Barguil kralj gora na Touru, Froome tik pred končno zmago

Prvič do zdaj cilj na prelazu Izoard

20. julij 2017 ob 14:51,

zadnji poseg: 20. julij 2017 ob 18:00

Briancon - MMC RTV SLO

18. etapo Dirke po Franciji, ki se je končala z vzponom na Izoard, je dobil najboljših hirbolazec na letošnjem Touru Warren Barguil, svojo moč pa je na klancu pokazal tudi Chris Froome.

Froome je v cilj prišel na četrtem mestu, tik za Romainom Bardetom. Francoz je proti Britancu zaradi bonifikacij pridobil štiri sekund, zdaj zaostaja 23, kar pa je pred sobotnim kronometrom, ki je pisan na kožo Froomu, preveč. Kolesar Skya je tako tik pred tretjo zaporedno, skupno pa pred četrto zmago na največji dirki na svetu.

Bardetova ekipa AG2R je narekovala ritem na začetku zadnjega vzpona. S hudim ritmom so naredili selekcijo, nato pa je na čelo te skupine približno sedem kilometrov pred ciljem šel Sky z Michalom Kwiatkowski, odlično pa se je vozil tudi Mikel Landa. Znova se je v težavah znašel Fabio Aru. Italijan, ki dirka za Astano, je hitro izgubil stik. Že v sredo je izgubil dve mesti, zdaj pa ga je na četrtem mestu prehitel še Landa.

Dobrih pet kilometrov pred ciljem sta napadla Barguil in Alberton Contador. Nosilec pikčaste majice je Španca, uradno dvakratnega zmagovalca francoske pentlje, strl in ga prehitel v skupnem seštevku. Dobil je drugo etapo na Dirki po Franciji in še povišal prednost v seštevku gorskih ciljev. Barguil je brez dvoma najboljši hribolazec na letošnjem Touru.

1,5 kilometra pred ciljem je na čelu dirke ujel Darwina Atapumo, ki je bil pred tem najmočnejši med ubežniki. Kazahstanec Aleksej Lucenko, ki je prvi začel vzpon, je povsem omagal. Kolumbijec ni mogel slediti Barguilu, ki je do cilja pridobil 20 sekund, je pa zadržal in zasedel drugo mesto. V cilj je prišel skupaj s Froomom in Bardetom, ki sta bila dve sekundi hitrejša od Rigoberta Urana, ki je tretji skupno.

Slabe štiri kilometre pred koncem je na klancu napadel Landa, ki se je odpeljal naprej. Bardet je skočil približno kilometer kasneje, a je Froome hitro odgovoril, zatem pa še sam silovito napadel in dokazal svojo moč. Stežka sta Bardet in Uran odgovorila, hitro pa so ujeli tudi Lando in se skupaj odpeljali proti cilju. Bardet je nekaj sto metrov pred koncem še enkrat (vdan iz obupa) poskusil, a neuspešno.

Prvič do zdaj je bil cilj na 2.360 m na Izoardu. Čez ta prelaz so se kolesarji v zgodovini Toura do zdaj povzpeli že 34-krat, še nikoli pa se etapa tam ni končala. Vzpon je dolg 14,1 kilometra, povprečni naklon pa je 7,3 odstotka. Na Col de Vars se bodo vzpenjali 9,3 km (povprečni naklon 7,5 odstotka).

Prenos je na TV Slovenija 2 in MMC-ju.



Briancon-Izoard, 179,5 km: 1. W. BARGUIL FRA 4:40:33 2. D. ATAPUMA KOL +0:20 3. R. BARDET FRA isti 4. C. FROOME VB čas 5. R. URAN KOL 0:22 6. M. LANDA ŠPA 0:32 7. L. MEINTJES JAR 0:37 8. D. MARTIN IRS 0:39 9. S. YATES VB 0:59 10. A. CONTADOR ŠPA 1:09

M. R., T. J.