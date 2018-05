17. maj 2018 ob 10:39 MMC RTV SLO Grem volit MMCanaliza: "Nove stranke redko operirajo s podatki"

Pogovor z Majo Derčar in Juretom Brankovičem

Jure Brankovič in Maja Derčar preverjata točnost izjav politikov v preedvolilni kampanji. Foto: MMC RTV SLO/ Miloš Ojdanić

"Če politik nekaj reče na javnem soočenju, je vsaka beseda takoj preverljiva po spletu in potem informacija takoj zaokroži po Facebooku in Twitterju. Politiki bi morali biti veliko bolj podkovani oziroma pazljivi, kaj izrečejo, kar pa, kot ugotavljamo, v resnici niti ne drži," je dejal novinar Jure Brankovič.

Brankovič, novinar Televizije Slovenija, in Maja Derčar, njegova radijska kolegica z Radia Slovenija, v okviru parlamentarnih volitev preverjata izjave politikov. V MMCAnalizi, ki jo je vodil MMC-jev novinar Slavko Jerič, je Derčarjeva povedala, da se osredotoča na prevejanje izrečenih, ne pisnih izjav, Brankovič pa je dodal, da se je najbolje osredotočiti na izjave s številkami. "Recimo, če nekdo reče, da so plače narasle za 20 odstotkov, gremo to lahko takoj preverit na statistični urad. Osredotočiti se moramo na zadeve, ki so preverljive," je pojasnil.

"Včasih ure in ure preverjam resnične izjave"

"Nekateri mediji preverjajo izjave, še preden jih objavijo. Eden takšnih medijev je Der Spiegel, kjer imajo za to zaposlenih 70 ljudi. Pri nas kaj takega ni mogoče. Najprej je treba imeti predznanje, da zastrižeš z ušesi. V glavnem pa preverjamo izjave, ki so že na prvi pogled zavajajoče. Ni pa vedno tako. Včasih porabim ure in ure, da preverim izjave, ki se na koncu izkažejo za resnične," je dodala Derčarjeva, ki meni, da imajo javni mediji najmanj preverjanja izjav, a si ljudje tega želijo.

Jure Brankovič, ki je najbolj znan kot novinar tedenske oddaje Tarča, je opozoril tudi na razlike v nastopih med novimi in že uveljavljenimi strankami: "Nove stranke zelo redke operirajo s podatki. Veliko je besed, kot 'prizadevali si bomo, da bo ...', kar je težko opredeliti. Večje stranke, ki so bolje pripravljene, izrekajo več številk in zato jih večkrat tudi ponese in si te številke nekoliko prilagodijo. A se jih da vsaj preverjati. Morda so nove stranke načrtno začele operirati s takimi besedami, ki so popolnoma nepreverljive."

"Bolj kot so stranke na ekstremnih poljih, manj točne in natančne izjave podajajo. Pri nas si tega ne bi upala trditi. Pri nas je cela politična paleta, od levega do desnega pola, dajala zavajajoče izjave," meni Derčarjeva.

Celoten pogovor v tokratni MMCAnalizi si oglejte spodaj.

A. P. J.