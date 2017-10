26. oktober 2017 ob 18:35 MMC RTV SLO, STA Novice Izvršilni odbor DeSUS-a soglasno podprl Pahorja

Predsedniške volitve 2017

V prvem krogu je Pahorja javno podprlo nekaj posameznikov iz vrha DeSUS-a, med njimi Erjavec, a stranka o podpori ni bila enotna in se o tem ni izrekla. Foto: BoBo/Borut Živulović

Izvršilni odbor DeSUS je soglasno sklenil, da v drugem krogu predsedniških volitev podpre aktualnega predsednika Boruta Pahorja.

Glede na številne probleme v mednarodnem okolju, izzive v evropskem in notranjepolitične prostoru na mestu predsednika republike rabimo človeka z izkušnjami, je poudaril predsednik DeSUS-a Karl Erjavec. Ocenil je, da ob vsem tem ni čas za nove obraze. Kot je dejal, smo jih v zadnjih letih imeli kar nekaj, "pa vidimo, da na koncu običajno ne izpolnjujejo pričakovanj". Z Borutom Pahorjem sta politična sopotnika skoraj 20 let, imela sta različne faze, od odličnega sodelovanja do manj prijaznih trenutkov, vedno pa sta, kot je izpostavil Erjavec, delala z mislijo, da delata nekaj dobrega za državo.

Erjavec je izpostavil vlogo predsednika pri gospodarski diplomaciji in dodal, da na gospodarskem področju beležimo dobre rezultate tudi po zaslugi aktualnega predsednika. Vodja poslanske skupine DeSUS-a Franc Jurša je podporo Pahorju utemeljil z zelo pozitivnimi izkušnjami njunega dosedanjega sodelovanja, osebno pa ceni tudi njegov pristop do državljank in državljanov. Podpredsednik stranke Tomaž Gantar pa je kot pozitivno ocenil, da veliko dela z ljudmi in zna pritegniti tudi generacijo mlajših.

Pahor je dejal, da mu podpora veliko pomeni. Vodstvu DeSUS-a je pojasnil, da namerava v prihodnjih petih letih v ospredje postaviti sodelovanje in povezovanje ter prispevati k politični stabilnosti. Kot poznavalec z dolgoletnimi izkušnjami in znanstvi, tudi ugledom, v evropski in svetovni zunanji politiki pa namerava tam, kjer lahko, prispevati, da se prijateljski odnosi še poglobijo.

Erjavec bo tudi na zborih občinskih organizacij DeSUS-a nagovarjal k podpori Pahorju. Predvideva, da bo Pahorju namenilo podporo in šlo na volitve preko 80 odstotkov članov stranke.

Al. Ma.