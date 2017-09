Na snemanju Mamme Mie 2 na Visu: Čakajoč Meryl Streep ali razprodaja Hrvaške

Hollywoodska produkcija okupirala jadranski otok

28. september 2017 ob 06:21

Vis - MMC RTV SLO

"To je prostitucija hrvaškega turizma," prhne viški gostinec Žarko Peša, povsem neimpresioniran nad hollywoodsko produkcijo, o kateri zadnje tedne govorijo in pišejo vsi na Hrvaškem – in v širši regiji.

Snemanje Mamme Mie: Here We Go Again (MM2) na Visu je za nekatere blagoslov, za druge, kot je Peša, prekletstvo, za večino pa dvorezni meč, na katerega gledajo z dobršno mero opreznosti. Še predobro namreč vedo, kaj se je zgodilo, ko so ustvarjalci prvi del tega hollywoodskega mjuzikla snemali na grškem otočku Skopelos – in zaradi česar Grčijo v dvojki zdaj "igra" Vis.

Ne, da Hrvati niso vajeni megalomanskih hollywoodskih produkcij – Dubrovnik je tako vrsto let služil kot kulisa Igri prestolov, tam so posneli tudi nadaljevanje Vojne zvezd in Robin Hooda, za januar pa je napovedano tudi snemanje novega Jamesa Bonda.

Kot pa nam je povedala hrvaška ekipa Reutersa, ki je v teh dneh na Visu snemala reportažo o snemanju MM2, za veliko projektov javnost niti ne ve, saj je naša južna soseda zaradi ugodne cene (Peša bi rekel razprodajanja same sebe) v zadnjih letih postala ena najbolj priljubljenih snemalnih lokacij sploh. Razlog se skriva v finančnih ugodnostih, ki jih država nudi tujim filmarjem. Tem namreč v celoti povrnejo davek na dodano vrednost.

Vabljeni k ogledu: Tudi ekipa Tednika TV Slovenija se je ta teden mudila na Visu, kjer so se skušali prebiti do strogo zavarovanih prizorišč snemanja. Oddaja bo na sporedu v ponedeljek, 2. oktobra, ob 20.00 na prvem programu TV SLO.



Gostil vse od Medvedjeva do zvezdnikov

In ravno to gostince, ki so jim hrvaške oblasti letos naložile nečloveški 25-odstotni DDV, zaradi katerega so bile celo nekatere najboljše restavracije primorane zapreti svoja vrata, tako boli. "Jaz krvavo delam, da lahko plačam ta novi DDV, ti tujci pa dobijo vsega povrnjenega," se huduje Peša ob kozarcu vugave, viške bele sorte, ki v Pešovih prisojnih vinogradih doseže ubijalsko 15-odstopno stopnjo alkohola.

Staroste komiškega gostinstva MM2 ne gane tudi zato, ker je vajen rokovanja z zvezdami – v njegov Jastožer so zahajali vsi od ruskega premierja Dmitrija Medvedjeva do hollywoodskih zvezdnikov, dokler mu pred poldrugim letom niso več podaljšali najemnine, sam pa je bil tudi povsem izgorel od delavnikov, ki so se s hedonističnimi gosti z globokimi denarnicami zavlekli pozno v noč.

Po menjavi lastnikov je od Jastožera danes ostalo samo še zveneče ime – in cene. "Vsi so bili pri meni, zdaj ni nikogar več. Ta velika imena ne prihajajo več, ker so tudi Vis že zavzeli pijani Švedi in Angleži," kritično gleda na razvoj Visa, otoka, ki se je zaradi vojaške baze JNA-ja kot zadnji odprl turizmu leta 1991. "Hrvaška nima strategije za turizem, nima strategije za otoke. Samo štejejo turiste, ampak o kakšni kvaliteti govorimo tu?" retorično postavlja Peša vprašanja, ki si jih v zadnjem letu zastavljamo tudi v Sloveniji.

Vis v vlogi Grčije

Proračun prvega dela Mamme Mie je leta 2008 znašal 52 milijonov dolarjev, izkupiček pa je bil dobrih 609 milijonov zaslužka – in jezni otočani na Skopelosu, otočku s 5.000 prebivalci, ki je po tistem doživel pravi razcvet turizma – kaj razcvet, poplavo. Na nekoč skritem egejskem biseru so čez noč poskočile cene nastanitev, nepremičnin, restavracij in življenja na splošno, tako, da si otočani lastnega otoka skoraj ne morejo več privoščiti.

