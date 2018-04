Kako pekoč je najbolj pekoči čili? Dovolj za v bolnišnico.

Pojedel Carolina Reaper in šel na urgenco

10. april 2018 ob 17:27

New York - MMC RTV SLO

Moški, ki je na tekmovanju v jedenju čilijev v New Yorku pojedel najbolj pekoči čili na svetu, je zaradi "ubijalskega" glavobola moral poiskati zdravniško pomoč.

34-letnik je zaužil zloglasni čili Carolina Reaper (v prostem prevodu "Smrt iz Karoline"), takoj za tem pa mu je šlo na bruhanje. V naslednjih dneh je začel trpeti za hudimi bolečinami v vratu in najhujšimi glavoboli, kar jih je kdaj izkusil.

Bolečina je bila tako nevzdržna, da je šel na urgenco, kjer so opravili nevrološke teste, a vsi rezultati so bili negativni.

Slikanje glave je pokazalo, da se je več arterij v njegovih možganih zožilo, kar je zdravnike nazadnje privedlo do diagnoze reverzibilnega cerebralnega vazokonstrikcijskega sindroma (RCVS). Omenjeni sindrom pacient doživlja kot treskanje v glavi, povzroča pa ga nenadno zoženje žil, ki oskrbujejo možgane s krvjo.

Čili Carolina Reaper:

- Kot najbolj pekoč na svetu priznan tudi v Guinnessovi knjigi rekordov.

- Doseže 1,6 milijona skovilov (merska enota za pikantnost) - za primerjavo, jalapeno doseže od 2.500 do 8.000 skovilov.

- Vzgojil ga je Ed Currie iz podjetja Pucker Butt Pepper Company v Južni Karolini.

- Currie je začel gojiti čilije po tem, ko je izvedel, da bi kapsaicin, ki ga najdemo v čilijih, lahko zdravil raka. Currie polovico svojega pridelka zato podari za raziskave za raka.



Simptomi izginili sami

Njegov primer so popisali v medicinski reviji BMJ kot prvi tovrstni primer, povezan z uživanjem čilijev. Zdravnik, ki je primer opisal, je posvaril vse, ki jedo izjemno pekoče čilije, da takoj poiščejo pomoč zdravnika, če se jih nenadoma polasti hud glavobol.

Kot navaja BBC, to ni prvi kronični primer, povezan z uživanjem čilijev. Predtem so zdravniki uživanje kajenskega popra povezali z nenadnim zoženjem venčne arterije in srčnimi napadi.

Simptomi so pri moškem po nekaj časa izginili sami od sebe, slikanje glave čez pet tednov pa je pokazalo, da so se njegove arterije vrnile v normalno stanje.

K. S.