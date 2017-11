9. november 2017 ob 19:04 MMC RTV SLO Novice Soočenje: Pahor zagovarja privatizacijo, Šarec želi močnejšo državo

Predsedniška kandidata sta pojasnjevala, kako bi predstavljala Slovenijo

Pahor ali Šarec. Volivci bodo odločili v nedeljo. Foto: BoBo

Na prvem programu TV Slovenija je potekalo zadnje veliko soočenje predsedniških kandidatov Boruta Pahorja in Marjana Šarca na nacionalni televiziji.

Borut Pahor in Marjan Šarec sta imela še zadnjič možnost pojasniti, kakšne so v resnici razlike med njima, in volivce prepričati, zakaj bi bil prav eden ali drugi prava izbira.

"Mislim, da sem že kar veliko povedal in da bom danes videl, česa še nisem," je ob prihodu v studio povedal Marjan Šarec. Borut Pahor pa je uvodoma dejal, da je politično nepristranski, saj predsednik republike "predstavlja vse in je z vsemi, tudi s tistimi, ki se z njim ne strinjajo, dolžen sodelovati."

Ali lahko predsednik "pozdravi" zdravstveni sistem?

Prva tema soočenja je bila kriza zdravstvenega sistema. Pahor je ob tem dejal, da je tudi eden izmed staršev na svojem Facebook profilu poudaril, da je prav predsednik republike bil eden redkih, ki jim je prisluhnil. Pahor je ob tem poudaril tudi, da je kot predsednik republike na začetku svojega mandata sodeloval pri pogajanjih o zdravstvenih reformah, a kasneje za njegovo sodelovanje ni bilo več politične volje. Pahor poudarja, da je v preteklosti že dejal, da je problem nezdravega zdravstvenega sistema večji od bančnih lukenj.

Marjan Šarec je glede zadnjih dogodkov na ljubljanski otroški kirurgiji povedal, da glede na dejstvo, da ni bilo še nič rešenega, tudi ni bilo preveč povedanega. "Problematika kaže na popolno odsotnost vodenja," je dejal in to se kaže na dogodkih po državi, saj je vse razpršeno po raznih svetih in zavodih.

"Sam bi povzdignil in povedal, da to ne vodi nikamor. Očitno je to potrebno storiti bolj intenzivno," je odgovoril na vprašanje, da je tako reagiral predsednik Pahor. Sam bi tudi sodeloval pri usklajevanju zdravstvene reforme. "To so zgodbe, ki se vlečejo leta in leta in vse se le nalaga," je dejal.

Sicer je težave v zdravstvu občutil tudi na lastni koži. Povedal je, da je bil tudi sam teden dni v UKC Ljubljana: "Osebje se trudi in daje vse od sebe. Kot pravijo je največji problem je v organizaciji, da se kupuje prek posrednikov in preplačuje."

Pahor naklonjen privatizaciji, Šarec manj

Na vprašanje o zaprtju trgovin ob nedeljah je Pahor odgovoril, da je bila že izražena volja ljudstva glede zaprtja in bi jo bilo potrebno upoštevati, lahko pa zakonodajalec ponovno preveri voljo ljudstva. Šarec je glede financiranja zasebnih šol povedal, da je potrebno vse sodbe spoštovati in če je ustavno sodišče reklo, da moramo to uresničiti, moramo uresničiti, če hočemo dati signal, da spoštujemo sodišča. Poleg tega pa je tudi za nedeljsko zaprtje trgovin, saj je bilo tako že odločeno na referendumu.

Na vprašanje ali bi država morala odkupiti Mercator pa Pahor odgovarja, da bi bila ta odločitev tvegana in emocionalna. Šarec pa je razložil, da bi bil za odkup Mercatorja, če bi bila cena primerna in če bi bil na voljo denar. Največje banke NLB-ja pa trenutno ne bi prodal.Pahor je poudaril, da je največja težava v Sloveniji šibka kultura korporativnega upravljanja, saj država ne omogoča neodvisnega upravljanja državnih podjetij, kar je Pahor, kot je dejal, že poskušal spremeniti kot predsednik vlade, a ni bil vselej uspešen.

