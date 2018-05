17. maj 2018 ob 07:21 MMC RTV SLO Grem volit Ob 10.30 MMCanaliza o resničnosti izjavah politikov

Na RTV Slovenija lahko spremljate številna soočenja. Foto: MMC RTV SLO

Danes ob 10.30 v MMCanalizi gostimo novinarja Majo Derčar in Jureta Brankoviča, ki v okviru parlamentarnih volitev preverjata izjave politikov.

Med vrhunci volilnega leta 2018 so parlamentarne volitve, ki bodo 3. junija. Volilna kampanja je v polnem razmahu, tako lahko številne novice, soočenja in klepete spremljate na vseh kanalih RTV Slovenija. Politiki v teh nastopih izrečejo oziroma zapišejo številne trditve.

Naši novinarji te izjave preverjajo in jih analizirajo v oddajah. O njihovem delu bomo v MMCanalizi govorili z Majo Derčar (Radio Slovenija) in Juretom Brankovičem (TV Slovenija), ki bosta razkrila, koliko izjav sta preverila, kako resnične so ...

