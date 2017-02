Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 3.0 od 2 glasov Ocenite to novico! Ekipe že testirajo svoje dirkalnike v Barceloni (na fotografiji Fernando Alonso z mclarnom). Foto: Reuters Zaradi novih tehničnih predpisov, ki so privedli do velikih sprememb na področju aerodinamike in gum, bodo dirkalniki v sezoni 2017 nekoliko hitrejši. Gume bodo precej širše, kot v prejšnjih sezonah. Spredaj se je širina dvignila z 245 mm na 305 mm, zadaj s 325 mm na 405 mm, kar je skoraj toliko, kolikor so bile zadnje gume široke v sezoni 1992 (420 mm). Ulična dirka v Bakuju letos ne bo več VN Evrope, temveč VN Azerbajdžana. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Foto: Formula ena bo letos precej hitrejša

Letos na sporedu 20 dirk

28. februar 2017 ob 11:45

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nova sezone formule ena se bo tradicionalno začela 26. marca v Melbournu, ko je na sporedu VN Avstralije. Moštva so svoje dirkalnike že predstavila, trenutno jih testirajo v Barceloni.

Številni poznavalci kraljice motošporta napovedujejo napeto sezono, ki zna postreči s številnimi presenečenji. Zanimivo bo predvsem pri Mercedesu, od katerega se je po osvojitvi naslova svetovnega prvaka ekspresno poslovil Nico Rosberg, ki se je odločil, da bo po vrhuncu svojo kariero tudi zaključil.

V Brackleyju niso odlašali z odločitvijo o novemu drikaču, mesto v mercedesu so ponudili Valtteriju Bottasu, ki utegne večkrat prekrižati načrte prvemu imenu moštva Lewisu Hamiltonu.

Alonso prva violina McLarna

Potem ko je lani naznanil konec kariere, se je v karavano formule ena vrnil Felipe Massa. Svetovni podprvak iz sezone 2008 bo po Bottasovem odhodu zdaj prva violina Williamsa, ki je Finčevo vrzel zapolnil s kanadskim dirkačem Lanceom Strollom. Pri Ferrariju (Sebastian Vettel, Kimi Räikkönen), Red Bullu (Daniel Ricciardo, Max Verstappen) in Toro Rossu (Carlos Sainz ml., Daniil Kvjat) ostaja dirkaška zasedba nespremenjena, medtem ko bo gonilna sila McLarna Fernando Alonso, njegov moštveni kolega pa bo po upokojitvi Jensona Buttona 24-letni Belgijec Stoffel Vandoorne.

Nico Hülkenberg je zapustil Force Indio in bo svojo prvo zmago v elitnem razredu motošporta iskal z Renaultom, Haas je Estebana Gutierreza nadomestil s Kevinom Magnussnom. V letošnjem svetovnem prvenstvu bo moči merilo devet ekip, Manor Marussia skoraj zagotovo ne bo nastopala.

Letos na sporedu 20 dirk

Na koledarju formule ena je letos 20 dirk. Načrti, da na koledar uvrstijo dirko v Imoli, se niso uresničili, prav tako letos ne bo dirke za VN Nemčije, saj ni prišlo do dogovora med Mednarodno avtomobilistično zvezo (FIA) in dirkališči v Hockenehimu in Nürburgu. Do sprememb na koledarju je prišlo na začetku sezone, VN Kitajske je za razliko od prejšnje sezone na sporedu pred VN Bahrajna, VN Evrope v Bakuju pa se je preimenovala v VN Azerbajdžana. Sezona se bo končala 26. novembra v Jas Marini, kjer bo VN Abu Dabija.

Formula ena bo letos hitrejša

Zaradi novih tehničnih predpisov, ki so privedli do velikih sprememb na področju aerodinamike in gum, bodo dirkalniki v sezoni 2017 nekoliko hitrejši. Gume bodo precej širše, kot v prejšnjih sezonah. Spredaj se je širina dvignila z 245 mm na 305 mm, zadaj s 325 mm na 405 mm, kar je skoraj toliko, kolikor so bile zadnje gume široke v sezoni 1992 (420 mm). Tudi zadek dirkalnika je nekoliko širši (s 1.800 mm na 2.000 mm), tudi šasija dirkalnika je lahko letos do 200 mm širša. Najnižja dovoljena teža dirkalnika (skupaj z dirkačem) se je dvignila na 722 kg), poznavalci napovedujejo celo do tri sekunde hitrejše čase na krog.

V spodnji fotogaleriji si lahko ogledate šasije dirkalnikov za sezono 2017.

M. L.