Višja davčna kultura

Minuli teden so bili razkriti tudi t.i. rajski dokumenti, računi bogatašev v davčnih oazah. To pove, kako je država šibka pri izterjavi davkov in atributih, ki bi jim ima zato, da funkcionira, je o skrivanju denarja dejal. Ljudje pa ne plačujejo, ker jim je to omogočeno. Država bi po njegovem morala najti prave načine in ponazoril: "Ljudje v Avstriji vozijo počasi, pri nas pa divjajo."

Na področju davčne kulture pa si Pahor želi izboljšanja, deloma so po njegovem mnenju k temu prispevale davčne blagajne, deloma pa prispeva tudi zaostritev zakonodaje. Slovenija sicer še ni na ravni visoke davčne kulture kot jo ima Nizozemska poudarja Pahor, a dodaja da se počasi lepimo od dna na katerem smo bili pred leti.

O nizki volilni udeležbi

"Vera mi nalaga, da sem proti. Vendar, ko sem videl umirati svojce, sem imel drugačen pomislek glede tega, tako da moj odgovor ni enoznačen," je Šarec izrazil svoje mnenje o evtanaziji. Medtem ko je Pahor poudaril, da se zavzema za široko razpravo o tej temi, ne bi pa s to temo silil kot bistveno.

Na vprašanje o upanjih za izboljšanje nizke volilne udeležbe v prvem krogu Pahor odgovarja, da se trudi nagovoriti volivce, ki so ga že volili kot tudi volivce, ki so v prvem krogu obkrožili koga drugega. Sicer pa je Pahor dejal, da je ob svoji prvi izvolitvi vse tedanje sodelavce predsednika povabil k nadaljnemu sodelovanju, za kar se je odločil svetovalec za področje obrambe, s katerim še danes dobro sodelujeta.

Glede nizke udeležbe na prvem krogu volitev je Šarec dejal, da bodo ljudje prihajali na volišča, ko bodo bolj zaupali v politiko. Svoje kampanje pa v zadnjih tednih zaradi tega ni spreminjal. Vendar meni, da bo prišel kak volivec več na volišče, ker je pač prej menil, da bo vse odločeno v prvem krogu. Koga bo imel v kabinetu, pa ni želel razkriti.

Napotitev vojakov v Litvo

Glede na mednarodne misije slovenske vojske je Pahor poudaril, da je v Iraku trenutno največji izziv nastajanje Kurdistana, kar pomeni zapleteno varnostno situacijo tudi za slovenske vojake v Iraku, ki bi jih Pahor, če bi bila njihova varnost ogrožena, tudi poklical nazaj domov. Pahor pa poudarja, da je Kurdistan tudi prvo vprašanje glede Turčije, ki ga bo morala mednarodna javnost nasloviti.

Glede napotitve vojakov v Latvijo pa Pahor poudarja, da je kljub temu da imamo dobre odnose z rusko federacijo potrebno razumeti strah baltskih držav pred nevarnostjo. Če nas ti prijatelji pokličejo, da vsaj simbolno pokažemo, da smo pripravljeni podpreti njihovo držo, potem to moramo razumeti.

Oba kandidata za prepoved burk

Glede slovenske misije v iraškem Kurdistanu je Šarec pojasnil, da je pač predsednik republike vrhovni poveljnik in bi posredoval. Sam pa ne bi poslal vojakov v Latvijo, ker tam ne vidi neposredne nevarnosti. Slovenija bi morala po njegovem tudi podpisati pobudo za prepoved jedrskega orožja, čeprav je članica Nata. "Gre za gesto, da je Slovenija država, ki se prizadeva država za mir, jedrsko orožje pa je grožnja miru."

Na vprašanje ali bi ratificiral avstrijsko državno pogodbo je Pahor odgovoril, da v tem trenutku ne, zanjo si je prizadeval v preteklosti do leta 2001. Šarec pa bi avstrijsko državno pogodbo ratificiral. Oba kandidata sta tudi naklonjena prepovedi burk. Kamniški župan je tudi povedal, da bi priznal Palestino, sicer usklajeno s slovensko zunanjo politiko. Glede arbitraže pa bi bilo dobro, da bi nam kdo priskočil na pomoč. "Osebno pa ni povsem zadovoljen z razsodbo," je dejal.

