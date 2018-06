Uhan: "Jelinčič se vrača s parazitiranjem na valu ksenofobne retorike"

"SNS Zmaga Jelinčiča se v slovenski hram demokracije vrača na krilih ksenofobne, šovinistične in protimigrantske retorike, ki ji je prostor odprl SDS Janeza Janše. Jelinčič se je tukaj odlično znašel," je pojasnil sociolog Samo Uhan.

Kaj je bil po dolgih letih vzrok za vrnitev Slovenske nacionalne stranke (SNS) Zmaga Jelinčiča v državni zbor? "Odgovor na to vprašanje v nobenem smislu ni povezan s kakršno koli spremembo stranke, politike, ki jo zagovarja, ali pa programa, ki ga pravzaprav ta stranka nima, pač pa se je v veliki meri z diskurzom Janeza Janše ponovno odprl prostor, na katerem so parazitirale tudi druge podobno misleče radikalne stranke, in Jelinčič je zakorakal na velika vrata," je sociolog Samo Uhan s Fakultete za družbene vede (FDV) za MMC pojasnil, da je SNS uspešno zajahal val protimigrantske retorike, ki ga je sprožil SDS. Stranke, ki izpadejo iz parlamenta, se redko vrnejo, je še pristavil.

Janši je po njegovih besedah elegantno uspelo volilno kampanjo ločiti na "radikalni del, kjer so strankini jurišniki, kot je Branko Grims s somišljeniki, opravili svoje delo, da volivci ne bi pozabili, od kod Janša prihaja", in "državniški del, v katerem je nastopal Janez Janša, ogrnjen s plaščem spravljivosti".

Tako se je po njegovih besedah odprl prostor za "radikalen in šovinističen" diskurz, kjer se je Jelinčič odlično znašel, saj je to naravno politično okolje strank, kot je SNS. "To je edina točka programa, čeprav temu težko rečemo program, kjer je Jelinčič doma. Ni pa to naravno okolje strank, kot je Slovenska ljudska stranka (SLS), ki je naredila veliko napako, da je šla na volitve praktično brez programa, a z izrazito ksenofobično retoriko," je primerjal.

Kaj je prepričalo Jelinčičeve volivce? "Jelinčičeve volivce je prepričal izrazito ksenofobni, šovinistični diskurz in Jelinčič je seveda eden tistih, ki zna klimo strahu, ki se je pojavila v Evropi, izrabiti v svojo korist," je povedal in dodal, da tega "prostora ksenofobne protimigrantske retorike" brez Janše Jelinčič sam ne bi mogel odpreti. "Povrhu je navrgel še nekaj populističnih fraz in znašel se je v parlamentu," je pojasnil Uhan.

SNS Zmaga Jelinčiča se upošteva v povolilni kombinatoriki levo in desno, a ta ne more biti po Uhanovih besedah bonus za nobeno vlado. "Problematičen ni v smislu zvestobe do vlade, pač pa zaradi članov njegove stranke, ne pozabimo na Srečka Prijatelja in na vsa kriminalna dejanja, tudi na močno problematično Jelinčičevo osebno zgodovino," je pojasnil.

Bi SNS lažje padel v levo ali desno vlado? "V levo vlado gotovo ne, mislim, da je dovolj treznosti pri politikih, Jelinčič sicer nominalno podpira desnico, ne vem pa, ali sodi v pravo desno vlado, ker bi bil za takšno vlado velika nevarnost za potencialni eksces," je dejal Uhan in dodal, da je opozicija Jelinčičevo naravno okolje in da si morda v vlado niti ne želi. "V opoziciji lahko moralizira, obtožuje in ne sprejema nikakršne državljanske odgovornosti. Zelo verjetno bo poskušal ustvarjati vtis, da je pomemben, da ima težo, v kakšni kombinaciji pritlehnih kupčij bi se lahko znašel tudi v kakšni koaliciji, a to bi bil slab signal za kogar koli," je nadaljeval.

Glede "kupčij" za vstop v vlado je Jelinčič nakazoval, da ga zanima ministrstvo za kulturo. "To bi bilo bizarno, nekaj grotesknega, on je utelešenje antikulture," je komentiral Uhan.

Red, narod in potvorjena zgodovina

Kaj je Jelinčič prinesel v slovenski državni zbor? "Neko avtokratsko karikaturo, popreproščeno iluzijo o redu, o liku, ki se bo zoperstavil valu beguncev, ki bo Slovenijo rešil pred pošastjo, ki je nihče ne vidi in je plod fantazije," je odvrnil, da Jelinčičeva retorika cilja na strahove ljudi, ki v karikaturi avtoritete prepoznajo varnost.

