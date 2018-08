Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.0 od 4 glasov Ocenite to novico! Proga je dolga okoli 900 metrov. Foto: Info KOP

Na Kopaoniku v Srbiji odpirajo smučišče, ki ne potrebuje snega

Vijuganje po strminah sredi poletja

24. avgust 2018 ob 11:33

Beograd - MMC RTV SLO

V soboto bodo v največjem srbskem smučarskem centru Kopaonik slavnostno odprli umetno progo, na kateri bodo ljubitelji smučanja in deskanja lahko uživali tudi zunaj zimske sezone.

Gre za prvo in edino umetno podlago za poletno smučanje na območju.

Plastična podlaga je dolga približno 900 metrov, smučarjem in deskarjem pa omogoča možnost pravega in varnega smučanja vse leto, so sporočili iz turističnega središča Kopaonik (Info KOP).

Podlaga je preprosta za montažo in vzdrževanje, nameščena pa je na lokaciji Krst, kjer že stojijo sankaška proga, adrenalinski park, telovadnica na prostem ter kolesarske steze in steze za karting.

Na dan odprtja bo uporaba poletne proge brezplačna.

S progo za letno smučanje si na Kopaoniku želijo dodatno razširiti in obogatiti svojo poletno ponudbo.

Završni radovi na veštačkoj stazi na #Kopaonik-u A post shared by InfoKOP (@infokop) on Aug 16, 2018 at 8:36am PDT