Pridružitev francosko-nemškem vlaku?

Glede prihodnosti EU pa Pahor opozarja, da bo zelo kmalu odprto tudi vprašanje razvrščanja držav znotraj EU, ko bo odprto tudi vprašanje Pariško-berlinske iniciative, ki bo pomenila tudi odločitev za več integracije. To po mnenju Pahorja ni črno-bela odločitev, a Pahor bi se odločil za pridružitvi Pariško-berlinski iniciativi, ki bo verjetno pomenila tudi fiskalno unijo. Odločati o prenosu suverenosti pa bi po njegovem mnenju morali odločati ljudje. Marjan Šarec pa v nemško francoskem vlaku vidi le gospodarsko povezavo. Vendar bi Slovneija morala biti dovolj močna, saj nas bodo vsi obšli: "Gospodarsko moramo biti močni in vsak si nas bo želel imeti zraven."

Vprašanja Pedra Opeke

Kandidatoma je vprašanje postavil tudi misijonar Peter Opeka, ki deluje na Madagaskarju. Pahor je ob tem dejal, da Opeko zelo ceni in ga je tudi predlagal za nobelovo nagrado za mir. Je pa Pahor poudaril, da si je v preteklem mandatu tudi sam veliko prizadeval za spravo naroda, kar je potekalo onkraj kamer in instagramov, rezultat pa je prekop žrtev povojnih pobojev in spomenika upanja.

"Solidarnost, enotnosti in pomoč sočloveku so temeljne vrednote," ki izginjajo, je ob Opekinem vprašanju opozoril Šarec. Predsednik države pa mora po njegovih besedah vsak dan s svojimi močmi delovati za blaginjo države. Povedati mora, kateri zakoni so neustrezni.

Štefanec ni prepričal kandidatov

Pahor je poudaril, da je pri imenovanju Borisa Štefaneca na mesto predsednika Komisije za preprečevanje korupcije, sprejel odločitev v dobri veri, bi pa ob morebitni Štefanecovi novi kandidaturi sprejel drugačno odločitev. Pahor sicer ni želel komentirati dela komisije, saj bi to pomenil pritisk na delo neodvisne organizacije. Je pa Pahor poudaril, da je že večkrat pozval vlado k spremembi zakonodaje na področju KPK-ja.

Šarec je bil zelo kritičen do KPK-ja, saj je njegov ugled v javnosti močno okrnjen. Ljudje so po številnih odstopih postali nezaupljivi. Opozoril pa je, da je težava tudi v tem, da predsednika KPK-ja predlaga predsednik republike, nato pa ga ne more odstaviti. "To je pot brez povratka" in predsednik bi lahko pri tem imel več pristojnosti.

Kdaj sta se srečala s Kučanom in Janšo?

Glede sodelovanja je Pahor poudaril, da ima redne pogovore tako z Janšo kot tudi z ostalimi voditelji političnih strank, ti pogovori pa so zelo naporni. Na vprašanje o pogovorih z Milanom Kučanom pa Pahor odgovarja, da se srečujeta zgolj na protokolarnih prireditvah, o politiki pa se ne pogovarjata, saj sta si politično preveč različna, predvsem naj bi Kučana motila njegova prizadevanja k spravi in njegovo sodelovanje z Janezom Janšo. Marjan Šarec pa je povedal, da se je z Janšo srečal leta 2012 na proslavi v Kamniku, s Kučanom pa letos poleti. Prav tako na proslavi.

Oba kandidata sta izpostavila vrhunske dosežke slovenskega športa, ki se tudi srečuje s težavami pri financiranju. Prav tako sta oba knadidata izpostavila pomen kulture in jezika pri ohranjanju naroda, zato bi oba podprla že nekaj let stara prizadevanja za ničelno davčno stopnjo na knjige.

G. C., L. L.