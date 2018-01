Foto: Meka za ženske smučarske skoke

Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.3 od 16 glasov Ocenite to novico! Obiskovalci spodbujajo prav vse skakalke, najbučneje je seveda ob nastopih Slovenk. Foto: Matija Mastnak Občina Ljubno je v zadnjem desetletju v obnovo skakalnice vložila več kot milijon evrov. V športno infrastrukturo pa bodo vlagali tudi v prihodnje. Foto: Matija Mastnak Letos je prirediteljem precej zagodlo vreme. Zaradi visokih temperatur so naredili premalo snega, pred tednom dni se jim je pokvaril še stroj za teptanje snega. Foto: Matija Mastnak Dodaj v

28. januar 2018 ob 15:29

Ljubno - MMC RTV SLO

To, kar je Planica za moške smučarske skoke, je za ženske Ljubno ob Savinji. Ta konec tedna si je tekmi v tem majhnem kraju ogledalo 13.500 tisoč obiskovalcev.

Čeprav ženski smučarski skoki v svetu še nimajo take veljave kot nekateri drugi športi, so na občini prepričani, da skoki bogatijo turistično ponudbo in povečujejo prepoznavnost kraja.

Tekmi na Ljubnem ob Savinji sta že od samega začetka svetovnega pokala smučarskih skokov za ženske med vsemi tekmami daleč najbolj obiskani. V Zgornji Savinjski dolini si ženske skoke ogleda več ljudi kot na vseh drugih tekmah skupaj. Gledalci prihajajo z vseh koncev države, med njimi se znajde tudi kakšen iz Avstrije, Nemčije, Norveške in daljne Japonske.

Obiskovalci spodbujajo prav vse skakalke, najbučneje je seveda ob nastopih Slovenk. Ko se "orlice" spustijo po zaletišču, se oglasijo sirene, zadonijo zvonci kurentov, otroci zapihajo v plastične vuvuzele. "Kapo dol pred temi dekleti, da si sploh upajo iti gor," pove gledalec iz Dolenjske. "Noro, tudi jaz bom skakalka," je navdušena šestletna Ana. "Ljubno je središče sveta," pa se pohvali eden izmed domačinov.

Med odmorom in po tekmi zaigra harmonika in iz grl številnih skakalnih navdušencev pride tista znana viža: "Rom, pom, pom, še ne gremo domov!" Da Ljubno živi za smučarske skoke, potrjuje tudi kip lesene skakalke, ki so ga na trgu postavili ob simbolu kraja - kipu splavarja.

Brez požrtvovalnih domačinov ne bi šlo

Letos je prirediteljem precej zagodlo vreme. Zaradi visokih temperatur so naredili premalo snega, pred tednom dni se jim je pokvaril še stroj za teptanje snega. A da tekma ni padla v vodo, gre zahvala predsedniku Smučarsko skakalnega kluba Ljubno Alojzu Murku in požrtvovalnim domačinom. S Pavličevega sedla so s tovornjaki pripeljali več kot 80 ton snega, več kot dvesto prostovoljcev je teden dni od jutra do večera s smučmi teptalo sneg. "Vsi so pomagali, od flosarjev, gasilcev, nogometašev, lovcev do planincev. Ni društva, ki ne bi sodelovalo," pove vodja skakalnice Martin Juvan.

Razcvet turizma

V času skokov v Zgornji Savinjski dolini ni mogoče dobiti postelje. Smučarske ekipe, tehniki, novinarji, snemalci, fotografi in obiskovalci si sobe rezervirajo že leto vnaprej. Zvezdnico tega športa Saro Takanaši iz Japonske je na Ljubno ob Savinji pospremilo šest novinarjev. "Vse sobe so zasedene, vse več gostov prihaja iz tujine. Ti pa se vračajo tudi pozneje, na daljše počitnice," se pohvali lastnica hotela Planinka Helena Vizjak Žirovnik.

"To tekmovanje nas je resnično postavilo na zemljevid turističnih destinacij. Obisk se tudi zaradi skokov povečuje," je prepričan župan Ljubnega Franjo Naraločnik.

Načrti za prihodnost

Občina Ljubno je v zadnjem desetletju v obnovo skakalnice vložila več kot milijon evrov. V športno infrastrukturo pa bodo vlagali tudi v prihodnje. "Ob skakalnici načrtujemo postavitev igrišč za odbojko na mivki in nogomet, razmišljamo celo o adrenalinskem parku," pove župan.

Brez podpore največjega slovenskega trgovskega središča se na Ljubnem ob Savinji prav gotovo ne bi tako daleč skakalo. Nagradno vprašanje se lahko glasi, kje je bil nekoč doma poslovnež Jože Mermal.

Matija Mastnak, Radio Slovenija