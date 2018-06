Janša: Naredili bomo vse, da sestavimo stabilno vlado

Prvak SDS-a ne izključuje možnosti predčasnih volitev

5. junij 2018 ob 22:40

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Najverjetnejši novi mandatar Janez Janša je prepričan, da vlada brez SDS-a glede na izid volitev ni mogoča.

"Je pa možna bolj ali manj prepričljiva krinka za vladanje, za katero bodo dejansko vladali lobiji birokracije in tajkunskega kapitala," je predsednik SDS-a dejal v intervjuju za Nova24TV in zatrdil, da bo SDS naredil vse, da sestavi stabilno vlado.

Predsednik zmagovalne stranke na nedeljskih predčasnih državnozborskih volitvah meni, da vlada, v kateri ne bo SDS-a, ljudem "ni v interesu, saj so v nedeljo, ne glede na to, za koga so volili, volili za to, da bi Slovenija imela vlado, ki bo vladala in bo začela čim prej reševati probleme".

"Zdaj pa se kot alternativa vladi, ki bi jo sestavila zmagovalka, postavlja neka grupacija, ki je ravnokar razpadla in zaradi česar smo tudi šli na predčasne volitve," je opozoril Janša.

Na vprašanje, ali bo lahko sestavil vlado, ki se bo čim prej lotila ključnih težav, odgovarja, da je to odvisno od tistih, ki jih bodo povabili v koalicijo. K pogovorom namerava povabiti vse stranke, tudi tiste, ki že zdaj zatrjujejo, da ne bodo šle v vlado, osnova za pogajanja pa bo program.

"Verjamem, da je po prespani noči po volitvah, po ocenah in analizah, ki so bile in še bodo narejene, nekaj več pripravljenosti za sodelovanje vstopilo tudi v druge stranke in to je lahko samo nekaj dobrega za Slovenijo. Če pa bo vlado sestavljal in sestavil kdo drug, ne bom imel nič proti. Kot opozicija bomo tako kot do zdaj podprli vse dobre predloge in delali za dobro Slovenije," je dejal.

Priprava na lokalne volitve

Možnosti predčasnih volitev glede na to, "da so v Sloveniji postale pravilo", Janša ne izključuje, zagotavlja pa, da če bo do njih prišlo, se to ne bo zgodilo po volji SDS-a.

Povedal je še, da bo ena izmed tem koalicijskih pogajanj volilni sistem, ki bi ga bilo treba po njegovem spremeniti, če ne želimo, da bo čez osem let na volitvah volilna udeležba 30- ali 20-odstotna.

Komentiral pa je tudi volilne izide SLS-a in NSi-ja. Za stranko SLS meni, da je bilo za njen neuspeh krivih več napak, ki pa jih bodo zagotovo analizirali v sami stranki, za NSi pa, da njeni vodilni nimajo razlogov za slabo voljo, saj da je dosegla dober izid.

Glede vzdušja v SDS-u je povedal, da je po nedeljski prepričljivi zmagi optimistično in da so samo v času volilne kampanje dobili več pristopnih izjav, kot je bilo udeležencev četrtkovih protestov proti sovraštvu v Ljubljani. Danes so imeli tudi sejo izvršilnega odbora stranke, na kateri so večji del časa namenili pripravam na lokalne volitve. Ob tem pojasnjuje, da to ni reakcija na nedeljske volitve ali priprava na predčasne volitve, ampak gre za redni letni koledar stranke, ko je treba stvari načrtovati vnaprej.

G. V.