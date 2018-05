21. maj 2018 ob 20:02 MMC RTV SLO, Televizija Slovenija Grem volit Levosredinske stranke zanikale sklenitev predvolilne koalicije

"Gre za lažno novico"

Govorice o širši levosredinski predvolilni koaliciji so se v zadnjem času precej razširile, a vse stranke, ki naj bi v tej koaliciji sodelovale, so govorice označile za netočne. Foto: BoBo

Židan: Predvolilna koalicijska pogodba na levici je lažna novica

V drugi polovici predvolilne kampanje tako rekoč vse javnomnenjske ankete napovedujejo prepričljivo zmago SDS-a. So se pa v javnosti pojavile informacije o sklenitvi predvolilne koalicijske pogodbe med strankami leve sredine. Gre za lažno novico medijev, ki jih obvladuje radikalna desnica, je bil v svojem odzivu oster predsednik SD-ja Dejan Židan.

Javnomnenjske ankete, ki SDS-u napovedujejo jasno zmago, Marjana Šarca, drugega ne lestvici, ne skrbijo. Z Janezom Janšo se ne ukvarjajo, pravi predsednik Liste Marjana Šarca: "Ker verjamem, da te zmage ne bo. Če pa bo, zakaj bi hodili v koalicijo s starimi silami, če smo lahko mi tisti, ki lahko sestavimo vlado in ponudimo nekaj drugega."

Prav z namenom preprečiti Janši vzpon na oblast, sta se pred časom povezala prvak DeSUS-a in ljubljanski župan Zoran Janković, pa čeprav ta na volitvah sploh ne bo nastopil. Govorice o tako imenovani širši levi predvolilni koaliciji so se zato hitro razširile.

Po poročanju STA-ja naj bi predvolilno koalicijsko pogodbo podpisali DeSUS, SD, SMC in Alenka Bratušek. Tako SMC kot DeSUS sta govorice že odločna zavrnila.

Židan: Gre za lažne novice

Predsednik SD-ja zagotavlja, da gre za lažne novice. "Kar se nas tiče, res ni potrebe, da mi prek nekih skupnih dogovorov, skupnih podpisov javljamo, da ne želimo iti v vlado, v kateri je Janez Janša. Socialni demokrati v vlado, kjer je prisotna radikalna desnica, ne bomo šli," je povedal predsednik SD-ja Dejan Židan.

"Drži pa to, da je slovenski medijski prostor delno zastrupljen. Zastrupljen pa je z radikalno desnico in njihovimi mediji," je po poročanju STA-ja dejal Židan in dodal, da bi se bilo treba vprašati, ali je tovrstno "širjenje lažnih novic" legitimno in od kod jim denar za taka početja. Napovedal je, da se bo s temi vprašanji ukvarjala tudi prihodnja koalicija.

Čeprav Židan v vlado s stranko SDS ne bi šel, pa je glede na informacije STA-ja nekoliko bolj odprt do sodelovanja z Novo Slovenijo: "To je stranka, ki zastopa marsikatero idejo, ki je drugačna od naše, a hkrati gradi na neki demokratični družbi."

Glede SDS-a jasni tudi v Levici

Glede SDS-a so jasni tudi v Levici, Violeta Tomić je pojasnila: "Že 25 let Slovenijo hromi ta strah pred Janezom Janšo. Vedno so volitve za ali proti njemu. Mislim, čas je za kakšne vsebinske premike. Mi bomo šli samo v levo vlado ali pa jo bomo naredili."

Nuša Baranja/Televizija Slovenija; Sa. J.