Kam sploh spada SNS? Je bolj leva, desna ali "trumpovsko" populistična stranka? "Jelinčič se je s patriotsko nacionalističnimi načeli pojavil že mnogo pred Trumpom. Sklicevanje na red, mit, narod in na potvorjeno zgodovino, neki elementi trumpovskih laži so gotovo prisotni, nekakšni nacionalistični nereflektirani izpadi, kvaziznanstvenost v interpretaciji zgodovine," je odgovoril, da je Jelinčič najbližje nekemu "populizmu s popreproščeno retoriko, ki je premalo kultivirana, da bi lahko nagovarjala širši krog ljudi".

Bazen ljudi z avtoritarnim sindromom

Glasove je Jelinčič nabiral v bazenu ljudi z "avtoritarnim sindromom", ne pa toliko na desnici. "Prava desnica bi lahko bila NSi in pa delno stari SLS, Janšo pa težko označimo za desnico, ker gre bolj za avtoritarno stranko," je pojasnil. Profili, ki so bili narejeni, kažejo, da so Jelinčiča volili ljudje z obrobja in z nižjimi stopnjami izobrazbe. "Težko je te ljudi označiti bodisi za desničarje bodisi konservativce, gre za zafrustrirane volivce, ki jih fascinira ksenofobna govorica, takšnih ljudi je v vseh družbah precej," je sklenil Uhan.

Sedemletna parlamentarna abstinenca

Slovenska nacionalna stranka se je po sedmih letih vrnila v parlament, pri čemer je večino podpore prejela na vzhodu in jugovzhodu države, najmanj pa v največjih mestnih središčih. Najmanj podpore je prejela v volilnih enotah Kranj in Postojna, kar bi ji skoraj onemogočilo prestop parlamentarnega praga, je pa zato toliko več prejela v Novem mestu, Mariboru, Ptuju ... Podatki o podpori po volilnih okrajih so na voljo na zemljevidu desno, naslovna fotografija.

Predsednik SNS-a in magister farmacije Zmago Jelinčič Plemeniti je prejel 1.456 glasov in bil izvoljen v mariborski volilni enoti, in sicer z 8,67 odstotka glasov volivcev v okrajih Slovenske Konjice in Ruše. Družbo mu bo delal Dušan Šiško, je inženir logistike in nekdanji predsednik Združenja klubov prve moške rokometne lige, z 875 glasovi okraja Krško in 7,86-odstotnim deležem stranke v enoti Novo mesto. Sledi Jani Ivanuša, kandidat za župana Ormoža leta 2010, ki je v okraju Ormož pobral 9,77 odstotka glasov oziroma 732 glasovnic, medtem ko je v enoti stranka prejela 5,21 odstotka. V celjski volilni enoti pa je SNS nabral 5,09 odstotka glasov, kar je bilo dovolj, da je mandat prejela Lidija Ivanuša iz okraja Šentjur pri Celju.

Na kandidatni listi sicer ni bilo znanih imen SNS-a iz preteklosti. Izjemi sta dve: Srečko Prijatelj, nekoč že poslanec te stranke, in pa Sonny Beronja, kronska priča tožilstva v primeru pretepa v lokalu Roxly.

Zgodovina in odmevnejši dogodki

Slovenska nacionalna stranka je nastala marca 1991, od samih začetkov pa jo vodi Zmago Jelinčič. Največjo podporo je dobila na volitvah leta 1992, ko je v DZ-ju zasedla 12 sedežev, a je kmalu za tem Jelinčič sedem poslancev izključil iz stranke, našteva STA. Januarja 2008 so iz poslanske skupine SNS-a po notranjem sporu izstopili Sašo Peče, Barbara Žgajner Tavš, Boštjan Zagorac in Bogdan Barovič, ki so nato ustanovili poslansko skupino Lipa, Barovič pa se je nedolgo za tem vrnil pod okrilje SNS-a. Stranka je do zdaj vedno delovala v opoziciji, v parlamentu pa je bila med letoma 1992 in 2011.

Jelinčič je znan po svojih pogosto kontroverznih stališčih in izjavah glede Cerkve, EU-ja, izbrisanih, Romov in drugih manjšin ter odnosov s sosednjo Hrvaško. Zaradi takšnih izjav in stališč številni stranki očitajo nacionalizem. Veliko ogorčenja je sprožila poteza leta 2005, ko so na vrata poslanske skupine stranke v DZ-ju izobesili plakat, na katerem je pisalo: "Vsi izbrisani vabljeni na ples, igral vam bo Jelinčič na puško mitraljez!!!!"

Med programskimi točkami SNS poudarja davčno reformo in v okviru tega znižanje dohodninske obremenitve, na področju gospodarstva dajanje prednosti dejavnostim, ki prinašajo manjša tveganja za zdravje in varnost ljudi in zmanjšujejo negativen vpliv na okolje. Na področju zdravstva bi posvetili posebno pozornost preventivi, še našteva STA.

Aljoša Masten, Gorazd Kosmač