev, tokrat v živo iz Cankarjevega doma v nedeljo, 12. novembra.

A. K. K.