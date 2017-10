18. oktober 2017 ob 07:19 MMC RTV SLO, STA Novice Še danes je mogoče podati zahteve po posebnih oblikah glasovanja

Predsedniške volitve 2017

Fotografija je simbolična. Foto: BoBo

Izteka se rok za zahteve po nekaterih posebnih oblikah glasovanja, kot sta glasovanje zunaj kraja stalnega prebivališča in glasovanje na domu zaradi bolezni ali slabše gibljivosti, ali glasovanje na invalidom dostopnem volišču.

Volivci, ki bi želeli glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča, bodo to lahko v nedeljo storili na posebnih voliščih brez krajevne pristojnosti, imenovanih omnia. Svojo namero morajo danes (18. oktober) do polnoči sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere imajo stalno prebivališče, in sicer na posebej za to pripravljenem obrazcu, ki je objavljen na spletnih straneh Državne volilne komisije (DVK).

Na voliščih omnia bodo lahko glasovali tudi izseljenci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, a bodo na dan volitev v državi. Ti morajo o tem državno ali okrajno volilno komisijo prav tako obvestiti danes do polnoči.

Prav tako je do polnoči mogoče zaprositi za glasovanje na domu, ki je namenjeno tistim, ki zaradi bolezni ali slabše gibljivosti ne morejo osebno priti na volišče. Isti rok velja tudi za zahtevo za glasovanje na volišču, ki je dostopno invalidom. Takšnih volišč bo v Sloveniji po podatkih DVK 1790, kar je več kot polovica.

Sicer pa poteka drugi dan predčasnega glasovanja, ki se bo končalo v četrtek. Volišča za predčasno glasovanje bodo med 7. in 19. uro odprta na sedežih okrajnih volilnih komisij, torej na sedežih upravnih enot in njihovih izpostav. Predčasne volitve potekajo tudi na tistih upravnih enotah, kjer okrajne volilne komisije sicer nimajo sedeža, to so Cerknica, Dravograd in Metlika, ter na sedežu Občine Bled.