Pobude ustvarjalcev, da bi na otoku snemali še dvojko, so tako precej enoglasno zavrnili oz. so postavili višjo ceno, zato se je produkcija preselila na Vis. "Ko bi vsaj rekli, da se dogaja na Visu, na Hrvaškem, ampak ne, mi zdaj igramo Grčijo," se priduša Peša, domoljub še od časov, ko je med vojno delal za hrvaško obveščevalno službo, in skeptik od istih časov, ko je iz prve roke gledal, kako v njegovem lokalu potekajo orožarski posli med ZDA in Kosovom.

Peša priznava, da je bolj ali manj osamljeni jezdec, kar se tiče njegove jezne retorike do snemanja MM2, a dejstvo je, da so otočani na splošno občutno ravnodušni – presenetljivo ravnodušni – do produkcije, o kateri hrvaški mediji dnevno poročajo. Celo tisti, ki tako ali drugače sodelujejo pri snemanju – in teh je na otoku s 3.600 prebivalci res veliko. "Ah, Hollywoodarji, okupirali so nam otok," zavije z očmi natakarica v Aerodromu, vinoteki v preurejeni stavbi nekdanjega vojaškega letališča v notranjosti otoka.



Domačini angažirani, a ravnodušni

Ker na Visu razen enega zastarelega v Komiži še vedno ni pravih hotelov, niti kampa ne, so člane večtisočglave ekipe namestili po zasebnih apartmajih in avtodomih, parkiranih na obronkih mesta Vis in Komiža. Domačini so jim dali v najem vse od čolnarn in dvorišč do svojih kokoši, oslov in limonovcev, producenti pa so domačine angažirali kot statiste, ki so nato od otrok do starcev prihajali na avdicije v zapuščeno komiško predelovalnico sardel Neptun.

"Skoraj vsem otočanom so poslali ponudbo, da bi zaigrali v filmu. Meni se ni ljubilo jim biti tri dni na voljo, je pa ponudbo sprejel moj mož, ki se zdaj že tri tedne ne brije, ker igra plešočega grškega ribiča," nam razlaga prodajalka v butiku lokalnih izdelkov Pol Murvu v Visu. Par korakov stran je trg s picerijo Dionis (zdaj grška taverna Toy Λazapoy) že preurejen v grško vasico na fiktivnem otoku Kalokairi, s stojnico pletenih košar, menijem na leseni tabli v grščini in belim platnom, razpetim med starimi palačami.

Ena od statistk, ki igra prodajalko na stojnici, je Filomena, 75-letna Komižanka, ki ji – kot vsem statičnim statistom plačajo po 450 kun na dan. Tisti, ki plešejo, dobijo okoli 900 kun. "Bagatela," zamahne z roko ženica, ki je morala, kot vsi, podpisati zajetno pogodbo o neizdajanju podatkov, kot da bi šlo za kvarnik, kaj se zgodi v finalu Igre prestolov, ne pa koreografijo ob glasbeni podlagi Abbe.

Kje so zvezdniki?

Da tajnost filmarji jemljejo resno, kaže tudi striktno preganjanje paparacev, ki na otoku prežijo na Piercea Brosnana, Amando Seyfried, Colina Firtha in, seveda, Meryl Streep, nad ekipo Reutersa, ki je skušala v kamero ujeti enega glavnih prizorov, pa so poslali celo policijo.

Samo na temo, kje bo na ruralnem otoku praktično brez luksuznih nastanitev spala diva Streepova, so bili v hrvaških medijih napisani pravi romani, ob našem prihodu sredi septembra pa se je še vedno ugibalo, ali bo glavna zvezda na otok sploh prišla. Tudi zato so v Jutarnjem listu pred dnevi toliko bolj zmagoslavno objavili fotografije iz zasede "nenaličene zvezdnice Amande Seyfried med sprehodom po Visu".



Posamezne drobtinice sicer domačini vseeno mečejo vsem zainteresiranim. "Andy Garcia je že tu. Tudi jaz imam v svojem apartmaju del ekipe, ampak kaj več ne smem izdati," se namuzne Lena Zanki iz ene večjih viških družin, ki ekipi daje najem vse od čolnov in prenočišč do domačih obrtnih izdelkov iz fig in zelišč, ki jih lahko kupite pri Leni v njeni trgovinici v Komiži. Tudi Zankijeva na snemanje MM2 gleda bolj ali manj skeptično.

