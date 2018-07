Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.6 od 9 glasov Ocenite to novico! Slikovito jezero vsako leto privabi 1,3 milijona turistov, med njimi tudi veliko ljubiteljev športa. Foto: Reuters Dodaj v

Impresivna kolesarska steza okoli Gardskega jezera

Projekt, vreden sto milijonov evrov

14. julij 2018 ob 15:03

Riva del Garda - MMC RTV SLO, STA

Ob turistično obleganem Gardskem jezeru na severu Italije nastaja kolesarska steza, ki bo po ocenah mnogih najbolj spektakularna v Evropi.

Za projekt Garda by Bike so Italijani namenili 100 milijonov evrov, če bo šlo vse po načrtih, pa bo 140 kilometrov dolga steza končana do leta 2021. A italijanski mediji že zdaj opozarjajo, da se bo, tako kot je to v Italiji pogosto, časovnica verjetno zelo zavlekla.

Gre namreč za birokratsko kar velik zalogaj, saj si največje italijansko jezero delijo kar tri dežele, Lombardija, Benečija (Veneto) in Tridentinsko - Gornje Poadižje, tri pokrajine, Brescia, Verona in Tridentinsko (Trento) in potem še objezerske občine. Prvi cilj je zgraditi vsaj 80 kilometrov steze na severnem delu jezera.

Prav danes so sicer odprli odsek med turističnima središčema Limone in Riva del Garda na severu jezera. Petkilometrski odsek poteka na nosilcih ob cesti Gardesana 50 metrov nad jezerom, gradnja pa jih je stala pet milijonov evrov. Steza, vključno z novozgrajenim odsekom, je tako trenutno dolga 12 kilometrov, a to je še daleč od načrtovanih 140 kilometrov kolesarske poti.

Sa. J.