"Po eni strani je plus, prinesejo nam denar, ampak vsi se bojimo, da ne bi Vis postal isto kot Skopelos, kjer je Mamma Mia povsem uničila spokojno otoško idilo. Nočemo tega. Mi imamo radi svoj mir. Nočemo biti kot Hvar, ne rabimo tega," nam zatrdi med pogovorom konec septembra, ko so se otočani komaj pobirali po "brutalni" sezoni – in pod "brutalna" imajo v mislih rekordno število turistov, zaradi katerih so bile vrste na sosednjem Biševu pred Modro špiljo, eno večjih jadranskih atrakcij, dolge tudi po tri ure, eden od domačinov pa je pred vhodom v jamo celo grozil, da se bo na svojem čolnu razstrelil.

Zaradi vremena snemanje podaljšano

Po nekaterih izračunih naj bi Visu po koncu snemanja (to se bo zaradi slabega vremena zavleklo še v sredino oktobra) ostalo čistih 30 milijonov kun (4 milijone evrov) zaslužka – pri čemer je treba vedeti, da so si gostinci, ki so se nadejali polne zasedenosti tudi jeseni, obrisali pod nosom – MM2 ima namreč svoj catering, uvožen iz Anglije.

Ob pogovorih z domačini se zdi, da bi se dolarjem rade volje odrekli, da jim le ne bi bilo treba še dolgo prenašati hollywoodskega cirkusa, ki jim je po turistični invaziji zdaj še dodatno narušil mir. Ekipe imajo svoje baze na parkirišču gasilskega doma v Komiži, pa nedaleč od pristanišča v Visu in v zapuščeni vojašnici Barjoška, snemalne lokacije pa so razpršene po celem otoku, od trga v Visu do stare zapuščene dalmatinske kamnite domačije v vasi Podhumlje, od znamenite plaže Srebrna, kjer bodo kar zajeten kupček proračuna porabili za umetno neurje na morju, do romantične konobe Bako v Komiži.

Komunikacija - slaba

Težava je, da so obveščevalni kanali, milo rečeno, pomanjkljivi, ne turisti ne otočani pa nikdar ne vedo, kdaj jih v enem od zalivov pričakata tabla "prepovedano" in varnostnik – mimogrede, teh so za potrebe varovanja opreme, lokacij in ekip angažirali kar tisoč, nekaj domačinov in nekaj Dalmatincev s celine. A tudi ti ostajajo zvesti stereotipom ležerne južnjaškosti in so ob našem "vdoru" na teren zgolj apatično pokukali iz svojih priložnostnih vratarnic, kamor se skrijejo pred soncem, in nas obvestili – skoraj opravičujoč se -, da gre za zaprto območje.

"Lahko bi obvestili ljudi, povedali komu, kaj bodo zaprli, pa nič. Otok oziroma mesto Komiža je samo vzela denar od filmarjev, nobenega pa ni korektno obvestila, kje bo snemanje potekalo," se huduje nad snemanjem varnostnik, ki nas ustavi pri zapuščeni kasarni v Barjoški – še do poletja priljubljeni destinaciji pohodnikov ter navdušencev nad vojno zgodovino in zapuščenimi kompleksi, danes pa za silo zakrpani, zamreženi in preurejeni v eno od baz ekipe.

Do Barjoške vodi iz Komiže dobro uro dolga kozja stezica, brez vsakršne oznake, da dostop tako do nje kot plaže Barjoška pod njo na koncu ni mogoč (Tednikova ekipa se je skušala do zaliva prebiti s čolnom, a jih je že na morju odločno ustavil varnostnik na gliserju). Filmska ekipa je makadamsko cesto nad kasarno razširila in jo podaljšala do zaliva, tam zgradila pomol, cesto pa so hoteli sprva celo kar asfaltirati, kar pa jim je preprečil hrvaški urad za gozdove.

In Meryl? Reutersov novinar mi smeje odkimava z glavo. "Ne bo prišla. Vse svoje prizore je prejšnji vikend posnela v Londonu pred zelenim platnom, mamljenje z njenim prihodom je bil samo en velik nateg." Jasno, niti te trditve se ne da zares preveriti. Andy Garcia, za katerega nam je gospa Zanki v soboto sveto zatrjevala, da je "tu", je na otok prispel šele včeraj.

Kaja Sajovic